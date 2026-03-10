आरोग्य

Pune Health Crisis: पुण्यात तरुणाईवर अदृश्य संकट! ७५ हजारांना बीपी, ४४ हजारांना मधुमेह; जीवनशैलीचे आजार वेगाने पसरतायत

Lifestyle diseases rising among youth in Pune पुण्यात बदललेल्या जीवनशैलीमुळे तरुणांमध्ये उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असून आरोग्यतज्ज्ञांनी याबाबत गंभीर इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Health News in Marathi: बैठे काम, खानपानाच्या बदललेल्या सवयी, उशिरापर्यंतचे जागरण अन् शारीरिक हालचालींचा अभाव या एकंदरीत बदललेल्या आधुनिक जीवनशैलीचे परिणाम आता दिसत आहेत. यामुळे, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग आणि हृदयविकार अशा असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण शहरातील तरुणांमध्ये झपाट्याने वाढत आहे. महापालिकेच्या दवाखान्यांतील आकडेवारीनुसार वर्षभरात ७५ हजार उच्च रक्तदाब, तर ४४ हजार जणांना मधुमेहाचे निदान झाले आहे. इतर आजारांच्या तुलनेत ही रुग्णसंख्या अनेक पटींनी जास्त आहे.

