Rajinikant Health Tips: सुपरस्टार रजनीकांत वयाच्या 75 व्या वर्षीही दिसतात फिट, ' या' 5 पांढऱ्या पदार्थांना ठेवतात दूर

आज साउथ सुपरस्टार रजनीकांत यांचा ७५ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्यांच्या अभिनयाने चाहत्यांची मने जिंकली आहे. एवढे वय असून देखील त्यांचा फिटनेस कौतुकास्पद आहे. त्यांनी एका मुलाखतीत फिटनेसबद्दल माहिती दिली आहे..१९ ऑगस्ट रोजीच्या इंस्टाग्राम व्हिडिओवर, अपोलो हॉस्पिटल्स, ग्रीम्स रोड आणि मरीनास क्लिनिक, नुंगमबक्कम, चेन्नई येथील सल्लागार लॅपरोस्कोपिक आणि बॅरिएट्रिक सर्जन डॉ. प्रीती मृणालिनी यांनी रजनीकांत यांचे 'आरोग्य रहस्ये' उलगडली आणि त्यांच्या आहाराबद्दल माहिती दिली आहे. डॉ. मृणालिनी यांनी त्यांच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, "रजनीकांत 5 पांढरे पदार्थ - मीठ, साखर, मैदा, दूध आणि दही - खाणे बंद केले असून तंदुरुस्त राहतात..साखरपांढरी प्रक्रिया केलेली साखर खाणे टाळावे कारण पोटाची चरबी, इन्सुलिन प्रतिरोधकता आणि क्रेव्हिंग वाढते. यामुळे पांढरी साखर खाणे टाळावे. पांढरे मीठजर तुम्ही मीठ खाणे नियंत्रणात आणि मर्यादित ठेवले नाही तर तुम्हाला पोटफुगी,उच्चरक्तदाबसारख्या समस्या वाढू शकतात..पांढरा तांदूळडॉ. मृणालिनी म्हणाल्या, "जर तुम्ही हे भाज्यांसोबत एकत्र केले आणि ते मध्यम प्रमाणात घेतले तर ते निश्चितच ठीक आहे. अन्यथा, तुमचे वजन जेट वेगाने वाढेल."मैदाडॉ. मृणालिनी यांनी सल्ला दिला, "तांदळामध्ये थोडेसे फायबर असते, पण मैद्यामध्ये पूर्णपणे रिकामे कॅलरीज असतात. त्यामुळे वजन वाढू शकते.दूध, दही आणि लोणी सारखे दुग्धजन्य पदार्थयामध्ये कॅल्शियम आणि प्रथिनांचे खूप चांगले स्रोत आहेत . पण, ४० नंतर, जेव्हा तुमचे चयापचय मंदावते, तेव्हा यापैकी जास्त सेवन केल्याने पोटफुगी आणि वजन टिकून राहण्याची समस्या उद्भवू शकते," तिने निष्कर्ष काढला..