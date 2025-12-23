Hidden Signs of Infections: शरीर देत असलेल्या 'या' 7 इशाऱ्यांकडे चुकूनही करू नका दुर्लक्ष; असू शकतात शरीरातील इन्फेक्शनची लक्षणे

Do Not Ignore These Early Hidden Signs of Infections that Body Shows: अनेकदा कोणत्याही गंभीर आजाराची सुरुवातीची लक्षण ही नेहमी शांतपणे सुरु होतात. अगदी सामान्य वाटणारे शरीरातील बदल, जे बऱ्याचदा दुर्लक्षित केले जातात तेही कधी कधी मोठ्या आजारांचे इशारे देता असतात. ही लक्षणं हलकी आणि सामान्य वाटतात, म्हणून अनेक वेळा आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो. पण काही वेळा, थोडीशी सतत बदलणारी लक्षणे आपल्याला शरीरात सुरू असलेल्या इंफेक्शनची सूचना देतात. इन्फेक्शन हे साधरणपणे आपल्या शरीरात लपलेले धोके असतात, जे रोज आपल्यावर हल्ला करत असतात. शरीर स्वतःच त्यांच्याशी लढत असतं. पण काही प्राथमिक संकेत असतात, जे आपण थकवा, स्ट्रेस किंवा वातावरणातला बदल यांचा परिणाम समजून दुर्लक्ष करतो. मात्र हेच इशारे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. .सातत्याने थकवा आणि ऊर्जा कमी होणेअत्यंत थकवा, अशक्तपणा किंवा सुस्ती ही फक्त झोपेच्या अभावामुळे होत नाही. शरीर जेव्हा इंफेक्शनशी लढते, तेव्हा आपल्या इम्युन सिस्टममध्ये खूप ऊर्जा खर्च होते, ज्यामुळे शरीरातील ऊर्जा कमी वाटते. जर आराम करूनही ताकद परत आली नाही, तर लपलेले इंफेक्शन असण्याची शक्यता असू शकते.हलका ताप किंवा रात्री घाम येणेसामान्यपेक्षा शरीराचे तापमान थोडे वाढणे, वारंवार थंडी वाजणे किंवा रात्री घाम येणे हे सुरुवातीच्या संसर्गाचे संकेत असू शकतात. हे मोठ्या तापासारखे वाटत नाही, त्यामुळे लोक सहज दुर्लक्ष करतात. परंतु काही दिवस ही लक्षणे कायम राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे..Silent Signs Of Kidney Damage: सकाळी उठल्यानंतर शरीर देत असलेल्या 'या' 5 इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू नका! असू शकतात किडनी खराब असण्याची लक्षणे .जेवणाचे न समजता बदल, पोटाशी संबंधीत लक्षणेअचानक भूक कमी होणे, पोटात मुरडणे, सौम्य मळमळ किंवा जुलाब यांसारखी लक्षणे केवळ अपचनाशी संबंधित नसतात. अनेकदा आतड्यांमध्ये किंवा शरीरात सुरू असलेल्या संसर्गामुळे ही लक्षणे दिसू शकतात. वारंवार बदल जाणवल्यास त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.मांसपेशी, सांधे किंवा शरीरात वेदनाशरीरात अचानक वेदना, मांसपेशी ताणणे किंवा सांधेदुखी ही इंफेक्शनची लक्षणे असू शकतात. ही लक्षणे अनेकदा सूजेमुळे येतात, जी आपण फक्त थकवा किंवा स्ट्रेस समजतो. परंतु इतर हलक्या लक्षणांसोबत ही लक्षणे दिसल्यास गांभीर्य घेतलं पाहिजे..लिम्फ नोड्स सूजणे किंवा त्वचावरील बदलमान, काख किंवा पाठीच्या भागाजवळ लिम्फ नोड्स सुजल्यास, शरीर इम्युन सेल्स तयार करत असल्याचे सांगते. तसेच, कोणत्याही जखमे शिवाय त्वचेवर लालसरपणा किंवा उबदारपणा जाणवला तर इंफेक्शनची शक्यता असते. ही लक्षणे सुरुवातीला लहान असतात, पण अत्यंत महत्त्वाची असतात.नाक, घसा आणि श्वासोच्छ्वासाशी संबंधित लक्षणेनाक बंद होणे, हलका खोकला, घशात खवखव किंवा श्वास घेण्यास त्रास हे सुरुवातीला सामान्य वाटू शकते. परंतु ही लक्षणे साधारण सर्दीपेक्षा जास्त काळ टिकल्यास, शरीरात कोणत्यातरी संसर्गाशी लढा देत असल्याचे संकेत असू शकतात..Silent Diseases Alert: 'हे' ५ शांतीत क्रांती करणारे आजार कधीच दाखवत नाहीत लक्षणं; डॉक्टर देतात वेळीच सावध होण्याचा इशारा .मूड आणि मानसिक बदलमूड बिघडणे, जास्त चिडचिड होणे, डोकं जड वाटणे किंवा ब्रेन फॉग ही देखील इंफेक्शनची लक्षणे असू शकतात. शरीर सतत आतून लढत असल्यामुळे मानसिक ऊर्जा आणि लक्ष केंद्रीत करण्यावर परिणाम होतो. हे अनेकदा ताण समजले जाते, परंतु मूळ कारण इंफेक्शन असू शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.