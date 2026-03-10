नीज येईना...

आपण सगळ्यांनी आयुष्यात शास्त्रीय संगीत ऐकलं असेलच. अनेकांना त्यातले बारकावे समजत नाहीत; पण मैफिलीत आजूबाजूला पाहिलं तर एक मात्र सगळ्यांना समजतं, ते म्हणजे गायक कितीही आलाप ताना घेत असले तरी गाणं समेवर आलं, की सर्व श्रोते एखादी हरवलेली गोष्ट सापडल्यासारखे खूश होतात. तसंच चांगली झोप लागणं म्हणजे दिवसभराच्या धावपळीनंतर शरीर आणि मन पुन्हा समेवर येणं..रात्रीचा एक वाजला, आजूबाजूला सामसूम झाली; पण आपल्या डोक्यात मात्र विचारांचा ‘ट्रॅफिक जॅम’ झालेला असतो, तर कधी अकारण कूस बदलत-उशी नीट करत-डोळे गच्च मिटून झोपण्याचा स्ट्रगल चालू राहतो.. पण झोप काही येत नाही. मग हात फोनकडे जातो. ‘निद्रानाश’ (Insomnia) ही आजच्या काळातील केवळ शारीरिक तक्रार नसून, ती शरीर आणि मन यांच्यातील तुटलेल्या संवादाची खूण आहे. शरीर-मन समेवर यायलाच तयार होत नाहीत..दिवसभर आपण इतक्या तर्कसंगत, वेगवान जगात वावरत असतो, की दिवस संपला तरी मेंदू लगेच शांत होत नाही. शरीर अंथरुणावर पडलेलं असतं; पण मज्जासंस्था अजूनही सावध असते. ताण किंवा अतिविचार वाढले, की अमिग्डाला (मेंदूचा धोक्याची जाणीव ठेवणारा भाग) अधिक सक्रिय होतो. तो मेंदूला सतर्क राहण्याचे संकेत देतो. त्याच वेळी हायपोथॅलेमस शरीरातील झोप-जागृती चक्र संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो..मेंदू अजूनही तणावात असेल, तर सतर्कता वाढवणारं रसायन नॉरॲड्रेनलिन सक्रिय राहतं. त्यामुळे शरीर पूर्णपणे रिलॅक्स होत नाही, आणि झोप येणं कठीण होतं.जेव्हा मेंदूला हळूहळू सुरक्षितता आणि शांततेची जाणीव होऊ लागते, तेव्हा GABA मेंदूतील मज्जासंस्थेची क्रियाशीलता कमी करण्यास मदत करतो. मग विचार मंदावतात, शरीर सैल होतं, आणि झोप अलगदपणे आपल्याला कवेत घेते..झोप ही ‘अभावात्मक’ वृत्ती आहे. म्हणजे मनाचा कशाशीही संयोग नसलेली स्थिती. अशी स्थिती जिथं कशाचाही आधार उरत नाही. झोपण्यासाठी तुम्हाला ‘शून्य’ व्हावं लागतं. मात्र, आपल्यासारख्या आधुनिक माणसाला ‘शून्य’ होण्याची सवयच नसते. कारण आपण कायमच विचारांच्या लाटांवर स्वार असतो.झोप न येण्यामागे शरीर आणि मन यांच्यामध्ये एक गुंतागुंतीचं ‘फीडबॅक लूप’ असतं. हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला स्नायूंच्या ताणापासून ते मेंदूच्या लहरींपर्यंतचा प्रवास पाहावा लागेल..शारीरिक कारणशारीरिकदृष्ट्या, निद्रानाश हा तुमच्या ‘ऑटोनॉमस नर्व्हस सिस्टिम’मधील (स्वायत्त मज्जासंस्था) असंतुलनाचा परिणाम आहे. दिवसभराच्या धावपळीत आपण सतत ‘सिम्पथेटिक’ मोडमध्ये असतो, ज्यामुळे शरीरात कॉर्टिसॉल आणि ॲड्रेनलिनसारखी संप्रेरकं वाढतात. परिणामी, तुमचे स्नायू सूक्ष्म स्तरावर ताणलेले राहतात (Micro-tension), हृदयाचे ठोके जलद होतात आणि शरीराचं तापमान वाढतं..योगिक परिभाषेत, हा तुमच्या शरीरातील ‘रजोगुणाचा’ उद्रेक आहे. विज्ञानानुसार, जोपर्यंत शरीराचं तापमान अर्ध्या अंशानं कमी होत नाही आणि स्नायू पूर्णपणे शिथिल होत नाहीत, तोपर्यंत मेंदूला ‘झोप’ लागण्याचा सिग्नल मिळत नाही. माझा सल्ला आहे, की रोज शरीर थकलं पाहिजे. कुठल्याही प्रकारे शरीराला रोज व्यायाम मिळायला हवा, तर शरीर विश्रांती आपसूक मागून घेईल..मानसिक कारणमानसिक पातळीवर झोप न येण्यामागे एक कारण म्हणजे मेंदूतील ‘डिफॉल्ट मोड नेटवर्क’चं (डीएमएन) जास्त सक्रिय होणं. म्हणून आपण अंथरुणावर पडतो, तेव्हा मन अनेकदा भूतकाळातील गोष्टींचं विश्लेषण किंवा भविष्यातील शक्यतांची चिंता करत राहतं. योगदर्शनात पतंजली मुनींनी वर्णन केलेल्या ‘स्मृती’ आणि ‘विकल्प’ यांच्याशी या मानसिक प्रक्रियांची तुलना करता येते. अशा वेळी मेंदूतील अमिग्डाला हा भाग अधिक सतर्क राहू शकतो, त्यामुळे शरीर आणि मज्जासंस्था पूर्णपणे शांत होण्यासाठी वेळ लागतो. थोडक्यात, मन सतत भूतकाळ आणि भविष्याच्या विचारांत अडकतं, तेव्हा वर्तमानातील शांतता हरवते. याचसाठी मी कायम सर्वांना सांगते, की दिवस संपला आहे आणि मी माझ्या परीनं योग्य ते केलं आहे हे स्वीकारणं झोपेसाठी खूप महत्त्वाचं आहे..झोप ही ‘मिळवायची’ गोष्ट नसून ती ‘घडून येण्याची’ प्रक्रिया आहे. जेव्हा तुम्ही शरीराला शिथिल करता आणि श्वास सहज होत जातो, तेव्हा मन आपोआप शरणागती पत्करतं. झोप न येणं हे सिद्ध करतं, की तुमचं मन शरीराच्या नैसर्गिक लयीच्या विरुद्ध चाललेलं आहे. झोप ही मिळवायची गोष्ट नाही, तर स्वतःला निसर्गाच्या स्वाधीन करण्याची प्रक्रिया आहे. झोपेचे त्रास घेऊन येणाऱ्यांना मी योग थेरपीमध्ये शरीराला इतकं ‘सुरक्षित’ आणि ‘शिथिल’ करायला शिकवते, की मनाकडे झोपण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.