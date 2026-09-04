Japanese Habits for Stress Relief: सतत टेन्शनमध्ये असता? स्ट्रेसपासून दूर राहायचंय? मग जपानी पद्धतीच्या ‘या’ ४ सवयी आजच अंगीकारा!

आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत मानसिक ताण हा अनेकांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनला आहे. ऑफिसचा कामाचा दबाव, आर्थिक चिंता, नात्यांमधील मतभेद आणि स्वतःसाठी वेळ न मिळणे यामुळे सतत तणाव जाणवू शकतो. याचा परिणाम केवळ मनावरच नाही, तर एकूण आरोग्यावरही होऊ शकतो.निरोगी आणि आनंदी जीवन जगण्यासाठी जपानी जीवनशैलीतील काही साध्या सवयी उपयोगी ठरू शकतात. दैनंदिन दिनचर्येत या चार गोष्टींचा समावेश केल्यास शरीरासोबतच मनालाही आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते..नियमित व्यायाम कराशारीरिक हालचाल ही तणाव कमी करण्यासाठी उपयुक्त सवय मानली जाते. त्यामुळे दिवसभरातील काही वेळ चालणे, योगासने, स्ट्रेचिंग किंवा आपल्या आवडीचा व्यायाम करण्यासाठी राखून ठेवा. नियमित व्यायामामुळे शरीर सक्रिय राहण्यास आणि मूड सुधारण्यास मदत होऊ शकते..ध्यानासाठी वेळ द्यामन सतत विचारांच्या गर्दीत अडकलेले असेल तर काही मिनिटे शांत बसणेही फायदेशीर ठरू शकते. दररोज ध्यान किंवा मेडिटेशन करण्याची सवय लावल्याने मन शांत करण्यास आणि सकारात्मक विचारांकडे लक्ष केंद्रित करण्यास मदत मिळू शकते..सकस आहाराला प्राधान्य द्याचविष्ट आणि झटपट मिळणाऱ्या जंक फूडचे सेवन आज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र रोजच्या आहारात पौष्टिक आणि संतुलित पदार्थांचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. फळे, भाज्या, कडधान्ये, संपूर्ण धान्य आणि इतर पौष्टिक पदार्थांना आहारात योग्य स्थान द्या..सकारात्मक लोकांच्या सहवासात राहाआपल्या आजूबाजूचे लोक आपल्या मनःस्थितीवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे सतत नकारात्मक विचार करणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा तुम्हाला प्रोत्साहन देणाऱ्या, समजून घेणाऱ्या आणि सकारात्मक ऊर्जा देणाऱ्या मित्र-मैत्रिणींच्या सहवासात राहण्याचा प्रयत्न करा. चांगला सामाजिक सहवास मानसिक आरोग्यासाठीही उपयुक्त ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.