Pune Air Pollution: पुण्यात फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे वाढलं वायू प्रदूषण; श्वसनाचे आजार टाळण्यासाठी डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

काल नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजन साजरं करण्यात आलं. दरवर्षीप्रमाणे लक्ष्मीपूजनाच्या संध्याकाळी देशभरात सगळीकडेच मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडण्यात आले. पुण्यासह अनेक भागांत रात्री उशिरापर्यंत फटाके फोडल्याने हवेत धूर आणि सूक्ष्म प्रदूषक कणांचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे काही ठिकाणी AQI धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे आणि त्याचा थेट परिणाम आपल्या श्वसनाच्या आरोग्यावर होऊ शकतो. आता फटाक्यांचा उत्साह काहीसा ओसरला असला, तरी प्रदूषित हवेचा फुफ्फुसांवरील परिणाम लगेच संपत नाही. त्यामुळे दिवाळीनंतर फुफ्फुसांची काळजी कशी घ्यावी आणि कोणती लक्षणे दिसल्यास सावध व्हावे? जाणून घेऊया..दिवाळीत प्रदूषण फुफ्फुसांसाठी धोकादायक का?फटाके जळताना हवेत PM2.5 सारखे अतिशय सूक्ष्म कण आणि विविध हानिकारक वायू मिसळतात. हे कण आकाराने खूप लहान असल्यामुळे श्वास घेताना फुफ्फुसांच्या आत खोलवर जाऊ शकतात..Diwali Child Health: फटाक्यांचा धूर हिरावून घेऊ शकतो मुलांची दृष्टी; दिवाळीत मुलांच्या आरोग्याची अन् डोळ्यांची 'अशी' घ्या काळजी... .यामुळे श्वसनमार्गाला सूज येणे, जास्त कफ तयार होणे आणि श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण होणे अशा समस्या होऊ शकतात. काही सूक्ष्म कण रक्तप्रवाहातही जाऊ शकतात, ज्यामुळे शरीरात दाह वाढण्याचा धोका असतो.अस्थमा असलेल्या व्यक्तींना अस्थमाचा अटॅक येण्याचा धोका वाढू शकतो. तर COPD असलेल्या रुग्णांमध्ये खोकला, कफ आणि श्वास घेण्याचा त्रास अधिक वाढू शकतो..कोणाला जास्त धोका असतो?प्रदूषित हवेचा सर्वात जास्त धोका लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना असतो. मुलांची फुफ्फुसे अजून पूर्णपणे विकसित झालेली नसतात आणि त्यांचा श्वास घेण्याचा वेग मोठ्यांच्या तुलनेत जास्त असतो. त्यामुळे प्रदूषित हवेतील कण त्यांच्या शरीरात अधिक प्रमाणात जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, ज्येष्ठ नागरिकांनीही अधिक काळजी घ्यावी, विशेषतः ज्यांना आधीपासून फुफ्फुस किंवा हृदयाशी संबंधित आजार आहेत. प्रदूषित हवेमुळे त्यांचा श्वासाचा त्रास वाढून प्रकृती अचानक बिघडण्याचा धोका असतो..ही लक्षणे दिसल्यास दुर्लक्ष करू नकादिवाळीनंतर खोकला किंवा श्वासाचा त्रास काही काळ राहू शकतो. मात्र, खालील लक्षणे वारंवार जाणवत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.सतत खोकला येणेछातीत जडपणा किंवा घट्टपणा जाणवणेश्वास घेताना घरघर होणेनेहमीपेक्षा जास्त वेळा इनहेलरची गरज भासणेरात्री खोकल्यामुळे झोपमोड होणेनेहमीची कामे किंवा व्यायाम करताना लवकर दम लागणेऔषध घेतल्यानंतरही श्वासाचा त्रास कमी न होणेही लक्षणे श्वसनमार्गाला सूज किंवा श्वसनाचा आजार वाढल्याचे संकेत असू शकतात..Diwali Air Pollution : दिवाळीत देशभरात वायुप्रदूषणाचा कहर ! 'हे' शहर सर्वाधिक प्रदुषित,दिल्लीची हवाही विषारी; मुंबई- पुण्याची काय स्थिती?.दिवाळीनंतर फुफ्फुसांची काळजी घेण्यासाठी डॉक्टरांच्या ६ टिप्स१. AQI तपासा: दररोज आपल्या परिसरातील Air Quality Index तपासा. हवा खराब असल्यास बाहेर जाणे शक्यतो टाळा.२. घरातील हवा स्वच्छ ठेवा: फटाक्यांचा धूर जास्त असताना खिडक्या-दरवाजे बंद ठेवा. HEPA फिल्टर असलेला एअर प्युरिफायर वापरू शकता.३. N95 किंवा KN95 मास्क वापरा: बाहेर जाणे आवश्यक असल्यास चांगला फिट होणारा मास्क वापरा. कापडी किंवा साधा सर्जिकल मास्क PM2.5 कणांपासून पुरेसे संरक्षण देऊ शकत नाही..४. बाहेर व्यायाम टाळा: AQI खराब असताना धावणे किंवा जोरदार व्यायाम करणे टाळा. यामुळे जास्त प्रमाणात प्रदूषित हवा शरीरात जाऊ शकते.५. औषधे नियमित घ्या: श्वसनाचा आजार असल्यास डॉक्टरांनी दिलेली औषधे आणि इनहेलर नियमित वापरा. स्वतःहून औषध बंद किंवा डोस बदलू नका.६. घरातील धूर टाळा: अगरबत्ती, धूप, मच्छर अगरबत्ती आणि सिगारेटचा धूर यापासूनही दूर राहा..ही लक्षणे दिसल्यास तातडीने डॉक्टरांकडे जाखूप जास्त श्वास लागणे, पूर्ण वाक्य बोलता न येणे, सतत छातीत दुखणे, ओठ किंवा नखे निळसर पडणे किंवा अचानक गोंधळल्यासारखे होणे अशी गंभीर लक्षणे दिसल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या.दिवाळीचा आनंद घेताना वाढलेल्या प्रदूषणापासून स्वतःचे आणि कुटुंबातील लहान मुले व ज्येष्ठांचे संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.