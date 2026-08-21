उपवास श्रावणातले

डॉ. मालविका तांबे श्रावण म्हटला की पावसाच्या सरी आणि उपवास या दोन विषयांवरती चर्चा होताना नक्की दिसते. तुमच्याकडे पाऊस किती पडला, कसा पडला, पाणी भरलं का? याच्याच बरोबरीने तुम्ही श्रावणात उपवास करता का? सोमवार करता किती वेळा करता? असे प्रश्न अगदी बहुतांशी वेळा विचारले जातात. अगदी वर्षभर उपवास न करणारी मंडळी सुद्धा श्रावणातले उपवास अगदी आवर्जून करताना दिसते. मांसाहार करणारी खवय्ये मंडळी सुद्धा या काळामध्ये शाकाहाराकडे झुकलेली दिसते. श्रावणातील मंद पाचन अग्नि ह्याचं मुख्य कारण असते. .उपवास करण्यामागे आरोग्य शास्त्रात कारण दडलेले असते. आयुर्वेदा मध्ये उपवास हा उपचाराचा एक भाग म्हणून सांगितलेला आहे. विशेषत शरीरामध्ये जेव्हा अग्नी मंद असेल. दोषांचा बल अल्प असेल. कफ किंवा पित्त दोषांमुळे जेव्हा कुठला रोग झालेला असेल, नुकताच झालेला अर्थात खोलवर न रुजलेला कुठला रोग असला तर त्याला सुद्धा उपवासाने जिंकता येतं असं आचार्य चरकाने सांगितलेलं आहे. उपवासाला अगदी सोप्या भाषेत समजायचं असलं तर त्याला आयुर्वेदामध्येलंघन अर्थात लघु भोजन असं सांगितलेलं आहे..शरीरलाघवकरं द्रव्यं कर्म वा, लघुभोजनं उपवासो वा। ...चरक चिकित्साशरीराला हलके करणारे द्रव्य किंवा कर्म म्हणजे लंघन असतात. पचायला हलके भोजन किंवा उपवास हेही लंघनच आहे. आयुर्वेदा प्रमाणे जेव्हा चुकीच्या आहारामुळे उदाहरणार्थ फार जास्त प्रमाणात खाणे, वारंवार खाणे, जड, अयोग्य किंवा विरुद्ध आहार घेणे या सगळ्याने शरीरामध्ये आम दोष तयार होते. अर्थात जेव्हा घेतलेला आहार व्यवस्थितपणे पचू शकत नाही तेव्हा त्याच्यातून जो कच्चा रस तयार होतो त्याला आम दोष म्हंटल जातं. हा आम दोष संपूर्ण शरीरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे व्याधी उत्पन्न करू शकतो. योग्य पद्धतीने आणि मर्यादित स्वरूपात केलेला उपवास किंवा लंघन हा पचनसंस्थेला विश्रांती देऊन अग्नी संतुलित ठेवण्यास मदत करतो. तसेच याच्यामुळे वाढलेल्या दोषांचे पचन होतो. जाठराग्नी प्रदीप्त होतो. शरीराला हलकेपणा येतो. तोंडाला रुची येते आणि पुढे आहार घेण्याची सुद्धा इच्छा होते. आरोग्य सुधारत आणि ऊर्जाची सुद्धा वृद्धी होते..योग्य पद्धतीने उपवास केल्याने आयुर्वेदात पुढील फायदे सांगितलेले आहेत.सर्व इंद्रिय शुद्ध होतात. मल, मूत्र, स्वेद आणि मलांची प्रवृत्ती व्यवस्थित होते. शरीर आणि सगळ्या अवयवांमध्ये हलकेपणा प्रतीत होतो. तोंडाला रुची येते. तहान व भूक व्यवस्थित लागतात. शुद्ध ढोंकर येतात. कंठ शुद्ध वाटतो. हृदयात हलकेपणा येतो. कुठलाही रोग असल्यास त्या रोगाचा जोर कमी होतो. उत्साह वाढतो आणि डोळ्यांवर येणारी, तंद्रा कमी होते.विमलेद्रियता, मलानां प्रवृत्तिः, गात्रलघुता, रुचिः, केलेला क्षुत्तृषोरेककालमुदयः, हृदयोद्गारकण्ठानां शुद्धिः, रोगाणामार्दवमुत्साहः तन्द्रानाशश्च ।आयुर्वेदा मध्ये प्रत्येक व्यक्तीसाठी एकसारखा उपवास योग्य मानला जात नाही. वात, पित्त आणि कफ या तीन दोषांनुसार उपवासाची पद्धत आपल्याला बदलावी लागते. त्यामुळे उपवासाचे वेगवेगळे प्रकार आपल्याकडे दिलेले आहेत.१ कफ प्रकृतीच्या व्यक्तींना हलका आहार किंवा काही दिवसांकरता खरा उपवास करणे सुद्धा सहन होऊ शकतं. कारण कफाचा असलेला जडपणा आणि मंद पचन हे व्यक्तीला भूक दीर्घकाळ सहन करायला मदत करू शकतं. त्यामुळे अशा व्यक्तीने कडक उपवास करणं चालू शकतं किंवा दिवसभर नुसतेच पाणी पिणे, नुसती फळं खाणे हे कफ प्रधान व्यक्तीला चालू शकते.२ पित्त प्रकृतीच्या व्यक्तीला मात्र अशा प्रकारचा उपवास केल्यास भुकेचा त्रास जाणवू शकतो. चिडचिड व्हायला लागते, मन अस्वस्थ होतं आणि तसेच अम्लपित्त वगैरे सारखे त्रास सुरू होऊ शकतात. त्यामुळे कडक उपवास करणे किंवा दीर्घकाळ उपवास करणे हे पित्त प्रधान व्यक्तीमध्ये चांगले नाही. त्यांनी उपवासामध्ये दूध पिणे, एखादा फराळाचा पदार्थ खाणे, नारळाचे पाणी पिणे अशा प्रकारची काळजी नक्की घ्यावी.३ वात प्रकृतीच्या व्यक्तीला कधीतरी खूप जास्त प्रमाणात भूक असते. कधीतरी बिलकुलच भूक नसते. पण अशाही व्यक्तींना वाताच्या कोरडेपणा मुळे, अनियमित पचनामुळे आणि सतत. मानसिकता संवेदनशील असल्यामुळे उपवास जेमतेमच जमतो. वाताच्या व्यक्तींनी खाऊन पिऊनच उपवास करावा. खाण्यात काय ठेवावे, किती ठेवावे हे त्यांच्या पचनाच्या हिशोबाने त्यांना सतत बदलण्याची गरज भासू शकते..उपवासाला काय खावे?उपवास हा खरं शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक रित्या आपल्याला शिस्त लावण्याची एक पद्धत आहे. त्यामुळे उपवासात काय खावे आणि काय नाही याचे नियम आपल्याला प्रत्येक संस्कृती किंवा देश अर्थात स्थानाच्या प्रमाणे बदललेले दिसतात. काही प्रांतांमध्ये कोथिंबीर चालते, काही प्रांतांमध्ये नाही. कुठेतरी लाल भोपळ्याची खीर उपवासाला योग्य समजली जाते आणि कुठेतरी भाजी म्हणून त्याचा त्याग केला जातो. पण सामान्यतः उपवासासाठी राजगिरा, भगर, कुट्टू, साबुदाणा, शिंगाडा, बटाटे, रताळी, सगळ्या प्रकारची फळे, दूध, ताक, दही अशा प्रकारच्या गोष्टी खाल्लेल्या चालतात. राजगिरा व भगर व कुट्टू हे पचायला अत्यंत हलके असतात. तसेच पौष्टिक सुद्धा असतात. त्यामुळे राजगिराची वडी, राजगिराच्या लाह्या, कुट्टूचे थालीपीठ, कुट्टूचा शिरा, फोडणी दिलेली भगर इत्यादी कुठल्याही प्रकृतीच्या व्यक्तीने उपवासाच्या दिवशी आहारात घेतलेलं चालतं. साबुदाणा याला भिजवण्याची पद्धत, वाफ देण्याची पद्धत, त्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट, खोबरं इत्यादी टाकण्याची पद्धत त्याच्या पचनाची पातळी ठरवत असते. एकूणच साबुदाणा पचायला जड असतो. पण पचनशक्ती व्यवस्थित असली तर एकदा साबुदाणा खाल्ल्यानंतर दिवसभर उपवासाचा त्रास सहसा होत नाही, असा अनेकांचा अनुभव असतो. तसेच पचनशक्ती मंद असणाऱ्या लोकांनी साबुदाणा खाल्ल्यास दिवसभर पोटामध्ये जडपणा, गॅस होणं, आम्लपित्त होणं असेही त्रास होताना दिसतात..बटाटा शिजवून त्याचे अनेक पदार्थ उपवासात आपल्याला केलेले दिसतात. बटाट्याचा किस, बटाट्याची भाजी, बटाटा घालून वेगवेगळ्या प्रकारचे थालीपीठ करणं, उपवासाची कचोरी, उपवासाचे पॅटीस हे तर लोकप्रिय आहेतच. बटाटा खाल्ल्याने सुद्धा पोटाला आधार मिळतो. लगेचच ताकद सुद्धा मिळते. पण पचनशक्ती नीट नसल्यास बटाटा फक्त उकडून लोणी मीठ व काळी मिरीसह खाल्ल्यास अजून मदत करू शकतो. रताळं हे एक प्रकारचे कंदमुळे असल्यामुळे पचायला जड असतं. त्यामुळे याचा वापर खूप विचार करूनच करावा. आपल्याकडे रताळ्याचा शिरा करण्याची किंवा रताळ्याची काप करण्याची पद्धत आहे. हे पचायला थोडंसं जड पडू शकतं. पण रताळं उकडून किंवा वाफवून घेतल्यास किंवा ऑवन मध्ये शिजवून घेतल्यास सकाळच्या वेळेला नुसतं सुद्धा खाणं चांगलं असतं. यालाही लोणी आणि मिठाबरोबर खाता येऊ शकतं. शिंगाडा हा पौष्टिक, वातपित्त शामक व शुक्र धातूला पोषक असतो. त्यामुळे शिंगाड्याचं पीठ हे थालीपीठात, शिऱ्यामध्ये किंवा उपमा करण्याकरता वापरण्यात ठेवावं. शिंगाड्याची खीर ही सुद्धा खूप उत्तम असते..फळांपैकी सफरचंद, संत्री, मोसंबी, डाळिंब, पेअर, द्राक्ष, केळी ही उपवासाला खाऊ शकता. शहाळ्याचं पाणी तर उपवासामध्ये अत्यंत उत्तम. तसेच दूध, ताक, दही हे सुद्धा उपवासाला चांगले. दही घालून केलेली फळांचं फ्रूट सॅलड हेही उपवासामध्ये चालू शकतं. उपवासाच्या दिवशी थोडं गरम किंवा कोमट पाणी सतत पीत राहणे हे पचनाच्या दृष्टीने व थकवा किंवा अनुत्साहाला प्रतिबंधित करायला मदत करू शकतं..उपवासाचे कितीही फायदे असले तरीसुद्धा मोठे उपवास करण्याचा अट्टाहास करू नये. कुठल्याही गोष्टीची अति करणं हे त्रासदायक ठरू शकतं. त्यामुळे स्वतःला सोसवेल अशा प्रकारचे व तेवढ्याच प्रमाणात उपवास केलेले चांगले असतात. आरोग्याला मदत करण्याकरता दिवसातून एकदा जेवणे, सूप घेणे किंवा एका प्रकारचेच अन्न दिवसभरात घेणे हे सुद्धा पचनशक्तीला मदत करू शकते. त्यामुळे इंटर्मिटंट फास्टींग, उपवास, प्रकृती या सगळ्यांचा अभ्यास करून उपवास केला तर तो आरोग्याला जास्त मदत करू शकेल. डॉ. मालविका तांबे या यु ट्यूब वाहिनी वरती इंटर्मिटंट फास्टींग हा विडियो पण नक्की बघावा. कुठलाही उपचार हा शरीरावरती शस्त्रासारखा काम करत असतो. उपचार योग्य पद्धतीने केल्यास त्याचे फायदे व अयोग्य पद्धतीने केल्यास त्याचे नुकसान होऊ शकतात हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवणं गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch 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