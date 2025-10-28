Samosa Health Risk : एका समोशासाठी द्यावे लागतील ३ लाख रुपये; डॉक्टरांनी सांगितले थेट हृदयाशी कनेक्शन

Summaryदिल्लीचे हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. शैलेश सिंह यांनी समोशावर आधारित एक विनोदी पण गंभीर आरोग्य संदेश शेअर केला.त्यांच्या मते, एका समोशाची खरी किंमत ३ लाख रुपये आहे — कारण तो हृदयरोगाला कारणीभूत ठरू शकतो.१५ वर्षे नियमितपणे समोसा खाल्ल्यास ९०,००० रुपये खर्च होतात, पण आरोग्यहानी ही खरा तोटा आहे..भारतासह अनेक देशात समोसा हा अनेक लोकांच्या जिव्हाळ्याचा पदार्थ आहे. काही राज्यात चहा सोबत, नाश्त्याला किंवा अगदी लग्नसमारंभात देखील समोशाचा समावेश असतो. कुठेही सहज उपलब्ध होणाऱ्या या पदार्थाची खरी किंमत किती? तर तुम्ही १५ किंवा २० रुपये सांगाल, पण हृदयरोगतज्ज्ञांच्या दृष्टिकोनातून ती ३ लाख रुपये असू शकते. तुम्हाला धक्का बसला आहे का? तुम्ही ज्या समोशाचा आस्वाद घेत आहात तो तुम्हाला केवळ समाधान देत नाही तर हृदयरोगालाही कारणीभूत ठरतो, ज्याची किंमत वर नमूद केलेली आहे..दिल्लीतील हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ.शैलेश सिंह यांनी ऑनलाइन पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये, डॉक्टर अस्वस्थ सवयींमागील गणित स्पष्ट करतात. हे एक कठोर सत्य आहे जे लोकांना माहित नव्हते की त्यांना त्यांची गरज आहे. त्यांचा विनोदी आरोग्य इशारा आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. .डॉ.सिंह यांनी स्पष्ट केले की सरासरी समोसा २० रुपयांचा असतो. जर कोणी १५ वर्षे नियमितपणे वर्षातून ३०० वेळा खाल्ला तर तो अंदाजे ९०,००० रुपये खर्च करतो. पण त्यांनी इशारा दिला की ही खरी किंमत नाही. त्यांनी लिहिले, "तुम्ही अस्वास्थ्यकर अन्नावर पैसे वाचवत नाही आहात, तुम्ही तुमच्या धमन्यांवर ४००% व्याजदराने कर्ज घेत आहात." .डॉक्टर एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी लोक त्यांच्या आरोग्य ध्येयांना पुढे ढकलण्यासाठी करत असलेल्या असंख्य सबबींकडेही लक्ष वेधले - जसे की प्रोजेक्ट संपल्यानंतर किंवा निवृत्तीनंतर ते पुढे ढकलणे - त्यांनी स्पष्ट केले की शरीर आपल्या कॅलेंडरची वाट पाहत नाही. त्यांचा संदेश सोपा होता, तरीही मनापासून होता: जोपर्यंत तुम्ही निरोगी राहण्याची योजना आखत आहात, तोपर्यंत जीवन थांबणार नाही..जर तुम्ही सवयींचे पालन केले तर कठीण सवयी कशा दैनंदिन गरजा बनू शकतात हे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले. ते म्हणतात की की चालण्याचा पहिला आठवडा वेदनादायक वाटू शकतो, परंतु ५२ व्या आठवड्यापर्यंत तुम्हाला ते सोडणे चुकीचे वाटेल. त्यांनी याचीही आठवण करून दिली, "तुम्ही ज्या वेदना टाळत आहात त्या सात दिवस टिकतात.पश्चात्ताप कायमचा राहतो. स्वतःची अडचण स्वत:च निवडा. असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .FAQsप्रश्न १: डॉक्टरांनी समोशाची किंमत ३ लाख का सांगितली? ➡ कारण सतत समोसे खाण्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो, आणि त्यावर उपचारासाठी लाखो रुपये खर्च होतात.प्रश्न २: त्यांनी हे गणित कसे मांडले? ➡ वर्षातून ३०० समोसे × १५ वर्षे = ₹९०,००० खर्च, पण आरोग्यहानीमुळे उपचार खर्च धरल्यास ती किंमत ₹३ लाख होते.प्रश्न ३: डॉक्टरांचा मुख्य संदेश काय होता? ➡ अस्वास्थ्यकर सवयी म्हणजे आपल्या शरीरावर कर्ज घेणे — ते आज नाही तर उद्या परतफेड करावी लागते.प्रश्न ४: लोक आरोग्याबाबत कोणत्या चुका करतात? ➡ ते आरोग्य सुधारण्याचे निर्णय पुढे ढकलतात, जसे “प्रोजेक्ट संपल्यावर सुरू करीन.”प्रश्न ५: डॉक्टरांनी कोणता व्यायाम उदाहरण दिले? ➡ चालण्याची सवय — सुरुवातीला त्रासदायक वाटते पण नंतर आवश्यक बनते.प्रश्न ६: शेवटी डॉक्टरांनी कोणता सल्ला दिला? ➡ “तुम्ही ज्या वेदना टाळत आहात त्या तात्पुरत्या आहेत; पण पश्चात्ताप कायमचा असतो — स्वतःची अडचण स्वतः निवडा.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.