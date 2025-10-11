आरोग्य
Sabja Seeds Health Benefits: सब्जा बियांचे पाच फायदे! हार्वर्डच्या डॉक्टरांचा दावा, हृदय हेल्दी अन् वजन घटणार
Sabja Seeds Health Benefits: Five Benefits Claimed by Harvard Doctor; Healthy Heart and Weight Loss: सब्जा सीड्स खाण्याचे सर्व फायदे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. या बिया कशा खायच्या तेही महत्त्वाचं आहे.
नवी दिल्लीः सब्जा बियांचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत. या बिया भिजवून दुधामध्ये, पाण्यामध्ये, सरबतमध्ये किंवा इतरही काही थंड पेयांमध्ये टाकून सेवन केल्या जातात. डॉ. सौरभ सेठी यांनी सब्जा बिया खाण्याचे फायदे सांगितले आहेत. जेव्हा या बिया पाण्यात भिजवल्या जातात तेव्हा जेलीसारख्या बनतात. यामुळे पचनक्रिया सुधारते, भूक कमी लागते आणि शरीर हायड्रेड राहाते.