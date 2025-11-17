Diseases in Children: मुलांमध्ये 'हँड, फूट अँड माउथ'चा वाढतोय धोका! डॉक्टर सांगतात घरीच करा असे उपाय, लवकर मिळेल आराम

How to Protect Kids from Hand, Foot, and Mouth Disease at Home: शहरात लहान मुलांमध्ये 'हँड, फूट अँड माउथ' या विषाणुजन्य आजाराने डोके वर काढले आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून खासगी दवाखान्यांमध्ये या आजाराची लक्षणे असलेली लहान मुले मोठ्या संख्येने उपचारासाठी येत आहेत. पाच वर्षांखालील बालकांमध्ये या संसर्गाचा विशेष प्रादुर्भाव दिसत असून, तोंडात फोड, हात-पायांवर पुरळ, ताप आणि अशक्तपणा अशी लक्षणे आढळत आहेत. बालरोगतज्ज्ञांनी पालकांना सतर्क राहण्याचे आणि स्वच्छतेचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. .'हँड, फूट अँड माउथ' हा आजार 'कॉक्सेंकी' या विषाणूंमुळे होतो. तो संसर्गजन्य असला, तरी मोठ्या व्यक्तीमध्ये संसर्ग न होता, मुलांमध्ये त्याचा प्रसार होतो. त्याचा प्रसार हा पाण्यातून होत असला, तरी लक्षणे मात्र त्वचेवर म्हणजेच तळहात, तळपाय आणि शरीराच्या इतर भागांवर छोट्या पुरळाच्या स्वरूपात दिसतात. आधी हे पुरळ लाल स्वरूपात असतात. नंतर ते पांढरे होऊन त्यामध्ये थोडे पाणी भरल्यासारखे दिसते. आठवड्याच्या आत तो पुन्हा बरा होतो आणि पुरळांवर छोट्या खपल्याही पडतात..Child Pneumonia: लहान मुलांना न्यूमोनियाचा धोका जास्त, UNICEFची आकडेवारी आली समोर .गेल्या एक महिन्यांपासून या आजाराचे रुग्ण ३० ते ३५ टक्के वाढले आहेत. घशातील फोड दुखत असल्यामुळे मुले जेवण कमी करतात आणि पाणी कमी पितात. त्यामुळे यांच्यात निर्जलीकरण (डिहायड्रेशन) होण्याची शक्यता वाढते. मुलांना तिखट नसलेले, गरम नसलेले वरण-भात, मुगाची डाळ, खिचडी, दूध-भात द्यावा. सात दिवसानंतर मुलगा आपोआप बरा होतो.- डॉ. प्रवीण पाटील, बालरोग व नवजात शिशुतज्ज्ञ.या विषाणुजन्य आजाराचा पाण्यातून प्रसार होतो. त्याला प्रतिजैविके दिली जात नाहीत. तसेच, त्यावर ठरावीक विषाणूविरोधी (अॅटिव्हायरल) औषधही नाही. केवळ लक्षणाधारित उपचार जसे ताप, वेदनाशामक औषधे आहेत. मुलांना गिळण्यास त्रास होत असल्याने तिखट नसलेले, थंड केलेले पदार्थ द्या. याचे फोड हे तळहात, तळपायाबरोबरच गुडघे, कमरेच्या खालीदेखील दिसून येतात. सात दिवसांनी त्याच्या खपल्या पडतात. पालकांनी याबाबत घाबरून न जाता बालरोगतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने उपचार घ्यावेत.- डॉ. प्रमोद जोग, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय बालरोगतज्ज्ञ संघटना.Winter Baby Care : थंडीच्या दिवसात बाळाला सर्दी- खोकला होऊ नये, यासाठी कोणती विशेष काळजी घ्यावी...जाणून घ्या.काय काळजी घ्याल?तोंडात फोड असल्यास थंड आणि मऊ अन्नपदार्थ द्यावेततिखट पदार्थ, गरम पदार्थ देऊ नयेगरम पाणी किंवा दूध न देता, ते थंड करून द्यावेमुले जेवत नसल्यास बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्याडॉक्टरांच्या सल्ल्याने तोंडासाठी वेदनाशामक मलम लावाआजारी मुलांना काही दिवस शाळेत पाठवू नयेआजारी मुलांचा इतर मुलांशी संपर्क टाळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.