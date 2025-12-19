Cold wave alert: कडाक्याची थंडी वाढली, आरोग्याची घ्या काळजी! आरोग्य विभागाचे आवाहन

health department advisory during cold wave: गेल्या काही दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीमध्ये वाढ झाली आहे. किमान तापमानात सातत्याने घट होत आहे. बदलत्या हवामानामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता, सर्व नागरिकांनी आरोग्याबाबत विशेष दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य विभागातर्फे करण्यात आले आहे. .थंडीमुळे सर्दी, खोकला, घसा दुखणे, ताप, इन्फ्लुएंझा (फ्लू) यासारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. विशेषतः दमा, हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, मूत्रपिंडविकार तसेच कमी प्रतिकारशक्ती असलेल्या रुग्णांना अधिक धोका संभवतो. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व गर्भवती महिला हे गट अधिक संवेदनशील असल्याने त्यांनी अतिरिक्त काळजी घेणे गरजेचे आहे. .Year End 2025: स्क्रबपासून ते केसांच्या वाढीसाठी तेलापर्यंत, 'हे' 5 घरगुती उपाय ठरले उपयुक्त .थंडीमुळे त्वचा कोरडी पडणे, ओठ फुटणे, हात-पायांना भेगा, अंगात कडकपणा, रक्ताभिसरण मंदावणे अशा तक्रारी वाढू शकतात. काही वेळा बोटे, कान, नाक अथवा पाय सुन्न होणे ही थंडीचा चटका (फ्रॉस्टबाइट) बसण्याची सुरवातीची लक्षणे असू शकतात. अशा परिस्थितीत बाधित भाग गरम पाण्याने चोळू नये. कारण त्यामुळे जखम वाढण्याची शक्यता असते. अशी लक्षणे आढळल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले..नागरिकांसाठी सूचनाथंडीपासून संरक्षणासाठी उबदार कपडे परिधान करावेत.पहाटे व रात्री अनावश्यक बाहेर जाणे टाळावे.कोमट पाणी, सूप, दूध प्यावे. पौष्टिक, सकस आहार घ्यावा.त्वचेसाठी मॉइश्चरायझर, तेलाचा नियमित वापर करावा.लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांची विशेष काळजी घ्यावी.सर्दी, ताप, अन्य त्रासाची लक्षणे आढळल्यास उपचार घ्यावेत.जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे पूर्णतः सज्ज असून आवश्यक औषधसाठा व उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत आरोग्य यंत्रणेच्या सूचनांचे पालन करावे.- डॉ. अभय धानोरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.