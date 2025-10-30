Sepsis Explained: ‘शिर्डी के साईबाबा’ फेम सुधीर दळवी जीवघेण्या सेप्सिसमुळे गंभीर; वाचा संपूर्ण माहिती एकाच क्लिकवर

Shirdi Saibaba Actor Sudhir Dalvi Hospitalised Due To 'Sepsis': १९७७ सालच्या मनोज कुमारांच्या 'शिर्डी के साईबाबा' या चित्रपटात साईबाबांच्या भूमिकेसाठी सुधीर दळवी ओळखले जातात. त्यांना तीव्र सेप्सीस (Sepsis) नावाचा जीवघेणा संसर्ग झाल्यामुळे ते मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या उपचारांचा खर्च आतापर्यंत 10 लाख रुपयांहून अधिक झाला असून तो 15 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यांच्या कुटुंबीयांनी आर्थिक मदतीसाठी चित्रपटसृष्टीतील लोकांशी आणि शुभेच्छुकांशी संपर्क साधला आहे. त्यांना झालेला हा आजार कॉमन असला तरी जीवघेणा आहे. त्यामुळे त्याबद्दल संपूर्ण माहिती असणे गरजेचे आहे..सेप्सिस म्हणजे काय?सेप्सिस ही एक जीवघेणी वैद्यकीय अवस्था आहे, ज्यामध्ये शरीर एखाद्या संसर्गावर जास्त प्रमाणात रिऍक्ट होते. त्यामुळे शरीरातील टिशूंना (ऊती) आणि अवयवांना नुकसान होते. अशा परिस्थितीत जर वेळेत उपचार केले नाहीत, तर अवयव निकामी होणे (Organ Dysfunction), रक्तदाब खूपच कमी होणे याला इंग्रजीत सेप्टिक शॉक म्हणतात, आणि परिस्थितीत मृत्यूही होऊ शकतो. सेप्सिस विविध प्रकारच्या बॅक्टेरिया, व्हायरस किंवा फंगस यासारख्या संसर्गांमुळे होते..Heart Health Tips: हृदय राहील कायम निरोगी, फक्त जीवनशैलीत करा हे ५ छोटे बदल!.सेप्सिस कसे होते?जेव्हा शरीर एखाद्या संसर्गाशी लढतं, तेव्हा ते रक्तात काही रासायनिक घटक सोडतं. सेप्सिसमध्ये हे घटक जास्त प्रमाणात तयार होतात आणि शरीरभर सूज येते. या सूजेमुळे रक्तात गाठी तयार होतात, रक्तवाहिन्या लीक होतात आणि मूत्रपिंड(Kidney), फुफ्फुसे(Lungs), यकृत(Liver) यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांचं काम ढासळतं..सेप्सिसची सामान्य लक्षणं-ताप येणे किंवा शरीराचं तापमान कमी होणे- हृदयाचे ठोके जलद होणे- श्वास घेण्यात त्रास होणे किंवा जलद श्वास घेणे- गोंधळणे किंवा विचार करण्यात अडचण येणे- संपूर्ण शरीरात वेदना जाणवणे- थरथरणे, अंगावर काटा येणे.सेप्सिसची कारणंसेप्सिससाठी कोणताही संसर्ग कारणीभूत ठरू शकतो. यात बॅक्टेरिया, व्हायरस किंवा फंगस यांच्यामुळे होणारे संसर्ग येतात. खालील संसर्गांमुळे सेप्सिस होण्याची शक्यता अधिक असते –फुफ्फुसांचा संसर्ग – जसे की न्यूमोनियामूत्रपिंड, मूत्राशय आणि मूत्रमार्गातील संसर्गपचनसंस्थेचा संसर्गरक्तातील संसर्ग (ब्लडस्ट्रीम इन्फेक्शन)कॅथेटर लावलेल्या जागेचा संसर्गजखम किंवा भाजल्यामुळे झालेला संसर्ग.Lung Infection: फुफ्फुसांचा संसर्ग म्हणजे काय अन् तो कशामुळे होतो? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात.रिस्क फॅक्टर्सकाही कारणांमुळे संसर्ग झाल्यास सेप्सिस होण्याची शक्यता अधिक असते. ती कारणं पुढीलप्रमाणे आहेत —वय- वर्ष ६५ पेक्षा जास्त लहान बाळं (बाल्यावस्था)कमकुवत प्रतिकारशक्ती असणारे लोक, जसे की कॅन्सरवर उपचार घेत असणारे रुग्ण किंवा एचआयव्ही (HIV) ग्रस्त रुग्णमधुमेह, मूत्रपिंडाचे आजार, किंवा COPD (फुफ्फुसाचे दीर्घकालीन आजार) असलेले लोकरुग्णालयात अतिदक्षता विभागात(ICU) भरती होणे किंवा लांब काळासाठी रुग्णालयात थांबणेशरीरात बसवली जाणारी वैद्यकीय उपकरणं, जसे की रक्तवाहिनीत ठेवलेला कॅथेटर किंवा श्वासोच्छ्वासासाठी वापरलेली ट्यूबमागील ९० दिवसांत अँटिबायोटिक्सचा उपयोग केलेले रुग्णकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स (Corticosteroids) औषधांनी उपचार घेणारे रुग्ण, कारण ही औषधं रोगप्रतिकारक शक्ती कमी करतात.सेप्सिस वाढल्यास काय होतं?सेप्सिस वाढले मेंदू, हृदय आणि मूत्रपिंड यांसारख्या अवयवांपर्यंत रक्तपुरवठा कमी होतो. त्यामुळे रक्तात गाठी तयार होऊन टिशूंना नुकसान होऊ शकतं. हलका सेप्सिस बरा होतो, पण गंभीर अवस्थेत सेप्सिसमुळे होणारा मृत्यूदर ३० ते ४० टक्के असतो आणि भविष्यात पुन्हा संसर्गाचा धोका वाढतो..काय करावं?सेप्सिस ही एक गंभीर स्थिती असून लगेच उपचार मिळणे गरजेचे आहे. जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या व्यक्तींमध्ये ही चिन्हे दिसत असतील, तर त्वरित डॉक्टरांकडे जा किंवा आपत्कालीन वैद्यकीय मदतीची मागणी करा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.