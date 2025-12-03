Harbhara Bhaji : कडाक्याच्या थंडीत हरभऱ्याची भाजी आरोग्यासाठी वरदान; जाणून घ्या फायदे

Rabi Season Chickpea Crop : यावर्षी सर्वत्र समाधानकारक पाऊस झाल्याने जलस्रोतांमध्ये मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामाची मोठ्या प्रमाणावर पेरणी झाली असून, यामध्ये हरभरा पिकाची लागवड सर्वाधिक आहे. कडाक्याच्या थंडीमुळे हरभऱ्याचे पीक उत्तम वाढत आहे. भाजीसाठी वापरली जाणारी हरभऱ्याची कोवळी पाने बाजारात विक्रीसाठी येत असून, तज्ञ्जांच्या मते थंडीत हरभऱ्याची भाजी आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जाते..भाजीत मुबलक प्रमाणात खनिजेथंडीच्या दिवसांत हरभऱ्याच्या पानांची भाजी खाणे आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक मानले जाते. या भाजीत कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, फॉस्फरस, आयर्न, झिंक, मँगनीज आणि कॉपर यांसारखी खनिजे मुबलक प्रमाणात असल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे हिवाळ्यात या भाजीस मोठी मागणी असते..युवकांची फुफ्फुसे आणि नवजात बालकांचे आरोग्य कसे बिघडते? डॉक्टरांनी दिला धोक्याचा इशारा, धूम्रपान न करणाऱ्यांचीही फुफ्फुसे होताहेत खराब!.साखरेची पातळी ठेवते नियंत्रितहरभऱ्याच्या पानांची भाजी चवीला स्वादिष्ट असून, त्यातील डायटरी फायबर शरीरातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवते. त्यामुळे मधुमेह नियंत्रित ठेवण्यास ही भाजी उपयुक्त आहे. तसेच या भाजीत असलेली खनिजे शरीरातील विविध तक्रारी कमी करण्यास सहाय्यकारी ठरतात. हरभऱ्याची हिरवी भाजी नियमित खाल्ल्याने कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण नियंत्रित राहते. ही भाजी मुगाच्या डाळीसोबत तयार केल्यास पित्ताची समस्या उद्भवत नाही..FD पेक्षा जास्त परतावा आणि कमी जोखीम हवीये? मग, पोस्ट ऑफिसच्या 'या' 5 योजना तुमच्यासाठी सर्वोत्तम!.हरभऱ्याच्या भाजीतून मिळणारे फायदेपोषक तत्त्वांचा खजिना : या भाजीमध्ये व्हिटॅमिन, प्रोटीन, फायबर, आयर्न, कॅल्शियम आणि पोटॅशियम यांसारखी आवश्यक पोषक तत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात, ज्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते.मधुमेह नियंत्रणात ठेवते : हरभऱ्याच्या भाजीत असलेले पोषक घटक रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.हृदयासाठी फायदेशीर : हरभऱ्याच्या भाजीत पोटॅशियम असल्याने रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि कोलेस्टेरॉल कमी होते, ज्यामुळे हृदयाचे आजार टाळता येतात.बद्धकोष्ठतेपासून आराम : या भाजीतील फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते.त्वचेसाठी उत्तम : कॉपर आणि झिंक यांसारख्या खनिजांमुळे त्वचेची चमक वाढते. त्वचेच्या आरोग्यासाठी ही भाजी फायदेशीर आहे.रक्ताच्या कमतरतेवर उपाय : हरभऱ्याच्या भाजीत लोह असल्याने रक्ताची कमतरता भरून काढण्यास मदत होते.रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते : हिवाळ्यात शरीराती उष्णता योग्य प्रमाणात ठेवण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी हिरव्या भाज्यांप्रमाणेच हरभऱ्याची भाजीही खूप उपयुक्त ठरते..हरभऱ्याच्या हिरव्या भाजीत खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट मुबलक प्रमाणात असतात. फायबर जास्त असल्याने रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते. मधुमेहींसाठी ही भाजी फायदेशीर ठरते. तसचे या भाजीचा आहारात समावेश केल्यास रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होते.- डॉ. उमाकांत शेटे, नळेगाव, जि. लातूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.