आरोग्य

यकृताची काळजी

आधुनिक जीवनशैली आज बऱ्याच रोगांना कारणीभूत ठरत आहे. त्यातील नकळत होणाऱ्या त्रासांमध्ये फॅटी लिव्हर ही ससस्या आज बऱ्याच लोकांना भेडसावत आहे.
liver care

liver care

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- डॉ. मालविका तांबे

आधुनिक जीवनशैली आज बऱ्याच रोगांना कारणीभूत ठरत आहे. त्यातील नकळत होणाऱ्या त्रासांमध्ये फॅटी लिव्हर ही ससस्या आज बऱ्याच लोकांना भेडसावत आहे. बऱ्याचदा लोकांना असे वाटते मी कुठलेही दारुसारखे व्यसन करत नाही. मग मला हा त्रास का झाला? पण आपल्या हे लक्षात येत नाही की आधुनिक जीवनशैली शरीरावर दारूसारखा वाईट परिणाम आणत असावी.

Loading content, please wait...
Life
liver health
Protest
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com