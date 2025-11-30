Nagpur Health Succes Story: मुरादाबाद मध्ये ‘रोबोसर्ज 2025’ परिषदेदरम्यान रुग्णावर यशस्वी रोबोटिक शस्त्रक्रिया; अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची किमया

Nagpur Robotic Surgery Success: मानवी मनगटाच्या मर्यादांवर मात करीत ३६० अंश फिरणाऱ्या रोबोटिक्स आर्मच्या माध्यमातून नागपुरातील मेडिकलमधील शल्यकित्सकांनी 'मुरादाबाद' मध्ये दाखल रुग्णावर, तर मुरादाबादेतून मेडिकलमध्ये भरती असलेल्या रुग्णांवर रोबोटिक शस्त्रक्रिया करण्याची किमया शनिवारी (ता. २९) सकाळी पार पडली..शेकडो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शल्यचिकित्सकांनी नियंत्रण राखून स्थिरतेने अचूकता राखत रोबोटिक शस्त्रक्रिया यशस्वी केली. या देशातील पहिल्या 'रिसिप्रोकल टेलीसर्जरी "चे परिषदेत कौतुक करण्यात आले. नागपूरहून मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांच्यासह तज्ज्ञांनी ही शस्त्रक्रिया केली. मेडिकलमध्ये आयोजित 'रोबोसर्ज २०२५' या राष्ट्रीय रोबोटिक शस्त्रक्रिया परिषदेच्या निमित्ताने देशातील पहिली रिसिप्रोकल टेलीसर्जरी मेडिकलमधून करण्यात आली..मेडिकलचे अधिष्ठाता तसेच ज्येष्ठ सर्जन डॉ. राज गजभिये यांच्यासह डॉ. भूपेश तिरपुडे, डॉ गायत्री देशपांडे, डॉ. हेमंत भानाशंकर सर्जरी पथकात होते. सर्जरीचे प्रक्षेपण मुरादाबादेत सुरू असताना यावेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांचेही डॉ. गजभिये यांच्यासह तज्ज्ञांनी निरसन केले. मुरादाबादमध्ये सुरू असलेल्या शस्त्रक्रियेचे नागपुरात प्रक्षेपण झाले. देशाच्या दुरस्थ रोबोटिक शस्त्रक्रिया क्षमतांच्या प्रगतीचा हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मेडिकलने पूर्ण केल्याचे डॉ. गजभिये म्हणाले..आजा देशाच्या कोणत्याही भागात अगदी हजारो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रुग्णावर रोबोटिक अर्थात यंत्रमानवाच्या हातून अचूक अशी शस्त्रक्रिया 'रिसिप्रोकल टेलीसर्जरी' करणे तंत्रज्ञानामुळे शक्य झाले आहे. प्रशिक्षणासह दूरस्थ शस्त्रक्रिया करण्याची क्षमता मेडिकलमधील तज्ज्ञांमध्ये आहे. हे या यशातून सिद्ध झाले आहे.- डॉ. राज गजभिये, अधिष्ठाता, मेडिकल.आज उद्घाटनएपीआय सभागृहात रविवारी (ता. ३०) सकाळी ११ वाजता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन झाले. एस. एस. आय इनोव्हेशन्सचे संस्थापक व जागतिक रोबोटिक सर्जरी पायोनियर डॉ. सुधीर श्रीवास्तव प्रमुख पाहुणे उपस्थित होते. यावेळी मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. अविनाश गावंडे हे देखील उपस्थित होत. या परिषदेत देशभरातील प्रसिद्ध शल्यविशारद, वैद्यकीय तज्ज्ञ व पदव्युत्तर विद्यार्थी सहभागी झाले असून अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी, प्रिसिजन मेडिसिन, उच्च-निष्ठा सिम्युलेशन आणि आधुनिक शस्त्रक्रिया तंत्रांचा अभ्यास या परिषदेचा केंद्रबिंदू असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.