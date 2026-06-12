आरोग्य

रजोनिवृत्ती

रजोनिवृत्ती ही शेवट नव्हे तर शरीर-मनाच्या संतुलित नव्या टप्प्याची सुरुवात; नैसर्गिक प्रक्रियेचा आदर, आयुर्वेदिक काळजी आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळे स्त्रीत्व, आरोग्य व नातेसंबंध जपण्याचा संदेश
Biological Transition: Understanding the Genesis of Rajas and Ovulation Trajectories

Biological Transition: Understanding the Genesis of Rajas and Ovulation Trajectories

Sakal

श्रीगुरु डॉ. बालाजी तांबे
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निवृत्ती म्हटली की कसेसेच व्हायला लागते. निवृत्त होताना जणू काही आता जीवनात काही उरले नाही अशा तऱ्हेने माणसे वागायला लागतात. खरे पाहताना निवृत्ती कामाच्या बदलाची असते. निवृत्ती ही नवीन क्षेत्र समोर उघडण्यासाठी संधी देत असते. अनेक वर्षे जे काही केले त्या कामाने आलेला कंटाळा झटकून टाकून काहीतरी नवीन कार्य करण्याची निवृत्ती ही सुरुवात असू शकते. तसे पाहताना निवृत्तीपूर्वीची काही वर्षे थोडे थोडे काम कमी करून इतर कार्यक्षेत्रात भाग घेतल्यास निवृत्तीची भीती वाटत नाही व निवृत्तीमुळे शरीर-मनावर काही विपरीत परिणाम होत नाहीत.

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Dr Balaji Tambe
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