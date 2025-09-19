यकृताची काळजी

- डॉ. मालविका तांबेआधुनिक जीवनशैली आज बऱ्याच रोगांना कारणीभूत ठरत आहे. त्यातील नकळत होणाऱ्या त्रासांमध्ये फॅटी लिव्हर ही ससस्या आज बऱ्याच लोकांना भेडसावत आहे. बऱ्याचदा लोकांना असे वाटते मी कुठलेही दारुसारखे व्यसन करत नाही. मग मला हा त्रास का झाला? पण आपल्या हे लक्षात येत नाही की आधुनिक जीवनशैली शरीरावर दारूसारखा वाईट परिणाम आणत असावी..फॅटी लिव्हर या त्रासामध्ये फॅटचे चयापचय चुकल्यामुळे यकृताच्या पेशींमध्ये फार जास्त प्रमाणात चरबी (फॅट) साठायला लागते. त्यामुळे हळू हळ अपचनाचा त्रास, शरीरात पोषणाची कमतरता, सगळ्या चयापचय क्रियांमध्ये बिघाड, वजन वाढणे वगैरेंसारखे त्रास दिसायला लागतात. फॅटी लिव्हर कमी करण्याच्या दृष्टीने काय उपाय करता येऊ शकतात हे आपण आज बघू या..१. आहाराची काळजीशक्यतो आहार नेहमी सात्त्विक व संतुलित असावा.सध्या बरेच अन्नपदार्थ हायब्रीड बियांपासून तयार केले जातात. तसेच पीक तयार होत असताना त्यावर बऱ्याच प्रमाणात कीटकनाशके व रासायनिक खते वापरण्यात येतात. ही सगळी रसायने आपल्या पचवून यकृतालाच बाहेर काढावी लागतात. त्याने यकृताची कार्यक्षमता कमी होते. प्रत्येकाने नैसर्गिक शेतीपद्धतीचा वापर करून उगवलेल्या अन्नधान्याची मागणी करणे आवश्यक आहे.रोजच्या आहारात पोळी, फुलका, तांदळाची, ज्वारीची वा नाचणीची भाकरी, मुगाचे सूप, मूग-तांदळाची खिचडी, तूप-जिऱ्याची फोडणी देऊन केलेल्या कोहळी, दुधी, टिंडा, परवर, लाल भोपळा, तोंडली, गाजर, ब्रोकोली वगैरेंसारख्या भाज्या खाणे उत्तम.मसाल्यांमध्ये वेलची, जिरे, आले, लसूण, हळद यांचा वापर नक्की करावा.फळांमध्ये डाळिंब, संत्री, द्राक्षे, पपई, सफरचंद यांचा वापर करणे उत्तम.भोपळ्याच्या बिया, सब्जाच्या बिया, चिया सीडस्, मगज तरी यांचा वापर आपल्या आहारात करणे उत्तम असते..फॅटी लिव्हरचा त्रास असणाऱ्यांना जेवायची वेळ झाली पण भूक लागलेली नसेल तर साळीच्या लाह्या दुधाबरोबर, किंवा साळीच्या लाह्यांची पेज घ्यावी.शक्य असल्यास सकाळ अनाशेपेटी ताजे गोमूत्र नक्की घ्यावे. गोमूत्र चांगले आहे की नाही हे कसे ओळखावे, त्याचे शुद्धीकरण कसे करावे, कशा प्रकारे घ्यावे याची संपूर्ण माहिती डॉ. मालविका तांबे यूट्यूब चॅनेलवर व्हिडिओमध्ये मिळू शकेल.पिण्याचे पाणी वीस मिनिटे उकळलेले असणे उत्तम. पाणी उकळताना त्यात जलसंतुलन घातल्यास यकृताला जास्त फायदा होतो.फार मसालेदार, चमचमीत पदार्थ टाळावेत. चहा, कॉफी, मद्यपान, धूम्रपान, तंबाखू वगैरेंपासून लांब राहणेच बरे.फॅटी लिव्हरच्या त्रासात आवळा उत्तम असतो. आवळ्याचा रस किंवा वाळलेला आवळा पाण्यात भिजवून त्यापासून केलेली चटणी आहारात ठेवणे चांगले. .२. विहाररात्रीचे जागरण वा दिवसाची झोप संपूर्णतः टाळावी. गरज पडेल तेव्हा विश्रांती घेणे उत्तम.रात्री झोपताना किंवा दिवसभरात केव्हाही पादाभ्यंग अर्थात तळपायांना पादाभ्यंग घृत लावून काशाच्या वाटीने पाय चोळल्यास यकृताला मदत होऊ शकते.अति व्यायाम, अति मानसिक ताण, अति मैथुन टाळणे इष्ट.पोटावर रोज संतुलन रोझ ब्यूटी सिद्ध तेलासारख्या तेलाने हलक्या हाताने मसाज करावा.जेवणाच्या वेळा पाळणे अत्यंत महत्त्वाचे. रात्री उशिरा जेवणे टाळावे. .फॅटी लिव्हरसाठी उपचारएक चमचा त्रिफळा चूर्ण एक ग्लासभर पाण्यात भिजवून ठेवावे. सकाळी उठल्यावर एक व्यवस्थित उकळी घेऊन अर्धा ग्लास होईपर्यंत उकळावे. नंतर गाळून घेऊन अर्धा चमचा मध घालून सकाळी चहासारखे प्यावे.वेलची पूड, जिरे पूड व भूम्यामलकीचे चूर्ण एकत्र करून त्यात चवीपुरती साखर घालून हे मिश्रण बनवून ठेवावे. हे मिश्रण अर्धा चमचा अर्धा चमचा तूप एकत्र करून सकाळी घेतल्यास यकृतासाठी उपयोग ठरते.याचबरोबरीवे बिल्वसॅन, सॅन उदर आसव, कुमारी आसव, पुनर्नवासव, मोरावळा, आरोग्यवर्धिनी वटी सारखी औषधे वैद्यांच्या सल्ल्याने घेणे उत्तम.काविळीचे वेगवेगळे प्रकार, सिऱ्होसिस वगैरे यकृताच्या अन्य रोगांमध्येसुद्धा या प्रकारच्या आहार-विहाराचा फायदा होताना दिसतो.बऱ्याच केसेसमध्ये आत्मसंतुलन मध्ये केल्या जाणाऱ्या शास्त्रोक्त पंचकर्माचा खूप फायदा होताना दिसतो.एकूणच आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्या पचनसंस्थेच्या इतक्या महत्त्वाच्या अवयवाची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे हे प्रत्येकानेच लक्षात ठेवायला पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.