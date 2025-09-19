‘ऑक्टोबर हीट’साठी होऊ या सज्ज..

गणेशोत्सवाचे दिवस संपले की वेध लागतात नवरात्रीचे. या दरम्यान ऋतूबदलही होत असतो. वर्षा ऋतू संपून शरद ऋतूला सुरुवात होते त्यावेळी आसमंतात, वातावरणात बराच बदल होत असतो. पाऊस थांबतो, आकाश निरभ्र व्हायला लागते आणि जसजशी ढगांची चादर विरळ होते तसतशी सूर्याची प्रखरता जाणवायला लागते. हवेतला दमटपणा कमी होते, गारवा कमी होतो, त्याऐवजी प्रखर सूर्यकिरणांमुळे उष्णता वाढते आणि शरीरात साठलेल्या पित्ताचा प्रकोप होतो. .पचन करणे हे पित्ताचे मुख्य काम असले तरी प्रकुपित पित्तामुळे पचनात बिघाड होण्याचीच शक्यता अधिक असते. पावसाळ्यात पचनशक्ती मंदावलेली असते, त्यामुळे पावसाळ्यात आहारयोजना खूप काळजीपूर्वक करणे भाग असते. पावसाळ्यानंतर पचनशक्ती हळूहळू सुधारत असली, भूक चांगली लागायला सुरुवात होत असली तरी एकाएकी पचनावर ताण येणार नाही, विशेषतः पित्त वाढणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असते. पावसाळा संपण्यापूर्वीच या दृष्टीने पचनसंस्थेची काळजी घेणे चांगले असते..पचनसंस्था ही शरीरातील महत्त्वाची कार्यकारी संस्था. अन्नाचे शक्तीत, धातूत रूपांतर करण्याचे कार्य पचनसंस्था करत असते. पचनाचे मुख्य कार्य अन्नवहस्रोतसात होते.अन्नवहस्रोतस म्हणजे मुखापासून ते गुदापर्यंतचा भाग. याचेही आमाशय आणि पक्वाशय असे मुख्य दोन भाग पडतात. आम म्हणजे कच्चे तर पक्व म्हणजे प्रक्रिया झालेले. अन्नाचे सेवन केल्यानंतर ते सर्वप्रथम जेथे साठते त्या भागाला आमाशय म्हटले जाते. नंतरच्या संपूर्ण भागाला म्हणजे लहान आतड्याची सुरुवात होते तेथपासून ते मलभाग साठतो त्या मलाशयापर्यंतच्या भागाला पक्वाशय म्हटले जाते..आमाशय संपते आणि पक्वाशय सुरू होते त्या ठिकाणाला ‘आमपक्वाशयमध्य’ असे म्हणतात. यालाच ग्रहणी असे म्हणतात. अन्नपचनाचे मुख्य काम या ठिकाणी होत असते. वास्तविक जिभेचा स्पर्श झाल्यापासूनच अन्नपचनाचे काम सुरू झालेले असते तरीही मुख्य पचन होते ते ग्रहणीच्या ठिकाणी. पित्ताच्या पाच प्रकारांपैकी पाचक पित्त हे या ग्रहणीमध्ये असते आणि ते पचनाची जबाबदारी पार पाडत असते.पाचकपित्त आणि अग्नी यांच्यातला संबंध आयुर्वेदात याप्रमाणे सांगितला आहे,.त्यक्तद्रवत्वं पाकादि कर्मणानलशब्दितम्।द्रवता हा पित्ताचा एक गुण असतो. मात्र पाचकपित्तातील द्रवत्वाचे काम पूर्ण झाले की जे कार्य सुरू होते त्याला अग्नी जबाबदार असतो.अर्थातच पचन व्यवस्थित होण्यासाठी पाचकपित्त संतुलित असावे लागते. पावसाळ्यानंतर शरीरात पित्ताचा प्रकोप होतो तेव्हा पचन बिघडू नये यासाठी आधीपासूनच काळजी घ्यायला हवी..शरद ऋतूत स्वभावतःच वाढणारे पित्त शरीराबाहेर काढून टाकण्यासाठी आयुर्वेदाने ‘विरेचन’ हा उपचार सुचविलेला आहे. पावसाळ्यानंतर शास्त्रोक्त पद्धतीने विरेचन करून घेतले की फक्त वाढलेले पित्तच नाही तर शरीरातील विषद्रव्ये व अशुद्धी सुद्धा निघून जायला मदत मिळते. पित्त संतुलित झाले की पचन सुधारते, पचन सुधारले की एकंदर आरोग्यही नीट राहते. शास्त्रोक्त विरेचन हा रामबाण उपाय असतोच, बरोबरीने इतरही जे उपचार या ऋतूत करणे चांगले असते, ते पुढीलप्रमाणे सांगता येतील..पादाभ्यंग - तळपायाला शुद्ध साजूक तूप किंवा अधिक गुण यावा म्हणून पादाभ्यंग घृतासारखे औषधी तूप लावून शुद्ध काशाच्या वाटीने पाय घासणे म्हणजे पादाभ्यंग. करण्यास सोपा व अतिशय उपयुक्त असा हा उपचार पित्तशमनासाठी उत्तम असतो. डोळ्यांची आग होणे, पित्त वाढल्यामुळे डोके दुखणे वगैरे तक्रारीही कमी होतात.एरंडेल तेल घेऊन पोट साफ ठेवणे - दर १०-१२ दिवसांनी किमान महिन्यातून दोन वेळा रात्री झोपण्यापूर्वी दोन अडीच चमचे एरंडेल तेल घेण्याने दुसऱ्या दिवशी सकाळी २-३ जुलाब होऊन गेले की पोटात साठलेले पित्त निघून जायला मदत मिळते, पचनसंस्थेचे काम व्यवस्थित सुरू राहते. रोज रात्री झोपण्यापूर्वी २-३ थेंब एरंडेल तेल टाळूवर आणि गुदभागी लावणेही या ऋतूत चांगले असते..फिशर, मूळव्याध वगैरे त्रासाची प्रवृत्ती असणाऱ्यांनी या काळात पोटात उष्णता वाढणार नाही याकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे. जेवणानंतर अविपत्तिकर चूर्ण घेणे, कपभर कोमट पाण्यात २-३ चमचे घरचे साजूक तूप टाकून घेणे, जागरणे टाळणे, उन्हात जाणे टाळणे हे या दृष्टीने उत्तम असते.ऋतुचर्येनुसार आहारयोजना ही आयुर्वेदातील संकल्पना पचन व्यवस्थित राहण्यासाठी आदर्श होय. वातावरणातील बदलांना अनुकूल आहार घेण्याने पचन व पर्यायाने आरोग्य व्यवस्थित राहणे सहज शक्य होते. पावसाळ्यानंतर आहार कसा असावा हे पुढील सूत्रावरून समजते..तत्रान्नपानं मधुरं लघु शीतं सतिक्तकम्।पित्तप्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकाङ्क्षितैः ॥...चरक सूत्रस्थानशरद ऋतूत भूक लागली असता चवीला गोड, थोडेसे कडू, पचावयास हलके, थंड असे पित्तशमन करणारे अन्नपान योग्य प्रमाणात करावे.त्यामुळे दूध, लोणी, तूप, तांदूळ, ज्वारी, दुधी, तोंडली, दोडकी, घोसाळी, पडवळ, कारले, मूग, कडवे वाल, मटकी वगैरे गोष्टी आहारात समाविष्ट करणे चांगले होय. फोडणीसाठी तेलाऐवजी साजूक तूप वापरणे अधिक उत्तम ठरते. दिवसभरात किमान ४-५ चमचे साजूक तूप पोटात जाण्याकडे लक्ष ठेवायला हवे. फार चमचमीत, तेलकट, तिखट पदार्थ खाणे टाळणेही आवश्यक असते. या दिवसात पचायला हलके पदार्थ खाणे उत्तम समजले जाते. त्यामुळे तांदळाची किंवा रव्याची खीर, शिरा, दुधी हलवा, साखर भात, उकडीचे मोदक, मुगाचे लाडू, पेठा वगैरे गोड पदार्थांचा आहारात समावेश असावा..रात्रभर चांदण्यात, चंद्रप्रकाशात ठेवलेले दूध सकाळी पिण्याचाही पित्त शमनासाठी उपयोग होतो. याचेच प्रतीक म्हणून शरद पौर्णिमेच्या दिवशी चांदण्यात बसून दूध पिण्याची पद्धत असते.शारीरिक, मानसिक आरोग्यासाठी संतुलित पित्त अत्यावश्यक असते. सम्यक् पचन, धडाडीने काम करण्याची प्रवृत्ती, उत्साह, निर्भयता वगैरे अनेक भाव पित्ताच्या योगे मिळत असतात. पावसाळ्यानंतर आहार-आचरणात थोडी काळजी घेतली, तर संतुलित पित्ताच्या मदतीने संपूर्ण वर्षभर आरोग्य टिकवता येईल आणि जीवन धडाडीने जगण्याची उर्मीही मिळेल.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित). 