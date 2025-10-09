PCOS Early Signs: स्त्रियांनो, तुमच्या शरीराच्या या सायलेंट अलार्मकडे दुर्लक्ष करू नका! PCOSची सुरवातीची ७ लक्षणं वेळीच ओळखा

Early Symptoms of PCOS Every Woman Should Recognize: आजकाल महिलांमधील सर्वात सामान्य समस्या म्हणेज पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन सिन्ड्रोम (PCOS). प्रत्येक १० पैकी २-३ स्त्रियांना ही समस्या उदभवते. वाढत्या वयातील ६-१३% स्त्रियांना याचा त्रास होत असला तरी ७०% प्रकरण ही बिना निदानाची आहे. त्यामुळे PCOSची सुरुवातीची आणि महत्त्वाची लक्षणे वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे. .बदलते जीवन, राहणीमान, खाण्या - पिण्याच्या सवयी, झपाट्याने होणारे हॉर्मोनल बदल यामुळे याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. परिणामी मासिक पाळी अनियमित होणे, चेहऱ्यावर किंवा शरीरावर अनावश्यक केस येणे, वजन वाढणे, तसेच त्वचा आणि केसांशी संबंधित अनेक समस्या निर्माण होतात.ही समस्या आजकाल अनेक महिलांमध्ये आढळते, पण अनेक जणींना अजूनही PCOS/PCOD आणि त्याची लक्षणे याबद्दल नीट माहिती नसते. म्हणून चला, आता या आजाराबद्दल सोप्या भाषेत थोडं सविस्तर जाणून घेऊया..ही लक्षणे कधीच दुर्लक्षित करू नका मासिक पाळीतील अनियमितता PCOSचं सर्वात पहिलं आणि प्रकर्षाने जाणवणारं लक्षण म्हणजे अनियमित मासिक पाळी. कधी कधी एक महिना पाळी न येणे, महिन्यातून दोनदा पाळी येणे, ५ दिवसांपेक्षा कमी किंवा जास्त दिवस पाळी चालणे, कधी कधी महिनाभर पाळी सुरु राहणे हे मुख्य संकेत दुर्लक्षित करू नये. एखादवेळेस पाळी उशिरा येणे किंवा लवकर येणे सामान्य आहे, पण हेच जर वारंवार होत असेल तर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. कारण पाळी ही शरीराचा मासिक अहवाल असते. .Women Health: पाळी, गरोदरपणा आणि रजोनिवृत्तीचा स्त्रियांच्या आतड्यांवर परिणाम; वाचा डॉ. राकेश पटेल यांचे सविस्तर मार्गदर्शन.चेहऱ्यावर, छातीवर किंवा पाठीवर अनावश्यक केसांची वाढसाधारणपणे पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांच्या शरीरावर कमी लव(केस) असते. मात्र PCOS मुळे शरीरातील मेल हॉर्मोन (Androgen) चं प्रमाण वाढते, ज्यामुळे चेहऱ्यावर, हनुवटी, छाती आणि पाठ यासारख्या भागांवर दाट केस येतात. त्यामुळे महिलांसाठी ही सर्वात त्रासदायक बाब आहे. मात्र हे पूर्णपणे हॉर्मोनल असल्यामुळे स्वतःचा आत्मविश्वास कमी होऊ देऊ नका. वेळेत ओळखल्यास उपचार करून नियंत्रित करता येतं.अचानक वाढलेलं वजननियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तरीसुद्धा वजन वाढतच राहतं? हा अनपेक्षित बदल देखील PCOSचे लक्षण असू शकते. अशा परिस्थितीत इन्सुलिनचे प्रमाण डळमळते. त्यामुळे वजन कमी करणं कठीण जातं. विशेषतः पोटाचा घेर वाढतो..डोक्यावरचे केस गळणे किंवा विरळ होणेएकीकडे शरीरावर अनावश्यक केस वाढतात तर दुसरीकडे डोक्यावरचे केस जास्त प्रमाणात गळू लागतात आणि काही वेळेस विरळ होतात. अशी दोन विरुद्ध लक्षणे दिसू लागली की ती PCOSची आहेत हे समजावे. हेदेखील हॉर्मोनल बदलांमुळे होतं. म्हणून याकडे केवळ सौंदर्याच्या दृष्टीकोनातून न पाहता, आरोग्याच्या दृष्टीने गांभीर्यानं पहा.त्वचेत बदल आणि पिंपल्सप्रौढ वयात चेहऱ्यावर पिंपल्स येतात आहेत , जे अजिबात जायचं नावच घेत नाहीत. तर मान, काख किंवा जांघेत काळसरपणा होत आहे, तर हे देखील PCOSचेच लक्षण आहे. केवळ मेकअप किंवा फिल्टर्स वापरून झाकून न ठेवता, त्वचेनं देत असलेला इशारा समजून घेणं महत्त्वाचं आहे..Hormonal Imbalance in Women: महिलांमध्ये वाढत आहे हार्मोनल असंतुलन; शरीरातील असामान्य बदलांकडे दुर्लक्ष न करण्याचा तज्ज्ञांचा इशारा.वारंवार थकवा किंवा मूड स्विंग्सकधी अचानक खूप चिडचिड होते, काहीही झालं नसताना खिन्न वाटणे, कधी कधी अचानकच थकवा जाणवणे. हा बऱ्याच जणांना स्वभावातील बदल आहे असे वाटते, पण याचे मुख्य कारण हॉर्मोनल बदल असून PCOSचा शारीरिक आरोग्यासह मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. यामुळे सततचा थकवा, ताण आणि मी आत्मविश्वास यासारख्या समस्या निर्मण होतात.गर्भधारणेत अडचणकाही महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जोपर्यंत गर्भधारणेचा प्रयत्न केला जात नाही तोपर्यंत PCOS आहे हे कळत नाही. ही समस्या प्रामुख्यानं अनियमित किंवा न होणाऱ्या अंडोत्सर्गामुळे होते. पण लवकर निदान झाले आणि योग्य उपचारासोबत जीवनशैलीत महत्त्वाचे बदल केले तर नैसर्गिक रित्या गर्भधारणा शक्य होते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.