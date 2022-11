Ear Cotton Buds: कानातला मळ काढण्यासाठी तुम्हीही कॉटन बड वापरता का? आताच थांबवा नाहीतर...

शरीरातील इतर अवयवांपैकी कान हा खूप असतो. कानाची विशेष काळजी घेणे गरजेचं असतं. त्यासाठी कानाची स्वच्छता ही खूप महत्त्वाची आहे. कानात जाणारी धूळ, जंतू आणि इतर गोष्टींपासून कानाच्या संरक्षण करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे.

अनेकदा कानात मळ साचतो आणि आपण कानातला मळ काढण्यासाठी कॉटन बड वापर करतो. पण खरंच कानातला मळ काढण्यासाठी कॉटन बडचा वापर करावा का? चला तर जाणून घेऊया. (should we use Cotton Buds for ear wax cleaning read story)

कानात मळ साचला की हा मळ बाहेर काढून कान साफ केला, ही आपली पहिली प्राथमिकता असते. त्यासाठी आपण कॉटन बडचा वापर करतो, जे खूप चुकीचं आहे.

बड्स हे केवळ कानाचा समोरचा भाग स्वच्छ करण्यासाठी वापरायचे असतात. पण अनेकदा आपण त्याचा वापर कानातला मळ काढण्यासाठी करतो.

