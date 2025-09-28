Sugar Cut Down: महिनाभर साखरच खाल्ली नाही तर शरीरात काय बदल दिसून येतात? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात

Health Benefits of Cutting Sugar for a Month You Should Know: तिखट लागल्यावर थोडी साखर खाणं, औषध घेताना कडू चव टाळण्यासाठी साखर खाणं हे काही काळासाठीच उपयोगी ठरू शकतं. त्याचप्रमाणे जीभेच्या चोचल्यांसाठी केक, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉस, पॅकेज्ड फूड हे वारंवार खाल्ले जातात. पण यामध्ये असलेली साखर आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. म्हणूनच तज्ज्ञ महिनाभर साखर न खाण्याचा सल्ला देतात.आपल्या आहारात काही घटक असतात, जे प्रमाणात न खाल्ल्यास शरीर आणि आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, साखर, तेल, मीठ किंवा कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅट्स असलेले पदार्थ. त्यामुळे साखरेचे प्रमाण कमी करणे आवश्यक आहे. .High Blood Sugar: तुमचंपण ब्लड शुगर सामान्य पातळीपेक्षा जास्त आहे? डॉक्टर सांगतात लगेच हे उपाय करायला.महिनाभर साखर बंद केली तर काय होते?- जेव्हा तुम्ही साखर खाणं थांबवता, तेव्हा मेंदूला मिळणाऱ्या डोपामाईनच्या प्रमाणात घट होते. यामुळे चिडचिड, थकवा, डोकेदुखी, आणि अस्वस्थता यांसारखे त्रास जाणवू लागतात. कारण मेंदूला साखरेमुळे आनंद मिळतो आणि ते अचानक थांबल्यामुळे त्रास होतो. परंतु काही दिवसांनी शरीर त्याला सरावते, असे तज्ज्ञ सांगतात..- साखर बंद केल्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यात रक्तातील साखर स्थिर होते, ज्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही, ऊर्जा दीर्घकाळ टिकून राहते आणि शरीर साठवलेली चरबी जाळायला सुरुवात करते. परिणामी, वजन कमी होण्यास मदत होते.- तिसऱ्या आठवड्यानंतर त्वचेत बदल दिसू लागतात. अधिक साखर किंवा गोड पदार्थ खाल्ल्याने शरीरात जळजळ, सूज, चेहऱ्यावर पिंपल्स येणे, निस्तेज त्वचा अशा समस्या दूर होऊन त्वचा स्वच्छ आणि तजेलदार होते..- तसेच साखर बंद केल्यावर दिवसभर उत्साही वाटते आणि सतत गोड खाण्याची होणारी इच्छा कमी होते.- साखर किंवा गोड पदार्थांचा त्याग केल्यावर त्याऐवजी आरोग्यपूर्ण पर्यायांच्या सेवनावर लक्ष केंद्रित केले जाते. शरीराला आवश्यक साखर मिळवण्यासाठी फळे आणि सुकामेवा यांसारखे पर्याय निवडले जातात..Health Risks of Obesity: साखर-दारूपेक्षाही घातक आहे हा 'सायलेंट किलर'! 15 वर्षांनी करू शकतो आयुष्य कमी.- एक महिना साखर किंवा गोड पदार्थ टाळल्याने शरीराला पोषक आहार मिळतो, ज्यामुळे शरीर तंदुरुस्त, आनंदी आणि अधिक सक्रिय होते. यामुळे मधुमेह, फॅटी लिव्हर, हृदयविकार किंवा उच्च रक्तदाब यांचा धोका कमी होतो. परिणामी, झोप सुधारते आणि मन स्थिर राहते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.