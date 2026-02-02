Silent Prostate Cancer : छुप्या पावलांनी प्रवेश करतो प्रोस्टेट कॅन्सर; तपासणी न झाल्याने तिसऱ्या, चौथ्या टप्प्यात होते निदान

बावन्न वर्षीय मधुकर (नाव बदललेले आहे.) यांना कोणताही शारीरिक त्रास नव्हता. त्यांनी वार्षिक आरोग्य तपासण्या केल्या, त्यांच्या रक्तातील विशिष्ट प्रथिनांचे प्रमाण मोजण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या 'प्रोस्टेट स्पेसिफिक अँटीजेन' (पीएसए) चाचणीत प्रथिनांचे प्रमाण २२ नॅनोग्राम प्रति मिलिलिटर आढळले. हे सर्वसाधारण ४ असायला हवे. पुढील तपासण्यांमधून त्यांना प्रोस्टेट ग्रंथीच्या कर्करोगाचे निदान झाले. डॉक्टरांनी त्यांच्या कुटुंबीयांचा वैद्यकीय इतिहास जाणून घेतला असता, त्यांच्या मोठ्या भावाचा मृत्यू देखील याच कर्करोगाने झाल्याचे आढळले.दुसऱ्या रुग्णाच्याही नियमित तपासणीदरम्यान 'पीएसए' चाचणीचा स्कोअर वाढलेला होता. त्यांनाही काही त्रास नव्हता. मात्र, पुढील तपासण्यात त्यांच्याही शरीरात प्रोस्टेट कर्करोगाची नुकतीच सुरवात झाल्याचे आढळले. दोन्ही रुग्णांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..या दोन्ही रुग्णांना खरे तर काहीही त्रास नव्हता. मात्र, त्यांनी नियमित आरोग्य तपासणी केली असता, त्यांच्यामधील प्रोस्टेट ग्रंथीच्या कर्करोगाचे पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात निदान झाले. लवकर निदान झाल्यास त्यांच्यावर उपचारही यशस्वी होण्याची शक्यता अनेक पटींनी वाढते. मात्र, जेव्हा लघवीच्या तक्रारी वाढतात व त्यानंतर तपासणी केल्यावर शक्यतो तो तिसऱ्या किंवा चौथ्या टप्प्यात असतो. त्यावेळी, शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, रेडिएशन हे उपचार घ्यावे लागतात व उपचारांचे परिणामही घटतात. म्हणून, पन्नाशीनंतर वर्षातून एकदा 'पीएसए' चाचणी करण्याचा सल्ला ज्येष्ठ मूत्रविकारतज्ज्ञ डॉ. सुरेश पाटणकर यांनी दिला. तसेच यामध्ये प्रत्येक प्रोस्टेट ग्रंथीचा त्रास हा कर्करोग असेलच असेही नाही. त्याला 'बिनाईन' असे म्हणतात, असेही त्यांनी सांगितले..यामध्ये प्रोस्टेट ग्रंथीतील पेशींची अनियंत्रित वाढ होऊन, मूत्रमार्गात अडथळा येतो. वाढते वय, आनुवंशिकता, हार्मोन्समधील बदल, असंतुलित आहार आणि स्थूलता हे जोखमीचे घटक ठरतात. विशेषतः वयाच्या पन्नाशीनंतर या आजाराची शक्यता अधिक वाढते. सुरवातीच्या टप्प्यात ठोस लक्षणे दिसून येत नाहीत. मात्र, काही संकेतांकडे दुर्लक्ष करू नये. त्यामध्ये लघवीचे नियंत्रण जाणे, लघवी करताना त्रास, वेदना जाणवणे, लघवी पूर्ण न झाल्याची भावना, पाठीच्या खालच्या भागात किंवा मांड्यांमध्ये वेदना जाणवणे ही काही महत्त्वाची लक्षणे मानली जातात.त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, असा सल्ला कर्करोग मूत्रविकारतज्ज्ञ व रोबोटिक शल्यविशारद व डॉ. हिमेश गांधी यांनी दिला..उपचार पद्धतीमध्ये विविध पर्यायपूर्वी मर्यादित व आव्हानात्मक टाके घालून शस्त्रक्रिया व उपचार व्हायचे.नंतरच्या काळात दुर्बिणीद्वारे व आता रोबोटच्या मदतीने अचूक शस्त्रक्रियातिसऱ्या, चौथ्या टप्प्यातील कर्करोगावर केमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी, प्रोस्टेटेक्टॉमी आणि हार्मोन थेरपी, आता टार्गेटेड थेरपी उपलब्धरेझम थेरपीत वाफेच्या नैसर्गिक ऊर्जेचा वापर करून, मूत्रमार्ग मोकळा केला जातोमूत्रमार्गात स्प्रिंग ठेवून उपचारप्रोस्टेट कर्करोगाच्या टप्प्यानुसार तज्ज्ञांकडून उपचार ठरविले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.