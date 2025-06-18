Office Back Pain Relief Tips: ऑफिसमध्ये बसून बसून पाठ आखडलीये? मग 'हे' सोपे उपाय ठरतील रामबाण

थोडक्यात:लांब वेळ बसून काम केल्यामुळे पाठ, मान आणि कंबरदुखीची तक्रार वाढते.योग्य पोश्चर, वेळेवर ब्रेक आणि शरीराला हालचाल दिल्यास हा त्रास टाळता येतो.लहानसहान सवयी बदलून ऑफिसमध्ये काम करतानाही शरीर निरोगी ठेवता येऊ शकते..Best Stretches to Relieve Back Pain at Work: आजकाल अनेकांचे काम कंप्युटरसमोर बसूनच चालते. आठ ते दहा तास खुर्चीवर बसून काम करणे आणि त्याव्यतिरिक्त प्रवास यामुळे पाठदुखी, मान दुखणं आणि कंबरदुखी ही सामान्य तक्रार बनली आहे. मात्र, ही त्रासदायक वेदना टाळायची असेल तर काही सोप्या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. योग्य पोश्चर, वेळच्या वेळी ब्रेक्स आणि लहानसहान बदल हे या समस्येवर कायमचा उपाय ठरू शकतात.चला जाणून घेऊया अशा पाच सोप्या सवयी ज्या अंगीकारल्या तर ऑफिसमध्ये बसून काम करतानाही शरीर निरोगी राहू शकते –.दर तासाला थोडीशी हालचालसतत खुर्चीवर बसून राहिल्यामुळे स्नायूंमध्ये ताण येतो आणि शरीरात रक्ताचा नीट प्रवाह होत नाही. त्यामुळे दर ४५ ते ६० मिनिटांनी खुर्चीवरून उठून थोडं चाला, पाणी प्या किंवा काम थांबवून थोडा ब्रेक घ्या. अशाने शरीराला थोडा आराम मिळतो आणि फ्रेश वाटतं.बसाताना योग्य पोश्चर ठेवाखुर्चीत टेकून सरळ बसणं ही पाठदुखी टाळण्याची पहिली पायरी आहे. पाठीच्या खालच्या भागाला पाठिंबा देणारी खुर्ची वापरणे, खांदे सैल ठेवणे आणि पाय पूर्णपणे जमिनीवर सरळ ठेवणे आवश्यक आहे. जर पाय हवेत राहिले तर फुटरेस्टचा वापर करावा. कंप्युटर स्क्रीन डोळ्याच्या समोरच असावी, त्यामुळे मान पुढे झुकवावी लागणार नाही..शरीर हायड्रेटेड ठेवापाण्याच्या कमतरतेमुळे केवळ त्वचा नाही तर मणक्यांतील डिस्क्सही प्रभावित होतात. शरीरातील ओलसरपणा टिकवून ठेवण्यासाठी दिवसभर पुरेसे पाणी पिणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे मणक्यांवरील दाब कमी होतो आणि पाठदुखी होण्याचा धोका टळतो.एर्गोनोमिक खुर्ची निवडाऑफिससाठी योग्य खुर्ची निवडणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते. पाठीला चांगला आधार देणाऱ्या आणि शरीराच्या रचनेला अनुसरून डिझाइन केलेल्या खुर्च्यांचा वापर केल्यास चुकीच्या पोश्चरमुळे होणारा ताण टाळता येतो..सोपे स्ट्रेचेस कराऑफिसच्या खुर्चीवर बसूनसुद्धा काही हलक्या स्ट्रेचिंग क्रिया करता येतात. मान एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला वळवणे, खांदे वर-खाली करणे, हात वर करून पाठीला सौम्य झुकवणे अशा हालचालींमुळे तणाव कमी होतो आणि स्नायूंना आराम मिळतो..FAQsऑफिसमध्ये सतत बसून काम केल्याने पाठदुखी का होते?(Why does sitting for long hours in the office cause back pain?)खुर्चीवर दीर्घकाळ एकाच पोश्चरमध्ये बसल्याने पाठीच्या स्नायूंवर ताण येतो. रक्तप्रवाह नीट होत नाही आणि मणक्यांवर जास्त दबाव पडतो. चुकीच्या बसण्याच्या सवयींमुळे ही समस्या आणखी वाढते.ऑफिसमध्ये काम करताना योग्य पोश्चर कसे ठेवावे?(What is the correct posture while working in the office?)खुर्चीत बसताना पाठीचा कणा सरळ ठेवावा, पाठीच्या खालच्या भागाला आधार द्यावा, खांदे सैल ठेवावेत आणि पाय पूर्णपणे जमिनीवर टेकलेले असावेत. कंप्युटर स्क्रीन डोळ्यांच्या समोर असावी जेणेकरून मान खाली झुकवावी लागू नये.दिवसातून किती वेळा ब्रेक घेणे गरजेचे आहे?(How often should you take breaks during work?)दर ४५ ते ६० मिनिटांनी थोडा ब्रेक घेणे आवश्यक आहे. त्या वेळी थोडं चालणं, पाणी पिणं किंवा हलकी स्ट्रेचिंग करणं फायदेशीर ठरतं. यामुळे स्नायूंवरील ताण कमी होतो आणि शरीर रिलॅक्स होतं.स्ट्रेचिंग व्यायाम ऑफिसमध्ये बसून करता येतात का?(Can stretching exercises be done while sitting in the office?)होय, ऑफिसच्या खुर्चीवर बसून साधे स्ट्रेचिंग करता येतात. मान हलवणे, खांदे वर-खाली करणे, हात वर करून मागे झुकवणे अशा हालचाली केल्याने स्नायूंचा ताण कमी होतो आणि शरीराला आराम मिळतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.