Mental Health: पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) हा केवळ मानसिक ताणापुरता मर्यादित नसून, तो मेंदूमध्ये विशिष्ट आण्विक, पेशींशी संबंधित आणि रचनेतील बदल घडवून आणतो, असे नव्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. या संशोधनात PTSD मुळे मेंदूच्या वेगवेगळ्या भागांत होणाऱ्या बदलांची सखोल तपासणी करण्यात आली आहे.एखाद्या भयावह किंवा जीवघेण्या प्रसंगाचा सामना केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला त्या घटनेचे फ्लॅशबॅक येणे किंवा वाईट स्वप्ने पडणे अशी लक्षणे PTSD मध्ये दिसतात. ताण आणि मानसिक आघात मेंदूमध्ये आण्विक पातळीवर खुणा मागे ठेवू शकतात, ज्यामुळे या विकाराची कार्यपद्धती समजून घेण्यास मदत होते..डीएनए मिथाइलेशन आणि मेंदूतील फरकअभ्यासानुसार, 'डीएनए मिथाइलेशन' ही एक नैसर्गिक जैविक प्रक्रिया आहे, जी डिमर स्विचप्रमाणे जीन्सचे काम कमी करू शकते किंवा ते पूर्णपणे बंद करू शकते. PTSD शी संबंधित जीन्समध्ये मेंदूच्या वेगवेगळ्या भागांत अपेक्षेपेक्षा अधिक फरक आढळून आला आहे.हा अभ्यास 'सेल रिपोर्ट्स' (Cell Reports) या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे. PTSD बाधित व्यक्तींमध्ये दिसणाऱ्या आण्विक फरकांमागे लिंग, वांशिक पार्श्वभूमी तसेच आघात बालपणी झाला की वयात आल्यावर, यांसारखे अनेक घटक कारणीभूत ठरू शकतात, असे संशोधनात नमूद करण्यात आले आहे..Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स \nहृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला! .३०२ मरणोपरांत मेंदूंच्या नमुन्यांची तपासणीटेक्सास विद्यापीठातील संशोधक फ्रांसेस शैम्पेन यांनी सांगितले की, PTSD ग्रस्त मेंदूमध्ये नेमका कोणता वेगळेपणा असतो, याचा शोध या अभ्यासातून घेण्यात आला आहे. PTSD बाधितांच्या मेंदूतील विविध भागांतील डीएनए मिथाइलेशनचे नमुने प्रमुख नैराश्य विकार (मेजर डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर) असलेल्या व्यक्तींच्या तुलनेत अधिक वेगवेगळे असल्याचे दिसले; तसेच PTSD ग्रस्तांमध्येही आपापसात मोठा फरक आढळला.संशोधकांनी एकूण ३०२ व्यक्तींच्या मरणोपरांत मेंदूंचे मिथाइलेशन प्रोफाइलिंग केले. या गटामध्ये १०१ व्यक्ती PTSD ग्रस्त होत्या, १०० व्यक्तींना कोणताही मनोरोग नव्हता आणि १०१ व्यक्ती प्रमुख नैराश्य विकाराने ग्रस्त होत्या..मेंदूच्या तीन महत्त्वाच्या भागांचे विश्लेषणप्रत्येक नमुन्यामध्ये मेंदूच्या तीन प्रमुख भागांचा अभ्यास करण्यात आला-प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स: निर्णय घेण्यासह महत्त्वाच्या विचारप्रक्रियेशी संबंधित भाग.अमिग्डाला: भावनांवर प्रक्रिया करणारा मेंदूतील महत्त्वाचा भाग.हिप्पोकॅम्पस: स्मरणशक्तीचे नियमन करणारा भाग.तपासणीत असे आढळले की PTSD असलेल्या व्यक्तींच्या अमिग्डालामध्ये 'ओलिगोडेंड्रोसाइट्स' या पेशींची संख्या तुलनेने कमी होती. या पेशी मज्जातंतूंच्या (न्यूरॉन्सच्या) भोवती संरक्षक आवरण तयार करतात. वयात आल्यानंतर आघात झालेल्या व्यक्तींमध्ये ही घट प्रामुख्याने दिसून आली..उपचारांच्या नव्या शक्यता आणि मर्यादाPTSD चा संबंध प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्समधील डीएनए मिथाइलेशनच्या अधिक स्पष्ट फरकाशी जोडला गेला, तर प्रमुख नैराश्य विकाराचा संबंध अमिग्डालामधील मिथाइलेशन बदलांशी दिसून आला. हे आण्विक नमुने मेंदूतील विविध पेशींच्या रचनेतील फरकाशी निगडित असल्याचे संशोधकांनी म्हटले आहे.या निष्कर्षांमुळे भविष्यात PTSD ग्रस्तांसाठी अधिक वैयक्तिक उपचारपद्धती विकसित करण्यास मदत होऊ शकते. पण, हा अभ्यास मरणोपरांत मेंदूच्या ऊतींवर आधारित असल्याने मिथाइलेशनमधील बदलांमुळेच PTSD झाला की नाही, हे ठामपणे सांगता येत नसल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, प्रत्येक व्यक्तीच्या लक्षणांची तीव्रता आणि प्रकाराची संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसल्याची मर्यादाही लेखकांनी नमूद केली आहे..Skin Care: ड्रेसिंग टेबलवर वर्षांनुवर्षे पडलेला परफ्युम सुरक्षित आहे का? त्वचेसाठी ठरू शकतो घातक; 'हे' बदल दिसताच वापरणे करा बंद! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.