Multivitamin alternatives: महागड्या मल्टीविटामिन सप्लिमेंट्सला म्हणा बाय-बाय, 'या' बिया तुम्हाला ठेवतील निरोगी

Seeds For Digestive Health 2025: आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात प्रत्येकाला तंदुरुस्त आणि निरोगी राहायचे असते. परंतु कामाचा ताण, पोषक आहाराचा अभाव आणि ताणतणाव यांचा आरोग्यावर परिणाम होतो. ज्यामुळे लोक जीवनसत्त्वे आणि खनिजांची कमतरता भरून काढण्यासाठी मल्टीविटामिन सप्लिमेंट्स घेतात. बाजारात उपलब्ध असलेले हे सप्लिमेंट्स केवळ महागडेच नाहीत तर कधीकधी त्यांचे दुष्परिणाम देखील होऊ शकतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का की निसर्गाने आपल्याला असे काही नैसर्गिक सुपरफूड्स दिले आहेत, जे महागड्या सप्लिमेंट्सच्या दाव्याप्रमाणे कोणतेही नुकसान न करता शरीराला तेच फायदे देऊ शकतात. तज्ञांच्या मते, हलीम बिया ज्याला 'गार्डन क्रेस सीड्स' म्हणूनही ओळखले जाते, हे असेच एक नैसर्गिक पदार्थ आहे. हे लहान लाल बिया सामान्य दिसतात, परंतु त्यांच्या आत पौष्टिकतेचा खजिना लपलेला आहे. या बीयांचे सेवन केल्यास कोणते फायदे होतात हे जाणून घेऊया..पचन सुधारते हलीमच्या बियांमध्ये भरपूर फायबर असते. जर तुम्हाला बद्धकोष्ठता किंवा गॅसची समस्या असेल तर हे बिया पचन सुधारण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरतात. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतेया बियांमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. हे तुम्हाला विषाणूजन्य संसर्ग, सर्दी आणि खोकला यासारख्या आजारांपासून वाचवते. .हाडे मजबूत हलीमच्या बियांमध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण चांगले असते, जे हाडे मजबूत करते. तसेच, त्यात असलेले लोह शरीरातील रक्ताची कमतरता दूर करण्यास मदत करते. त्वचा आणि केसांसाठी वरदानया बियांमध्ये व्हिटॅमिन ए आणि ई आढळते, जे त्वचा आणि केसांच्या पेशी दुरुस्त करतात. ते त्वचेला सूर्याच्या नुकसानापासून वाचवते आणि केसांना मजबूत बनवते. .वजन कमी करण्यास उपयुक्तजर तुम्हाला वजन कमी करायचे असेल तर हे बिया तुम्हाला मदत करू शकतात. यामध्ये भरपूर फायबर असते, जे भूक नियंत्रित करते आणि जास्त खाण्यापासून रोखते. हृदय निरोगी ठेवाहलीमच्या बियांमध्ये ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड असतात. जे हृदयाच्या आरोग्यासाठी खूप महत्वाचे असतात. त्यामुळे उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोगांचा धोका कमी होतो. .Managing Diabetes: मधुमेहींनी 'हे' 5 पदार्थ कधीही रिकाम्या पोटी खाऊ नका, अन्यथा वाढेल साखरेची पातळी.कसा करावा आहारात समावेश हलीम बियाण्यांपासून तुम्ही एक निरोगी आणि चविष्ट टॉनिक बनवू शकता. जे दररोज पिल्याने शरीराला प्रचंड फायदे मिळतील. ते बनवण्यासाठी सर्वात आधी दूध उकळवे. दूध उकळल्यावर त्यात भिजवलेले हलीम बिया, सुकामेवा, वेलची आणि केशर घाला. आता मध्यम आचेवर काही मिनिटे शिजवा आणि शेवटी चवीनुसार साखर किंवा साखर घाला आणि चांगले मिसळा. तुम्ही ते गरम आणि थंड दोन्हीही पिऊ शकता. .चिया आणि अळशीच्या बिया मल्टीविटामिन सप्लिमेंट्सचा पर्याय का आहेत? चिया आणि अळशीच्या बियांमध्ये आवश्यक पोषक तत्वे, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे महागड्या मल्टीविटामिन्सप्रमाणे आरोग्य लाभ देतात..या बिया रोजच्या आहारात कशा समाविष्ट कराव्यात?चिया आणि सूर्यफूल बिया स्मूदी, दही, सॅलड किंवा ओट्समध्ये मिसळून खाऊ शकता, तर अळशीच्या बिया चटणी किंवा ब्रेडमध्ये वापरता येतात. .या बियांमुळे कोणते आरोग्य फायदे मिळतात?या बिया हृदयाचे आरोग्य, पचनक्रिया, रक्तातील साखर नियंत्रण आणि त्वचेचे आरोग्य सुधारतात, तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. .या बिया कोणत्या प्रमाणात खाव्यात?दररोज 1-2 चमचे चिया किंवा अळशीच्या बिया आणि 2-3 चमचे सूर्यफूल बिया पुरेशा असतात, परंतु डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.