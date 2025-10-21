Diwali Accident 2025: फटाका वाजवताना तरुणीच्या डोळ्यांना इजा; डॉक्टरांनी दिले अपघात टाळण्यासाठी उपाय

Eye Injuries from Firecrackers: पुण्यात अभियांत्रिकीच्या तिसऱ्या वर्षाला शिक्षण घेत असलेल्या नेपाळची २० वर्षीय तरुणी मधुमिता (नाव बदललेले) हिच्या दोन्ही डोळ्यांना शोभेचा फटाका पेटवताना इजा झाली. हा फटाका पेटवल्यानंतर तो प्रथम तिच्या चेहऱ्यावर आला व नंतर आकाशात गेला. यामुळे तिच्या दोन्ही डोळ्यांच्या बुबुळांना इजा झाली असून तिची दृष्टीही कमी झाली आहे. .या तरुणीवर सिंहगड रस्त्यावरील माणिक बागेतील दुधभाते नेत्रालयात उपचार करण्यात आले. सिंहगड रस्ता परिसरात रविवारी रात्री घटना घडली. तिने विविधरंगी ठिणग्या उडणारा शोभेचा फटाका उदबत्तीने पेटवला, तो पेटवून ती दूर जायच्या आधीच फटाक्यातील ठिणग्या, दारू आणि आगीच्या ज्वाळा तिच्या चेहऱ्यावर उडाल्या व तो फटाका आकाशात गेला. त्यामध्ये तिच्या चेहऱ्याचा बराचसा भाग भाजला असून पापण्या, डोळ्यांच्या आतील बाजूसही गंभीर दुखापत झालेली आहे..Diwali Kids' Safety Tips: दिवाळीत फटाक्यांच्या मजेत मुलांची सुरक्षितता जपा! जाणून घ्या काही आवश्यक टिप्स.या तरुणीच्या डोळ्यांची तपासणी नेत्रतज्ज्ञ डॉ. अनिल दुधभाते यांनी केली. त्यांनी डोळ्यांचा बाहेरचा आणि आतल्या भागाला किती इजा झाली आहे, डोळ्यांची दृष्टी किती शिल्लक आहे, बुबुळाचे विस्तृत मापन आणि सोनोग्राफी करून त्वरित औषध दिले. .डॉ. दुधभाते म्हणाले, ‘‘तरुणीचे डोळ्यांचे बुबूळही भाजले असून दृष्टीही कमी झाली आहे. ती वाढविण्यासाठी औषधोपचार करण्यात येत आहेत. त्यासाठी शस्त्रक्रियेची गरज पडणार नसली, तरी जखम बरी होण्यास दोन आठवड्यांचा अवधी लागेल. त्यासाठी तिला वारंवार हॉस्पिटलमध्ये तपासणीसाठी यावे लागेल. नियमित आणि वेळेच्यावेळी दिलेली औषधे डोळ्यात टाकणे, बरोबर डोळा दुखणे, अस्वस्थ वाटणे हा सगळाच मनस्ताप रुग्णाला होतो. मात्र, या प्रकारच्या दुर्घटना टाळणे शक्य आहे. फटाक्यांमुळे होणारा अपघाताचा धोका सर्वांनाच असतो. त्यासाठी शक्यतो फटाके चांगल्या प्रकारचे घ्यावेत. ते उडवताना योग्य ती खबरदारी घ्यावी, जास्तीत जास्त लांब उभे राहून पेटवायचा प्रयत्न करावा. दुर्दैवाने फटाक्यांमुळे भाजण्यासारखे काही अपघात झाल्यास मनाने काहीही औषधे टाकू नयेत. फार तर चेहरा पाण्याने धुवावा आणि तत्काळ नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.’’.Diwali Firecrackers & Respiratory Risks: फटाक्यांनी श्वसनविकाराचा धोका; काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.