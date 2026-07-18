आरोग्य

अल्झायमर होणार की नाही? फक्त एका ब्लड टेस्टमधून मिळू शकते उत्तर! लक्षणं दिसण्याच्या १० वर्षांआधीच मिळणार इशारा

अल्झायमरचा धोका लक्षणे दिसण्याच्या 10 वर्षांपूर्वीच ओळखता येणार? नव्या रक्त चाचणीबाबत संशोधनातून समोर आली महत्त्वाची माहिती.
Simple Blood Test May Predict Alzheimer's Disease 10 Years Before Symptoms Appear

Simple Blood Test May Predict Alzheimer's Disease 10 Years Before Symptoms Appear

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

वय वाढत असताना विसराळूपणा वाढेल की काय, अशी चिंता अनेकांना सतावत असते. त्यातच अल्झायमरसारख्या गंभीर आजाराची भीतीही मनात घर करू लागते. पण जर एखादी साधी रक्त चाचणी तुम्हाला अल्झायमरचा धोका तब्बल 10 वर्षे आधीच सांगू शकली, तर? नुकत्याच झालेल्या एका संशोधनानुसार, अशी रक्त चाचणी भविष्यात अल्झायमरचे लवकर निदान करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

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