आरोग्य

Hidden Signs of Infections: शरीर देत असलेल्या 'या' 7 इशाऱ्यांकडे चुकूनही करू नका दुर्लक्ष; असू शकतात शरीरातील इन्फेक्शनची लक्षणे

Don’t Ignore These 7 Body Signals: शरीर देत असलेल्या या ७ महत्त्वाच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास शरीरातील इन्फेक्शन गंभीर होऊ शकते.
Body Warning Signs That May Indicate an Infection

Common Signs the Body Shows During an Infection You Should Never Ignore

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Do Not Ignore These Early Hidden Signs of Infections that Body Shows: अनेकदा कोणत्याही गंभीर आजाराची सुरुवातीची लक्षण ही नेहमी शांतपणे सुरु होतात. अगदी सामान्य वाटणारे शरीरातील बदल, जे बऱ्याचदा दुर्लक्षित केले जातात तेही कधी कधी मोठ्या आजारांचे इशारे देता असतात. ही लक्षणं हलकी आणि सामान्य वाटतात, म्हणून अनेक वेळा आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो. पण काही वेळा, थोडीशी सतत बदलणारी लक्षणे आपल्याला शरीरात सुरू असलेल्या इंफेक्शनची सूचना देतात.

इन्फेक्शन हे साधरणपणे आपल्या शरीरात लपलेले धोके असतात, जे रोज आपल्यावर हल्ला करत असतात. शरीर स्वतःच त्यांच्याशी लढत असतं. पण काही प्राथमिक संकेत असतात, जे आपण थकवा, स्ट्रेस किंवा वातावरणातला बदल यांचा परिणाम समजून दुर्लक्ष करतो. मात्र हेच इशारे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे.

Loading content, please wait...
health
fatigue
Symptoms
Healthcare
Health Tips

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com