इनर इंजिनिअरिंग ; ध्यान : स्वतःला सैल करण्यासाठी

सद्गुरू, ईशा फाउंडेशनसद्गुरू: आपले तर्कशुद्ध मन हे नेहमीच तुम्ही जमा केलेल्या भूतकाळातील गोष्टींबद्दल असते; ते कधीच आत्ता सध्या घडत असलेल्या क्षणाबद्दल नसते. जीवनाच्या भौतिक पैलूंना हाताळण्यासाठी ते एक उपयुक्त साधन आहे; पण जर तुम्ही ते तुमचे संपूर्ण जीवन हाताळण्यासाठी वापरले, तर ते पूर्णपणे गोंधळ निर्माण करते. तुम्ही या गोष्टीकडे तर्काच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर सकाळी उठून अंथरुणातून बाहेर पडणे हे देखील एक खूप मोठे काम वाटेल. मग त्यानंतर दात घासणे, खाणे, काम करणे, खाणे, काम करणे, खाणे, झोपणे; आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी सकाळी याच गोष्टी करणे. जीवनभर तुम्हाला याच गोष्टी पुनःपुन्हा करत राहाव्या लागतात. जर तार्किक दृष्टिकोनातून याकडे पाहिले, तर हे सार्थक आहे असे वाटते का? अजिबात नाही, नाही का? तुम्ही तुमच्या जीवनाच्या अनुभवाकडे पाहिले, तर कदाचित तुम्ही सूर्योदय पाहिला असेल आणि ते सार्थक वाटेल. कदाचित तुम्ही आकाशातील पक्षी, तुमच्या बागेत उमललेली फुले किंवा तुमच्या मुलाचा चेहरा पाहिला असेल, तर ते सार्थक वाटेल. पण जर तुम्ही या गोष्टींकडे तर्काच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर अत्यंत तर्कशुद्धतेचे क्षण म्हणजे आत्महत्येचे क्षण असतात..आध्यात्मिक मार्गावर सांगितली जाणारी सर्व साधना, सर्व ध्यानप्रक्रिया ही मुळात या तर्कशुद्ध मनाला हाताळण्यासाठीच आहे. ते सतत ताणून ठेवले गेले, तर तुमच्या आतील जीवनऊर्जा कालांतराने हळूहळू कमकुवत होईल आणि ती स्वतःची तीव्रता व चैतन्य हरवून बसेल..प्रसिद्ध नीतिकथा लेखक इसाप याच्या जीवनातला एक अतिशय सुंदर प्रसंग आहे. तो प्रत्यक्षात एका ग्रीक राजाचा गुलाम होता आणि एके दिवशी तो काही मुलांसोबत धनुष्यबाण खेळत होता. एक गंभीर दिसणारा ज्ञानी मनुष्य हे पाहून म्हणाला, ‘‘एखाद्या प्रौढ माणसाने अशा प्रकारे मुलांसोबत खेळणे म्हणजे वेळ वाया घालवण्यासारखं आहे! या मुलांसोबत खेळून तुझं जीवन असं वाया घालवण्याचा काय अर्थ आहे?’’ इसापला त्या ज्ञानी व्यक्तीला काहीतरी सांगायचे होते, म्हणून त्याने एक ताणलेले धनुष्य घेतले, त्याने त्याची दोरी सोडली, ते जमिनीवर ठेवले आणि म्हणाला, ‘‘याचा अर्थ हाच आहे.’’ तो ज्ञानी मनुष्य म्हणाला, ‘‘मला तुझा हा अर्थ समजला नाही.’’ तेव्हा इसाप म्हणाला, ‘‘तुम्ही धनुष्य सतत ताणलेल्या अवस्थेत ठेवले, तर काही काळानंतर ते स्वतःची ताकद आणि तीव्रता गमावून बसेल आणि मग ते निरुपयोगी ठरेल. जर तुम्हाला तुमच्या धनुष्याची ताकद आणि तीव्रता टिकवून ठेवायची असेल, तर कधीकधी तुम्ही त्याची दोरी सैल केली पाहिजे. तेव्हाच ते तुम्हाला हवे तेव्हा वापरण्यास तयार असेल.’’ तर हे इतकेच आहे. स्वतःला सैल करणे - हेच ध्यान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.