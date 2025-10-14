मौन हाच मार्ग

सद्गुरू - हे अस्तित्व जे एखाद्याला पाहणे, ऐकणे, वास घेणे, चव घेणे आणि स्पर्श करणे अशा पाच इंद्रियांच्या माध्यमातून जाणून घेणे शक्य होते, ते एक मुळात कंपनांचे उत्पादन आहे, आवाज किंवा नाद यांचा एक खेळ आहे. मानवाचे शरीर आणि मन हीदेखील कंपने आहेत; पण शरीर आणि मन हे काही साध्य नाही. ते केवळ एका शक्यतेचे बाहेरील आवरण आहे..बहुतेक लोक आवरणाच्या पलीकडे जात नाहीत; ते जीवनभर दाराच्या उंबरठ्यावर बसून राहतात; पण दाराचा उद्देश आत जाण्यासाठी आहे. या दाराच्या पलीकडे जे आहे ते अनुभवण्यासाठी, शांत बसण्याच्या सरावाला मौन म्हणतात.इंग्रजी शब्द ‘silence’ खरंतर फार काही सांगत नाही. संस्कृत भाषेत यासाठी अनेक शब्द आहेत. ‘मौन’ आणि ‘निःशब्द’ हे दोन महत्त्वाचे शब्द आहेत. साधारणपणे आपण शांत बसण्याला ‘मौन’ म्हणून ओळखतो - तुम्ही बोलत नाही; हा निःशब्द निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. ‘निःशब्द’ म्हणजे ‘जे आवाज नाही ते’ - शरीर, मन आणि सर्व निर्मितीच्या पलीकडे. आवाजाच्या पलीकडे म्हणजे आवाजाची अनुपस्थिती नाही, तर त्या पलीकडे पोहोचणे..हे वैज्ञानिक सत्य आहे, की अस्तित्व हे ऊर्जेचे एक कंपन आहे. मानवी अनुभवातील सर्व कंपने आवाजात रूपांतरित होतात. निर्मितीतील प्रत्येक आकाराला संबंधित आवाज आहे. आवाजांच्या या जटिल मिश्रणालाच आपण निर्मिती म्हणून अनुभवत आहोत. सर्व आवाजांचा पाया ‘निःशब्द’ आहे. ‘मौन’ म्हणजे निर्मितीचा एक भाग असण्याकडून निर्मितीच्या स्रोताकडे जाण्याचा प्रयत्न आहे..ही गुणरहित, आयामरहित आणि अमर्याद अस्तित्वाची आणि अनुभवाची अवस्था हीच योगाची आकांक्षा आहे: एकरूपता. निःशब्द याचा अर्थ ‘nothing म्हणजे काहीच नाही’ असा होऊ शकतो. ‘काहीच नाही’ या शब्दाला नकारात्मक संदर्भ आहे. जर तुम्ही ‘no’ आणि ‘thing’ यामध्ये एक संयोगचिन्ह दाखवले, तर तुम्हाला ते अधिक चांगले समजेल; ते एक ‘no-thing म्हणजे काहीच नाही’ आहे..आवाज हा पृष्ठस्तरावरचा आहे, मौन हा गाभा आहे. हा गाभा म्हणजे आवाजाची संपूर्ण अनुपस्थिती. आवाजाची अनुपस्थिती म्हणजे कंपन, जीवन, मृत्यू, सृष्टीची यांची अनुपस्थिती; एखाद्याच्या अनुभवात निर्मितीची अनुपस्थिती ही निर्मितीच्या स्रोताची एक प्रचंड उपस्थिती ठरते. तर, निर्मितीच्या पलीकडील जागेला, जीवन आणि मृत्यूच्या पलीकडील आयामाला, मौन किंवा निःशब्द म्हणतात. ते एखाद्याला करता येत नाही; तो फक्त ते बनू शकतो..मौनाचा सराव आणि मौन यात फरक आहे. जर तुम्ही कशाचातरी सराव करत आहात, तर साहजिकच तुम्ही ते नाही आहात. मौनासाठी जाणीवपूर्वक आकांक्षा बाळगल्यास, मौनाची शक्यता निर्माण होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.