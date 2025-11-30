आरोग्य

Nagpur Health Succes Story: मुरादाबाद मध्ये ‘रोबोसर्ज 2025’ परिषदेदरम्यान रुग्णावर यशस्वी रोबोटिक शस्त्रक्रिया; अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची किमया

India’s Robotic Surgery Leap: मुरादाबादमध्ये ‘रोबोसर्ज 2025’ दरम्यान झालेल्या अत्याधुनिक रोबोटिक शस्त्रक्रियेमुळे तंत्रज्ञानाची मर्यादा ओलांडणारा नागपूरचा आरोग्य यशोगाथा पुढे आली.
सकाळ वृत्तसेवा
Nagpur Robotic Surgery Success: मानवी मनगटाच्या मर्यादांवर मात करीत ३६० अंश फिरणाऱ्या रोबोटिक्स आर्मच्या माध्यमातून नागपुरातील मेडिकलमधील शल्यकित्सकांनी 'मुरादाबाद' मध्ये दाखल रुग्णावर, तर मुरादाबादेतून मेडिकलमध्ये भरती असलेल्या रुग्णांवर रोबोटिक शस्त्रक्रिया करण्याची किमया शनिवारी (ता. २९) सकाळी पार पडली.

