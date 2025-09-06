आरोग्य

Multivitamin alternatives: महागड्या मल्टीविटामिन सप्लिमेंट्सला म्हणा बाय-बाय, 'या' बिया तुम्हाला ठेवतील निरोगी

Replace multivitamins with seeds 2025: आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात जीवनसत्त्वे आणि खनिजांची कमतरता भरून काढण्यासाठी अनेक लोक महागड्या मल्टीव्हिटॅमिन सप्लिमेंट्सचे सेवन करतात. बाजारात उपलब्ध असलेले हे सप्लिमेंट्स केवळ महागच नाहीत तर कधीकधी त्यांचे दुष्परिणाम देखील होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी कोणते उपाय करावे हे जाणून घेऊया.
Seeds For Digestive Health 2025: आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात प्रत्येकाला तंदुरुस्त आणि निरोगी राहायचे असते. परंतु कामाचा ताण, पोषक आहाराचा अभाव आणि ताणतणाव यांचा आरोग्यावर परिणाम होतो. ज्यामुळे लोक जीवनसत्त्वे आणि खनिजांची कमतरता भरून काढण्यासाठी मल्टीविटामिन सप्लिमेंट्स घेतात. बाजारात उपलब्ध असलेले हे सप्लिमेंट्स केवळ महागडेच नाहीत तर कधीकधी त्यांचे दुष्परिणाम देखील होऊ शकतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का की निसर्गाने आपल्याला असे काही नैसर्गिक सुपरफूड्स दिले आहेत, जे महागड्या सप्लिमेंट्सच्या दाव्याप्रमाणे कोणतेही नुकसान न करता शरीराला तेच फायदे देऊ शकतात. तज्ञांच्या मते, हलीम बिया ज्याला 'गार्डन क्रेस सीड्स' म्हणूनही ओळखले जाते, हे असेच एक नैसर्गिक पदार्थ आहे. हे लहान लाल बिया सामान्य दिसतात, परंतु त्यांच्या आत पौष्टिकतेचा खजिना लपलेला आहे. या बीयांचे सेवन केल्यास कोणते फायदे होतात हे जाणून घेऊया.

