Women Cancer Risk Rise: राज्यात महिलांना कर्करोगाचा वाढता धोका! आरोग्य शिबिरांमध्ये तपासणी: नागपुर जिल्ह्यात संख्या जास्त

Maharashtra Health News: गेल्या काही वर्षांत कर्करोगाचे प्रमाण वाढले असून महिलांमध्ये कर्करोगाचे वाढते प्रमाण चिंतेचा विषय बनला आहे. राज्यातील कर्करोग रुग्णांचा शोध घेत निदान व वेळीच उपचार करणे शक्य व्हावे, यासाठी राज्यात आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. यात एक कोटी ५१ लाख १० हजार महिलांची तपासणी करण्यात आली असता १७हजार ६१८ महिलांना मुख कर्करोगाचे निदान झाले. तर, ४५० महिलांना स्तनाचा कर्करोग झाल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक संशयित रुग्ण नागपूर जिल्ह्यात आढळून आले आहेत..राज्य सरकारने 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' मोहीम राज्यात राबवली असून याद्वारे महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी सर्वत्र शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. अनेक जिल्ह्यांतील महिला या कर्करोग आणि अॅनिमियाने ग्रासल्याचे समोर आले आहे. तसेच, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबानेही ग्रस्त आहेत. या महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेत राज्य सरकारच्या वतीने उपचार दिले जात असल्याची माहिती राज्याच्या आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली..राज्यभरात आतापर्यंत तीन लाख ३८ हजार २७९ ठिकाणी शिबिर घेण्यात आले. या शिबिरांमध्ये एक कोटी ५१ लाख दहा हजार महिलांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये १७ हजार ६१८ महिला मुख कर्करोगाच्या संशयित आढळल्या. सर्वाधिक संशयित रुग्ण नागपूरमध्ये तीन हजार ७४४, बुलडाणा एक हजार २६९ आणि अमरावती एक हजार ४६० इतके आढळले. या पाठोपाठ नाशिकमध्ये ५६५ महिला रुग्ण संशयित आढळले असून त्यापैकी ४६ महिलांच्या बायोप्सी नमुने घेण्यात आले तर ३४ महिलांना कर्करोग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. राज्यभरात एकूण बायोप्सी नमुने घेण्यात आलेल्या दोन हजार ३४९ महिलांपैकी ८४१ महिलांना मुख कर्करोग असल्याचे निदान झाले आहे..४५० महिलांना स्तनाचा कर्करोगराज्यातील ८२ लाख ५१ हजार महिलांची तपासणी करण्यात आली. स्तन्याचा कर्करोगाच्या १२ हजार २८६ संशयित रुग्णांपैकी एक हजार ४७० रुग्णांची बायोप्सी करण्यात आली. यापैकी ४५० महिलांना स्तनाचा कर्करोग असल्याचे स्पष्ट झाले. नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक ३० महिला, त्यापाठोपाठ सातारा २८ आणि सांगलीत २९ महिलांना स्तनाचा कर्करोग झाल्याचे आढळले..गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगगर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी ५४ लाख ४७ हजार महिलांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी, दहा हजार महिला संशयित रुग्ण आढळले आहेत. त्यापैकी एक हजार ७१० महिलांची बायोप्सी करण्यात आल्यानंतर २३४ महिलांना हा कर्करोग असल्याचे निदान करण्यात आले आहे. नागपूर, बुलडाणा, पुणे, सोलापूर आणि नाशिक जिल्ह्यात गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या महिला अधिक आढळून आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.