अल्झायमर होणार की नाही? फक्त एका ब्लड टेस्टमधून मिळू शकते उत्तर! लक्षणं दिसण्याच्या १० वर्षांआधीच मिळणार इशारा

वय वाढत असताना विसराळूपणा वाढेल की काय, अशी चिंता अनेकांना सतावत असते. त्यातच अल्झायमरसारख्या गंभीर आजाराची भीतीही मनात घर करू लागते. पण जर एखादी साधी रक्त चाचणी तुम्हाला अल्झायमरचा धोका तब्बल 10 वर्षे आधीच सांगू शकली, तर? नुकत्याच झालेल्या एका संशोधनानुसार, अशी रक्त चाचणी भविष्यात अल्झायमरचे लवकर निदान करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते..ब्लड टेस्टमध्ये काय तपासलं जातं?Journal of the American Medical Association (JAMA) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या चाचणीत p-tau217 नावाच्या प्रथिनाची (Protein) पातळी मोजली जाते. हे प्रथिन मेंदूमध्ये अल्झायमरशी संबंधित होणाऱ्या बदलांशी जोडलेले मानले जाते. रक्तात या प्रथिनाचे प्रमाण जास्त असल्यास भविष्यात स्मरणशक्ती कमी होण्याचा धोका वाढू शकतो..संशोधनात काय आढळले?या अभ्यासात 2,600 हून अधिक निरोगी ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करण्यात आला. सहभागींच्या रक्त चाचण्या, मेंदूचे स्कॅन आणि दरवर्षी स्मरणशक्तीच्या चाचण्या करण्यात आल्या.संशोधनात असे दिसून आले की, ज्यांच्या रक्तात p-tau217 चे प्रमाण खूप जास्त होते त्यांना:पुढील 5 वर्षांत 38% स्मरणशक्ती कमी होण्याचा धोका होता.पुढील 10 वर्षांत 78% स्मरणशक्ती कमी होण्याचा धोका होता.यामुळे भविष्यात अल्झायमरचा धोका आधीच ओळखण्यास ही चाचणी उपयोगी ठरू शकते..ही चाचणी सर्वांनी करून घ्यावी का?सध्या तरी याचं उत्तर नाही असं आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही चाचणी अजून निरोगी व्यक्तींसाठी नियमित तपासणी म्हणून वापरण्याची शिफारस करण्यात आलेली नाही. कारण लक्षणे नसलेल्या पण धोका असलेल्या व्यक्तींना अल्झायमर थांबवणारे प्रभावी उपचार अद्याप सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध नाहीत. मात्र, यासंदर्भात अनेक नवीन औषधांवर संशोधन सुरू आहे..मेंदू निरोगी ठेवण्यासाठी काय करावे?तज्ज्ञांच्या मते, पुढील सवयी अल्झायमरचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात:नियमित व्यायाम करा.संतुलित आणि पौष्टिक आहार घ्या.दररोज पुरेशी आणि चांगली झोप घ्या.रक्तदाब, मधुमेह आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवा.वाचन, नवीन गोष्टी शिकणे आणि सामाजिक संपर्क कायम ठेवा..महत्त्वाची गोष्टही रक्त चाचणी भविष्यात अल्झायमरचा धोका लवकर ओळखण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, ही चाचणी म्हणजे अल्झायमर झाल्याचे निश्चित निदान नाही. तसेच, सध्या ही चाचणी सर्वांसाठी नियमितपणे करण्याची शिफारस करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अशा कोणत्याही चाचणीचा विचार करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.