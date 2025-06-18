आरोग्य

Office Back Pain Relief Tips: ऑफिसमध्ये बसून बसून पाठ आखडलीये? मग 'हे' सोपे उपाय ठरतील रामबाण

How to Avoid Back Pain While Sitting in Office: ऑफिसमध्ये बसून बसून पाठ दुखतेय? मग ‘हे’ ५ उपाय वापरून वेदनांपासून सुटका मिळवा!
OFFICE BACK PAIN RELIEF TIPS
OFFICE BACK PAIN RELIEF TIPSsakal
Anushka Tapshalkar
Updated on

थोडक्यात:

  1. लांब वेळ बसून काम केल्यामुळे पाठ, मान आणि कंबरदुखीची तक्रार वाढते.

  2. योग्य पोश्चर, वेळेवर ब्रेक आणि शरीराला हालचाल दिल्यास हा त्रास टाळता येतो.

  3. लहानसहान सवयी बदलून ऑफिसमध्ये काम करतानाही शरीर निरोगी ठेवता येऊ शकते.

Best Stretches to Relieve Back Pain at Work: आजकाल अनेकांचे काम कंप्युटरसमोर बसूनच चालते. आठ ते दहा तास खुर्चीवर बसून काम करणे आणि त्याव्यतिरिक्त प्रवास यामुळे पाठदुखी, मान दुखणं आणि कंबरदुखी ही सामान्य तक्रार बनली आहे. मात्र, ही त्रासदायक वेदना टाळायची असेल तर काही सोप्या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. योग्य पोश्चर, वेळच्या वेळी ब्रेक्स आणि लहानसहान बदल हे या समस्येवर कायमचा उपाय ठरू शकतात.

चला जाणून घेऊया अशा पाच सोप्या सवयी ज्या अंगीकारल्या तर ऑफिसमध्ये बसून काम करतानाही शरीर निरोगी राहू शकते –

Loading content, please wait...
lifestyle
health news
office
Life
Health Department
back pain
Office Work
health
Hydration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com