Prostate Cancer in Young Men: तरुणांमध्ये वाढतंय प्रोस्टेट कॅन्सरचं प्रमाण? ही असू शकतात कारणं; तज्ज्ञांनी सांगितले सोपे उपाय

थोडक्यात:प्रोस्टेट कॅन्सर पूर्वी फक्त वृद्धांमध्ये आढळायचा, पण आता ३०–४० वयोगटातील तरुणांमध्येही वाढतो आहे.चुकीची जीवनशैली, आहार आणि तणाव यामुळे हा आजार लवकर वयात दिसू लागला आहे.सुरुवातीला लक्षणं जाणवत नाहीत, पण वेळेत निदान व योग्य उपचार केल्यास त्यावर मात करता येते..How to Prevent Prostate Cancer Naturally: एकेकाळी ज्याला वृद्ध वयातील समस्या मानलं जायचं, तो प्रोस्टेट कॅन्सर आज ३०-४० वयोगटातील तरुण पुरुषांनाही आपलं शिकार बनवत आहे. झपाट्याने बदलत चाललेली जीवनशैली, खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि ताणतणाव यामुळे ही गंभीर समस्या आता लवकर वयातच डोके वर काढू लागली आहे. विशेष म्हणजे या आजाराची सुरुवात इतकी शांतपणे होते की अनेकदा लक्षणं लक्षात येईपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. पण योग्य काळजी घेतली, तर यावर मात करणं नक्कीच शक्य आहे..प्रोस्टेट कॅन्सर म्हणजे काय?प्रोस्टेट ही ग्रंथी पुरुषांच्या प्रजनन संस्थेचा भाग असते, जी मूत्राशयाच्या खाली आणि मूत्रमार्गाभोवती असते. या ग्रंथीमधील पेशी अनियंत्रितपणे वाढू लागल्या की प्रोस्टेट कॅन्सर होतो. काही वेळा हा हळूहळू वाढतो, पण काही प्रकरणांमध्ये तो जलद आणि गंभीर स्वरूपात पुढे जातो..Walk After Work: दिवसभर 8-10 तास काम करा पण फक्त 10 मिनिटे तरी चाला! बघा मॅजिकल इफेक्ट.50 वर्षांखालील वयोगटातही धोका का वाढतोय?डॉ. संदीप हरकर (युरोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, गुरुग्राम) यांच्या मते, तरुणांमध्ये प्रोस्टेट कॅन्सर वाढण्यामागे काही महत्त्वाचे कारणं अशी आहेत:चुकीची जीवनशैलीशरीराची हालचाल कमीसतत फास्ट फूड, रेड मीट व प्रोसेस्ड फूडचं सेवनधूम्रपान व मद्यपानलठ्ठपणावंशपरंपरेत हा आजार असणंप्रदूषण व हानिकारक रसायनांचा संपर्क.प्रोस्टेट कॅन्सरपासून बचावाचे ५ उपाय- संतुलित आहार घ्या फळं, भाज्या, नट्स, ऑलिव्ह ऑइल यांचा आहारात समावेश करा. रेड मीट आणि प्रोसेस्ड अन्न टाळा.- दररोज सक्रिय राहा चालणं, योग किंवा कुठलीही शारीरिक हालचाल नियमित करा..- नियमित वैद्यकीय तपासणीवय ५० च्या पुढे असाल, किंवा कुटुंबात कोणाला हा आजार झाला असेल, तर वेळोवेळी युरोलॉजिस्टकडून तपासणी करा.- वजन नियंत्रित ठेवालठ्ठपणा टाळल्याने अनेक आजारांपासून बचाव होतो.- शरीरातील बदलांकडे दुर्लक्ष करू नकालघवीस त्रास होणे, वारंवार लघवी लागणे याकडे वेळेत लक्ष देणं गरजेचं आहे..Explained: हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी कोलेस्टेरॉलला समजून घ्या! समज, गैरसमज आणि निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली .उशिरा निदान झाल्यास धोका काय?जर प्रोस्टेट कॅन्सर वेळेवर लक्षात आला नाही, तर तो शरीरात पसरू शकतो. अशावेळी संपूर्ण प्रोस्टेट ग्रंथी, सभोवतालचं ऊतक किंवा लिम्फ नोड्स काढावे लागतात. काही वेळा हार्मोन थेरपी, रेडिएशन किंवा टेस्टिस काढण्याचीही गरज भासू शकते. त्यामुळे वेळेवर निदान आणि उपचार आवश्यक आहेत..FAQsप्रोस्टेट कॅन्सर म्हणजे नेमकं काय असतं?(What exactly is prostate cancer?)प्रोस्टेट कॅन्सर हा पुरुषांच्या प्रजनन संस्थेतील प्रोस्टेट ग्रंथीतील पेशी अनियंत्रितपणे वाढल्याने होणारा आजार आहे, जो हळूहळू किंवा जलद गंभीर स्वरूप घेऊ शकतो.३०-४० वयोगटातील पुरुषांमध्ये हा आजार का वाढतोय?(Why is this cancer increasing in men aged 30–40?)चुकीची जीवनशैली, कमी हालचाल, फास्ट फूड व रेड मीटचं जास्त सेवन, लठ्ठपणा, धूम्रपान, मद्यपान, वंशपरंपरा आणि प्रदूषण यामुळे तरुणांमध्ये धोका वाढतोय.प्रोस्टेट कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी काय उपाय करता येतील?(What preventive measures can be taken against prostate cancer?)संतुलित आहार घेणे, नियमित व्यायाम करणे, वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी करणे, वजन नियंत्रित ठेवणे आणि शरीरातील बदलांकडे वेळेत लक्ष देणे हे प्रभावी उपाय आहेत.उशिरा निदान झाल्यास कोणते धोके संभवतात?(What are the risks of late diagnosis?)उशिरा निदान झाल्यास कॅन्सर शरीरात पसरू शकतो आणि प्रोस्टेट, आसपासचे ऊतक किंवा लिम्फ नोड्स काढावे लागू शकते; तसेच हार्मोन थेरपी किंवा इतर गंभीर उपचार करावे लागू शकतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.