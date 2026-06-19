Samsungचा नवा AI पेट केअर फीचर! आता फक्त एका फोटोवरून कळणार तुमच्या पाळीव प्राण्याला काय आजार झालाय

Samsung Introduces AI-Powered Pet Health Detection Through Smartphone Photos: तुमचा पाळीव कुत्रा किंवा मांजर आजारी पडणार आहे हे तुम्हाला आधीच समजलं तर? सॅमसंगने असंच काहीतरी भविष्य आजच दाखवलं आहे! आता फक्त एक फोटो काढा आणि AI तुमच्या पाळीव प्राण्याच्या आरोग्याबाबत महत्त्वाचे संकेत देऊ शकतं. तंत्रज्ञान, जे केवळ स्मार्टफोनपुरतं मर्यादित नव्हतं, ते आता थेट आपल्या घरातील लाडक्या प्राण्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यापर्यंत पोहोचलं आहे..सॅमसंगने वीव टेक (VivaTech 2026) या कार्यक्रमात हा एआय-आधारित पेट केअर सोल्यूशन सादर केला आहे. हे फिचर स्टार्टअप Lifet यांच्यासोबतच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आले आहे.या फीचरमध्ये वापरकर्त्याला केवळ आपल्या पाळीव प्राण्याचा फोटो काढावा लागतो. त्यानंतर AI त्या प्रतिमेचे विश्लेषण करून डोळ्यांवरील आजार (कॅटरॅक्ट), दातांशी संबंधित अडचणी किंवा पायांच्या हालचालीतील बिघाड (पॅटेलर लक्झेशन) यांसारख्या संभाव्य आरोग्य समस्यांची ओळख करून देऊ शकते..हे फिचर वापरायचे असल्यास Galaxy वापरकर्त्यांना SmartThings अॅपसोबतच Pet Care ही सर्व्हिसही डाउनलोड करावी लागेल. Lifet हे स्टार्टअप आधीपासूनच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे पाळीव प्राण्यांचे फोटो विश्लेषित करते आणि कंपनीच्या मते या प्रणालीची अचूकता जवळपास 97% आहे.सॅमसंगआता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट उपकरणे आणि हेल्थ टेक्नॉलॉजी यांना एकत्र जोडून आरोग्यसेवा अधिक “प्रो-ॲक्टिव्ह” करण्यासाठी म्हणजेच आजार होण्यापूर्वीच त्याची जाणीव होईल अशा पद्धतीने काम करत आहे. यासाठी सॅमसंग Galaxy Watch, स्मार्टफोन आणि सॅमसंग हेल्थ अॅप यांचा एकत्रितपणे वापर केला जात आहे..याशिवाय सॅमसंगने मानवांच्या आरोग्यासाठीही काही नवे AI फीचर्स सादर केले आहेत, जसे हृदयाचे ठोके, झोपेचे निरीक्षण, फिटनेसशी संबंधित माहिती आणि मानसिक आरोग्यावरील अपडेट्स. एकूण पाहता, सॅमसंग आता AI चा वापर केवळ स्मार्टफोनपुरता न ठेवता, पाळीव प्राणी आणि माणसांच्या आरोग्याच्या देखरेखीपर्यंत विस्तारत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.