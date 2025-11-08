आरोग्य

Women Cancer Risk Rise: राज्यात महिलांना कर्करोगाचा वाढता धोका! आरोग्य शिबिरांमध्ये तपासणी: नागपुर जिल्ह्यात संख्या जास्त

Rising Cancer Risk Among Women in Maharashtra: महाराष्ट्रात महिलांमध्ये कर्करोगाचा धोका वाढत असून नागपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक तपासण्या नोंदल्या गेल्या आहेत.
Women Cancer Risk Rise

Rising Cancer Risk Among Women in Maharashtra | Nagpur Leads in Health Screenings

Maharashtra Health News: गेल्या काही वर्षांत कर्करोगाचे प्रमाण वाढले असून महिलांमध्ये कर्करोगाचे वाढते प्रमाण चिंतेचा विषय बनला आहे. राज्यातील कर्करोग रुग्णांचा शोध घेत निदान व वेळीच उपचार करणे शक्य व्हावे, यासाठी राज्यात आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. यात एक कोटी ५१ लाख १० हजार महिलांची तपासणी करण्यात आली असता १७हजार ६१८ महिलांना मुख कर्करोगाचे निदान झाले. तर, ४५० महिलांना स्तनाचा कर्करोग झाल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक संशयित रुग्ण नागपूर जिल्ह्यात आढळून आले आहेत.

