आरोग्य

राखी आरोग्यबंधन

मेवाडच्या राजपूत घराण्यातून रक्षाबंधनाची परंपरा आलेली आहे अशी समजूत आहे.
Raksha Bandhan A Bond of Health and Care

Raksha Bandhan A Bond of Health and Care

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मेवाडच्या राजपूत घराण्यातून रक्षाबंधनाची परंपरा आलेली आहे अशी समजूत आहे. स्वतःचे रक्षण व्हावे या हेतूने आक्रमकाला राखी बांधून त्याला ‘भाऊ’ हा दर्जा दिला, ही कथा जरी खरी असली तरी वास्तविक फार पुरातन काळापासून राखीबंधन ही भारतीय परंपरेतील महत्त्वाचा संस्कार करणारी घटना व सण आहे.

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