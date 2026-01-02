आरोग्य

Sinus Trouble Worsens in Winter: थंडी, धूळ आणि एसीच्या माऱ्याचा परिणाम; ‘सायनोसायटिस'मुळे नाकात दम

Cold weather sinusitis triggers: थंडी, धूळ, प्रदूषण आणि वातानुकूलित वातावरणामुळे शहरांमध्ये सायनोसायटिसचा त्रास झपाट्याने वाढत असल्याचा तज्ज्ञांचा इशारा.
सकाळ वृत्तसेवा
Why sinus gets worse in winter: वाढलेली थंडी, रस्त्यावरील धूळ, प्रदूषण, रसायने, धूर यांच्याशी दैनंदिन संपर्क होत असल्याने सायनस सूजच्या (सायनोसायटिस) रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. केवळ रस्त्यावरील धूळच नव्हे तर कामाच्या ठिकाणी बंद आणि वातानुकूलित यंत्रणा (एसी) असलेल्या कार्यालयात तासन्तास बसून काम करतात त्यांनाही याचा त्रास होत आहे.

