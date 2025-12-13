Everything to Know About Rabies: थोडा जरी उशीर झाला तरी होऊ शकतो मृत्यू; रेबीज बद्दल या गोष्टी माहित असणं आहे अतिशय महत्त्वाचं

Rabies Can Be Fatal If Treatment Is Delayed: सध्या सोशल मीडियावर सातारा जिल्ह्यातील एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. त्यात एक व्यक्ती विचित्रपणे वागताना दिसत आहे. अनेकांनी त्याला रेबीज झालेला कुत्रा चावल्यामुळे असा वागत असल्यासारख सांगितलं आहे पण नुकत्याचं मिळालेल्या माहितीनुसार तो व्यक्ती एक मनोरुग्ण असल्याचं समोर आलं आहे. पण केव्हाही कुत्रा चावला आणि एखाद्याला रेबीज झाला आहे हे ओळखण्यासाठी रेबीज बद्दल संपूर्ण माहिती असणं गरजेचं आहे. कारण रेबीज हा असा जीवघेणा ठरणारा आजार आहे ज्याच्या उपचारामध्ये थोडासुद्धा उशीर झाला, तर त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर होऊ शकतात. .रेबीजरेबीज हा एक विषाणूजन्य आजार असून तो प्रामुख्याने प्राण्यामध्ये आढळतो. पण इन्फेकशन झालेले प्राणी चावले किंवा त्यांची लाळ आपल्या संपर्कात आली तर तो आजार माणसांमध्ये पसरू शकतो. हा विषाणू प्रामुख्याने कुत्र्यांच्या लाळेमध्ये आढळतो आणि म्हणूनच बहुतेक वेळा कुत्र्याच्या चाव्यामुळेच किंवा त्यांच्या नखांच्या किंवा दातांच्या खरचटण्याने माणसांना रेबीज होतो.पण जर मांजर, माकड किंवा इतर दुसरा इन्फेक्शन झालेला प्राणी चावला तरी सुद्धा हा विषाणू माणसाच्या शरीरात प्रवेश करतो आणि हळूहळू मज्जासंस्थेद्वारे मेंदूपर्यंत पोहोचतो. जवळपास ९० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांमध्ये कुत्रेच यासाठी कारणीभूत असतात. कधी कधी तर डोळे, तोंड किंवा उघड्या जखमेवर इन्फेक्शन झालेल्या प्राण्याची लाळ गेली तरी रेबीज होऊ शकतो..रेबीजची लक्षणंरेबीजची लक्षणं लगेच दिसून येतात असं नाही. काही वेळा तर कुत्रा किंवा इन्फेक्शन झालेला प्राणी चावल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर, तर कधी महिन्यांनंतरही निर्माण होऊ शकतात.सुरुवातील काही प्राथमिक (basic) लक्षणं दिसून येतात, जसे की:ताप, डोकेदुखीथकवाचिडचिडशरीर दुखणे.पण नंतर गंभीर लक्षण दिसायला सुरुवात होते:पाणी किंवा हवा पाहून भीती वाटणेजास्त लाळ सुटणेबोलण्यात अडचणस्नायूंमध्ये आकडी येणे (Stifness)अस्वस्थताविचित्र वर्तनलकवा (Fits)मात्र एकदा ही लक्षणं स्पष्टपणे दिसू लागली की उपचार करणं जवळपास अशक्य होतं.जर रेबीजचा संसर्ग खूप वाढून नसांपर्यंत पोहोचला, तर अजून गंभीर लक्षणं दिसू लागतात. यात वस्तू दोन- दोन दिसणे, तोंड हलवताना अडचण येणे, पोट आणि छातीच्या स्नायूंमध्ये विचित्र हालचाली होणे, खूप जास्त लाळ सुटणे आणि तोंडातून फेस येणे अशी लक्षणं दिसतात..तज्ज्ञांच्या मते भारतात दरवर्षी हजारो लोकांचा मृत्यू रेबीजमुळे होतो. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात १५ वर्षांखालील मुलांचा समावेश असतो. मुलांमध्ये अनेकदा चाव्याची जखम लक्षात येत नाही किंवा दुर्लक्षित केली जाते, त्यामुळे वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. भारतातील बहुतांश रेबीज प्रकरणांसाठी कुत्रे जबाबदार असून त्यानंतर मांजरे आणि इतर प्राणी कारणीभूत ठरतात.रेबीजवर एकदा संसर्ग पसरल्यानंतर ठोस उपचार उपलब्ध नाहीत. मात्र चावा घेतल्यानंतर तात्काळ योग्य उपचार घेतल्यास हा आजार टाळता येऊ शकतो. म्हणूनच कुत्रा किंवा कोणत्याही संशयित प्राण्याने चावा घेतल्यास विलंब न करता डॉक्टरांकडे जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..कुत्रा चावला तर काय करायचं?कुत्रा चावल्यावर सर्वात आधी जखम लगेच स्वच्छ पाण्याने आणि साबण लावून नीट धुवा. जखम एकदम छोटी वाटत जरी असली तरी तिच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. ती धुतल्यानंतर लगेच डॉक्टरकडे जा आणि अँटिसेप्टिक लावा. त्यानंतर तितक्या लवकर रेबीज प्रतिबंधक लस घ्या. त्यासोबतच आवश्यक असल्यास इम्युनोग्लोब्युलिन आणि टेटनसची लस घ्या. रेबीजची लस ठराविक वेळापत्रकानुसार पूर्ण करणे अत्यावश्यक असते..तसेच डॉक्टरांच्या मते, कुत्र्याने चावल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर प्राथमिक उपचार घेणे खूप गरजेचे आहे. जर चावलेल्या जागेवर जखम नसेल, तर तो भाग गरम पाणी आणि साबणाने नीट धुवून एखादे अँटीसेप्टिक लावा.मात्र कुत्रा चावल्यानंतर जखमेवर तेल, हळद किंवा कोणतेही घरगुती उपाय अजिबात करू नका. अशा चुकीच्या उपायांमुळे संसर्गाचा धोका वाढू शकतो..व्हॅक्सिनेशनज्यांच्या घरी पाळीव प्राणी आहेत, त्यांनी त्यांच्या नियमित लसीकरणाची विशेष काळजी घ्यावी. पाळीव कुत्र्यांचे वेळेवर वैक्सीनेशन केल्यास रेबीजसारख्या घातक आजाराचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. तसेच प्राण्यांची योग्य देखभाल, आहार आणि सुरक्षित वातावरण देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..इंजेक्शन केव्हा घ्यावं?कुत्रा चावल्यानंतर २४ तासांच्या आत रेबीजची लस घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. साधारणपणे रेबीजच्या एकूण ५ इंजेक्शनचा कोर्स असतो. पहिलं इंजेक्शन चाव्यानंतर २४ तासांच्या आत दिलं जातो. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी, सातव्या दिवशी, १४ व्या दिवशी आणि शेवटी २८ व्या दिवशी इंजेक्शन दिलं जातं.याशिवाय, चावलेल्या जागी ४८ तासांच्या आत इम्युनोग्लोब्युलिन इंजेक्शन देणं आवश्यक असतं. वेळेवर इंजेक्शन न घेतल्यास गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात..रेबीज हा टाळता येण्यासारखा, पण दुर्लक्ष केल्यास प्राणघातक ठरणारा आजार आहे. त्यामुळे कुत्रा किंवा इतर कोणत्याही प्राणी चावलयावर “थोडा वेळ पाहू” असा विचार न करता त्वरित वैद्यकीय मदत घेणे हाच जीव वाचवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.