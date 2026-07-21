बैठी जीवनशैली : सुप्त राक्षस

- डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपीसिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग’ असे आजकाल वारंवार म्हटले जाते. अर्थात, दिवसातील बराचसा वेळ बसून घालवणे - मग ते कार्यालयात असो किंवा घरी - आरोग्यासाठी धूम्रपानाइतकेच घातक ठरू शकते. आधुनिक जीवनशैलीत शारीरिक हालचाल कमी होत चालली असून, अनेक आजारांच्या मुळाशी ही बैठी जीवनशैली आहे.एखाद्या यंत्राची नियमित देखभाल करण्यासाठी त्याला वंगण घालण्याइतकेच ते नियमित चालू ठेवणे आवश्यक असते; अन्यथा त्याला गंज लागतो. मानवी शरीराचेही तसेच आहे. शरीर सतत हालचालीसाठी बनलेले आहे. हालचाल थांबली, की त्याची कार्यक्षमता हळूहळू कमी होऊ लागते..हालचालीमुळे शरीरात काय घडते?आपण चालतो, जिने चढतो, व्यायाम करतो किंवा कोणतीही शारीरिक हालचाल करतो, तेव्हा शरीरातील रक्ताभिसरण सुरळीत होते. त्यामुळे हृदय, फुफ्फुसे, मेंदू, यकृत, मूत्रपिंड यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांना आवश्यक प्राणवायू व पोषक घटकांचा पुरेसा पुरवठा होतो. व्यायामाची तीव्रता वाढत गेल्यास स्नायू आणि त्वचेकडेही अधिक रक्तप्रवाह होतो, ज्यामुळे शरीराची कार्यक्षमता सुधारते.हालचालीदरम्यान रक्तवाहिन्यांमधून नायट्रिक ऑक्साइड सारखे घटक स्रवतात. त्यामुळे रक्तवाहिन्या अधिक लवचिक राहतात, रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो..हालचाल न केल्याचे दुष्परिणामदीर्घकाळ बसून राहिल्याने रक्ताभिसरण मंदावते. विशेषतः पायांची हालचाल कमी झाल्यास रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या (Deep Vein Thrombosis) तयार होण्याचा धोका वाढतो. या गुठळ्या तुटून फुफ्फुसांमध्ये गेल्यास ती जीवघेणी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.बैठ्या जीवनशैलीमुळे शरीरात इन्शुलिन रेझिस्टन्स वाढतो. म्हणजेच शरीरातील पेशी इन्शुलिनला योग्य प्रतिसाद देत नाहीत. परिणामी रक्तातील साखरेची पातळी वाढते आणि पुढे मधुमेह होण्याची शक्यता निर्माण होते. कालांतराने रक्तवाहिन्यांमध्ये काठिण्य येऊन हृदयविकार, मेंदूचा झटका आणि इतर रक्तवाहिन्यांचे विकार होण्याचा धोका वाढतो.याशिवाय, सतत एकाच स्थितीत बसल्यामुळे मान, पाठ आणि कंबरेवरील ताण वाढतो. स्नायू व सांधे आखडतात, लवचिकता कमी होते आणि मानदुखी, पाठदुखी, कंबरदुखी यांसारख्या तक्रारी कायमस्वरूपी मागे लागू शकतात..किती शारीरिक हालचाल आवश्यक?जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) शिफारशीनुसार प्रौढांनी आठवड्याला किमान १५० ते ३०० मिनिटे मध्यम तीव्रतेचा व्यायाम किंवा ७५ ते १५० मिनिटे तीव्र व्यायाम करावा. म्हणजेच दररोज साधारण ३० मिनिटे जलद चालणे किंवा तत्सम व्यायाम करणे आवश्यक आहे. याबरोबरच आठवड्यातून किमान दोन दिवस स्नायू बळकट करणारे व्यायाम आणि नियमित स्ट्रेचिंगचा समावेश करावा.आपली शारीरिक हालचाल किती आहे हे जाणून घेण्यासाठी International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) सारख्या प्रमाणित प्रश्नावलींचा उपयोग होऊ शकतो..बैठी जीवनशैली कशी टाळाल?दिवसातील तीस मिनिटे नियमित व्यायाम हा सर्वोत्तम उपाय आहे. वेळेअभावी सलग तीस मिनिटे शक्य नसतील, तर दिवसातून तीन वेळा दहा-दहा मिनिटांचे व्यायामसत्रही तितकेच उपयुक्त ठरू शकते. रचनाबद्ध व्यायाम हा उत्तमच; पण शक्य नसल्यास दैनंदिन हालचाली आणि नित्यक्रमातून अधिकाधिक शारीरिक उपक्रमात सहभाग आवश्यक आहे..काही साधे बदलही मोठा फरक घडवू शकतात -दर ३०-४५ मिनिटांनी खुर्चीतून उठून २-३ मिनिटे चालावे.कार्यालयात बसून मान, पाठ आणि खांद्याचे स्ट्रेचिंग करावे.शक्य असल्यास चेअर एरोबिक्सचा सराव करावा.लिफ्टऐवजी जिन्यांचा वापर करावा.जवळच्या अंतरासाठी वाहनाऐवजी चालत किंवा सायकलने जावे.फोनवर बोलताना उभे राहून किंवा चालत बोलण्याची सवय लावावी.दिवसाला किमान ६,००० ते १०,००० पावले चालण्याचा प्रयत्न करावा..बैठी जीवनशैली हा एखादा आजार नसला, तरी ती अनेक गंभीर आजारांचे मूळ कारण ठरते. नियमित हालचाल, संतुलित आहार आणि सक्रिय दिनचर्या या गोष्टी अंगीकारल्यास मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, स्थूलता आणि स्नायू-सांध्यांचे अनेक विकार टाळता येऊ शकतात. लक्षात ठेवा, व्यायामासाठी वेळ काढण्याबरोबरच, दिवसभर हालचाल करण्याची सवय लावणे महत्त्वाचे आहे. कारण प्रत्येक पाऊल तुम्हाला निरोगी आयुष्याकडे घेऊन जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.