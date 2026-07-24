काळजी गुडघ्याची

डॉ. मालविका तांबे शरीराची हालचाल होण्याकरता सगळ्यात महत्त्वाचं योगदान असतं ते म्हणजे सांध्यांचं. सांधे अर्थात संधी याचा अर्थ एका जागेवरती दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त हाडं एकत्र येऊन तयार झालेली रचना. या संधीवरती हाडांबरोबरच वेगवेगळ्या मांसपेशी, स्नायू, धमन्या, शिरा एकत्रित येऊन त्या सांध्याला तयार करत असतात. सांधे निरोगी असताना आपण त्यांचा सतत वापर करतो आहे. त्यांच्यावरती जोर पडतो आहे असं काही जाणवत सुद्धा नाही. पण वय वाढल्यामुळे क्वचित कधीतरी मार लागल्यामुळे, पडल्यामुळे किंवा एखादा संक्रमण होऊन ताप आल्यानंतर मात्र हाड आणि सांधे कसे दुखू शकतात याची जाणीव प्रत्येकाला होतेच. .त्यातही सगळ्यात महत्त्वाचं सांधा म्हणजे गुडघे. गुडघेदुखी सुरू झाल्यास सर्वच हालचाली अडकल्यासारख्या होतात. त्यामुळे गुडघ्यांची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक असतं. सध्याच्या काळात गुडघा दुखायला लागलं की गुडघ्याचं प्रत्यारोपण याचा विचार सगळ्यात पहिले केला जातो. पण नैसर्गिक सांध्याला जपणे, त्याची काळजी घेणे हे कधीही जास्त इष्ट ठरेल. एकूणच सांधे व हाडांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आहारामध्ये शरीराला स्निग्धता देणाऱ्या द्रव्यांचं नियमित सेवन करायला पाहिजे. उदाहरणार्थ दूध, लोणी, तूप हे नक्की खाण्यामध्ये ठेवायला. पण सध्याच्या काळात वृक्ष सत्वहीन पदार्थ आहारामध्ये जास्त राहायला लागले आहेत. एवढेच नव्हे तर नवीन पिढी थंड पदार्थ जास्त प्रमाणात खाते. तिखट व कडू चवीचे पदार्थ फार प्रमाणात सेवन करते. सतत लंघन करत असते. अतिप्रमाणात जागरण, अतिप्रमाणात मैथुन, मल, मूत्र, भूक, तहान यांचे नैसर्गिक वेग सतत आडवून धरते. या सगळ्यामुळे एकूणच गुडघेदुखी ही फार कमी वयामध्ये सध्या दिसायला लागलेली आहे. आपण या गुडघेदुखीवरती काही साधे सोपे उपचार आज बघूया..गुडघेदुखी - सोपे आयुर्वेदिक उपचार निरगुडी व एरंडीचा पाला ठेचून ‘संतुलन शांती’ तेलाबरोबर गरम करून शेक करण्याने गुडघ्याच्या जुनाट तक्रारीवर अतिउत्तम फायदा दिसून येतो; हा माझा चिकित्सेतील अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. रोज सकाळी सुंठ, गूळ व तूप एकत्र करून छोट्या सुपारीएवढी तयार केलेली गोळी खाल्ल्यास किंवा बाजारात मिळणारी सौभाग्यशुंठीपाकासारखी औषधे घेतल्यास गुडघेदुखी कमी होते. पोळी किंवा भाकरीचे पीठ मळताना एक चमचा एरंडेल तेलाचे मोहन टाकावे आणि ती पोळी किंवा भाकरी गरम असताना खावी. या उपायाने निश्चित फायदा दिसून येतो. अशक्तता आल्यामुळे सांधे दुखत असल्यास मेथीचे, डिंकाचे लाडू किंवा कोहळ्यापासून बनवलेला पेठा नियमित खावा. त्याने शरीराचे पोषण होत असल्याने गुडघ्यामधील झीज भरण्यास मदत होते आणि त्यामुळे गुडघेदुखी कमी होते. आहारामध्ये आयुर्वेदिक पद्धतीने बनविलेल्या साजूक तुपाचा योग्य प्रमाणात (रोज ५-६ चमचे) समावेश केल्यास शरीराचे स्नेहन होऊन सांधेदुखी कमी होते. आयुर्वेदिक औषधांनी सिद्ध केलेले प्रसारिणी तेल किंवा ‘संतुलन शांती तेल’ नियमित हलक्या हाताने गुडघ्यांमध्ये जिरवावे. गुडघे दुखत असताना तर हा प्रयोग दिवसातून दोन-तीन वेळा करावाच; पण दुखत नसतानाही पुढे कधीही असा त्रास होऊ नये यासाठी अधून-मधून असे तेल लावत राहावे. रास्नादि काढा, योगराज गुग्गुळ, त्रिफळा गुग्गुळ, अश्वगंधा चूर्ण आदी औषधे आयुर्वेदिक तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सुरू करावीत. रात्री उशिरा व भरपेट जेवणे टाळावे. वडापाव, भेळ इत्यादी निःसत्त्व गोष्टी जास्त प्रमाणात खाऊ नयेत. नियमित चालायला जावे व योगासनांचा सराव करावा. वजन अधिक असल्यास कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. रात्रीचे जागरण करू नये..पथ्य : गहू, तांदूळ, दुधी, दोडका, घोसाळे, पडवळ, तोंडली, ढेमसा, कोहळा, काकडी, मूग, तूर, कुळीथ, द्राक्षे, दूध, तूप, लोणी, आले, लसूण, गरम पाणी.अपथ्य : चवळी, वाल, पावटे, छोले, मटार, गवार, कारले, कैरी, कच्चा टोमॅटो, चिंच, आंबट दही, श्रीखंड, फ्रिजमधले थंड पाणी व कोल्ड्रिंक्स, इडली-डोसा इत्यादी आंबवलेल्या पदार्थांचे अतिरिक्त सेवन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.