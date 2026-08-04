आरोग्य‘चेतना’ : सायटिका : लक्षण एक, कारणं अनेक

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनआजाराच्या लक्षणांची नावं आणि प्रत्यक्ष आजाराची नावे यांच्यात फरक असतो. कधी-कधी आपण आजाराच्या लक्षणांनाच आजाराचं नाव देऊ लागतो, आणि असं केल्यास तो आजार समजण्यात आणि त्यावर उपचार करण्यात थोडासा घोळ होऊ शकतो. सायटिका हे आजाराचं नाव नसून लक्षणाचं नाव आहे.कंबरेपासून सुरू होऊन जी कळ मांडीच्या भागातून पोटरी आणि पावलात उतरते, तिला ‘सायटिका’ म्हणतात. सायटिका हे काही आजारांचं एक ‘लक्षण’ आहे..हे निश्चितच खरं आहे, की बहुतांश वेळा सायटिका ही मणक्याच्या आजारांमुळे होते. आमच्या न्यूरोसर्जरी क्लिनिकमध्ये आलेल्या बहुसंख्य सायटिकाची कळ असणाऱ्या रुग्णांमध्ये तपासणीअंती मणक्याचा आजार आढळतो, आणि गरज वाटल्यास शस्त्रक्रियेनं हा आजार बराही होऊ शकतो. याविषयी मी अगदी तपशिलात पूर्वी लिहिलेलं आहे.मात्र, त्याच वेळी हेही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, की कधीकधी सायटिकाची कळ किंवा अगदी सायटिकासारखीच दिसणारी कळ ही मणक्याशी प्रत्यक्ष संबंधित नसलेल्या आजारांमुळेसुद्धा येऊ शकते. हे लक्षण इतर कारणांमुळे दिसू शकतं हे रुग्णांनीच नव्हे, तर डॉक्टरांनीसुद्धा लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. याचबरोबर दुसरी एक गोष्टसुद्धा महत्त्वाची आहे आणि ती नीट काळजीपूर्वक वाचावी. बऱ्याच वेळेला कुठल्याही प्रकारच्या मणक्याच्या आजाराची लक्षणं नसलेल्या व्यक्तींमध्येसुद्धा एमआरआय (MRI) तपासणीमध्ये दोन मणक्यांमधली डिस्क कमी-अधिक प्रमाणात फुगून बाहेर आलेली किंवा काही प्रमाणात घसरलेलीसुद्धा (asymptomatic disc prolapse) दिसू शकते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, फक्त एमआरआय तपासणीमध्ये डिस्क घसरलेली दिसल्यास किंवा नसेवर दाब आलेला दिसल्यास, तुमच्या लक्षणांचं तेच कारण असेल याची शंभर टक्के ग्वाही देता येत नाही..समजा, एका व्यक्तीला कमरेच्या मागच्या भागात आणि मांडीमध्ये सायटिकासारखी दिसणारी कळ येते आहे. ती कळ येण्याचं कारण खरं तर मणक्यामध्ये नसून दुसऱ्या आजारात लपलेलं आहे. नेमकं त्याच व्यक्तीमध्ये मणक्याच्या एमआरआयमध्ये L4 आणि L5 मधली डिस्क थोड्या प्रमाणात घसरलेली दिसते आहे. अशा रुग्णांमध्ये डिस्कचं ऑपरेशन करून हे दुखणं जाण्याची शक्यता शून्य असते. त्याऐवजी, या क्षेत्रातल्या जाणकार व्यक्तीने ते लक्षण मुळातच डिस्कशी संबंधित आहे का, यासाठी व्यवस्थित तपासणी करणं गरजेचं असतं.डिस्कच्या सायटिकासारखेच दिसणारे विविध आजार असतात. उदाहरणार्थ, ‘सॅक्रो-इलिॲक जॉइंट’ नावाचा एक सांधा कमरेच्या अगदी खालच्या भागात, मध्यभागाच्या दोन्ही बाजूंना एक-एक असा स्थित असतो. हा एक फ्लॅट जॉइंट असतो आणि शरीराचं वजन या जॉइंटमधून आपल्या मणक्यापासून ते ओटीपोटाच्या हाडांमध्ये आणि नंतर पायांमध्ये संक्रमित केलं जातं. या जॉइंटमध्ये फारशी हालचाल होत नाही; पण थोडीफार हालचाल मात्र निश्चित होते. काही कारणामुळे या सांध्याला सूज आली, त्याची रचना बिघडली किंवा मार लागला (विशेषकरून जेव्हा एखादी व्यक्ती अचानक मागच्या बाजूला म्हणजे सीटवर धाडकन आपटते), त्यावेळी या सांध्याच्या दोन्ही पृष्ठभागांमध्ये जो व्यवस्थित संपर्क असतो तो बिघडतो, आणि यातून दुखण्याची सुरुवात होते. हे दुखणं कमरेच्या मध्यभागाच्या एका बाजूला सुरू होऊन सीटमध्ये आणि जांघेमध्येसुद्धा जाणवते. हे दुखणं मांडीच्या मागच्या भागातून किंवा मांडीच्या बाजूच्या भागातून गुडघ्याखालीसुद्धा जाते. माहिती नसणाऱ्याला हे डिस्कचं दुखणं वाटू शकतं. मात्र, लक्षपूर्वक तपासणी केल्यास या दुखण्याचं मूळ डिस्कमध्ये नसून सांध्याच्या आजारात आहे, हे लक्षात येतं. याला ‘sacroiliac joint dysfunction’ म्हणतात, आणि व्यायामाने किंवा इन्जेक्शन थेरपीने या दुखण्यावर उपचार करता येतो..कंबरेपासून पायापर्यंत जाणाऱ्या वेदनेमागे नेहमीच डिस्कचा त्रास असेलच असे नाही; योग्य निदानावर तज्ज्ञांचा भरआपल्या मांडीचं जे दुखणं आहे, तो खुब्याचा सांधा म्हणजेच ‘हिप जॉइंट’. त्या हिप जॉइंटच्या आजारातसुद्धा पायामध्ये कळ जाऊ शकते. एवढंच नाही, तर त्यामध्ये गुडघ्याच्या सांध्याच्या आजारातसुद्धा अगदी वरपासून खालीपर्यंत कळ जाऊ शकते.पायातील रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा आल्यामुळे पायाच्या स्नायूंना कमी प्रमाणात रक्तपुरवठा होत असल्यास दोन्ही पायांमध्ये थोडे अंतर चालल्यानंतर सायटिकासारखी वाटणारी कळ येऊ शकते. सीटच्या मागच्या भागात असलेल्या पायरीफॉर्मिस स्नायूंच्या तंतूंमध्ये पायाकडे जाणारी सायटिक नस अडली, तर ‘पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम’ नावाचा आजार होऊन बटकमध्ये किंवा मागे मांडीमध्ये कळ येऊ शकते.यातून सांगायचा मुद्दा असा, की सायटिकासारखी अनुभवण्यास येणारी प्रत्येक कळ ही त्याच आजारामुळे असेलच असं नाही. विशेषतः ज्या व्यक्तींमध्ये ही कळ इतर कारणांमुळे असते; पण नेमक्या त्याच व्यक्तींच्या एमआरआयमध्ये मणक्यामधली चकती घसरल्याची लक्षणं दिसून आली, तर गोंधळ वाढून चुकीच्या पद्धतीचे इलाज केले जाऊ शकतात. हे भान अशा प्रकारचं दुखणं अनुभवणाऱ्या रुग्णांनाच नव्हे, तर बऱ्याच वेळेला या क्षेत्रात फार अनुभव नसलेल्या डॉक्टरांसाठीसुद्धा अत्यंत महत्त्वाचं ठरू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.