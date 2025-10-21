आरोग्य

Diwali Accident 2025: फटाका वाजवताना तरुणीच्या डोळ्यांना इजा; डॉक्टरांनी दिले अपघात टाळण्यासाठी उपाय

Firecracker Safety Alert: दिवाळीत फटाके वाजवताना तरुणींच्या डोळ्यांना होणाऱ्या जखमांपासून संरक्षण करा — सोपे उपाय आणि खबरदारीचे टिप्स जाणून घ्या
Eye Injuries from Firecrackers: पुण्‍यात अभियांत्रिकीच्‍या तिसऱ्या वर्षाला शिक्षण घेत असलेल्‍या नेपाळची २० वर्षीय तरुणी मधुमिता (नाव बदललेले) हिच्या दोन्‍ही डोळ्यांना शोभेचा फटाका पेटवताना इजा झाली. हा फटाका पेटवल्‍यानंतर तो प्रथम तिच्‍या चेहऱ्यावर आला व नंतर आकाशात गेला. यामुळे तिच्‍या दोन्‍ही डोळ्यांच्या बुबुळांना इजा झाली असून तिची दृष्‍टीही कमी झाली आहे.

