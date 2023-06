Smokers Break

मुंबई : नवीन संशोधनानुसार, धूम्रपान करणार्‍यांना दरवर्षी सिगारेट ब्रेकद्वारे अतिरिक्त आठवड्याची सुट्टी मिळते.

ऑफिस फॉर नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स (ONS) च्या मते, अर्ध्याहून अधिक म्हणजेच ५२ टक्के धूम्रपान करणाऱ्यांनी सांगितले की ते सिगारेट किंवा वेप ब्रेकसाठी दिवसातून अनेक वेळा त्यांचे कामाचे ठिकाण सोडतात. (smokers are getting extra week off due to smoke break) हेही वाचा - गोफण| थू..थूS..थूSS...!

या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी एक तृतीयांश लोकांनी सांगितले की ते त्यांच्या कामकाजाच्या दिवसातील २० मिनिटे बाहेर धूम्रपान करण्यात घालवतात, तर सरासरी पाच ते दहा मिनिटे आहेत.

याचा अर्थ असा की सरासरी धूम्रपान करणारा दरवर्षी सुमारे ३९ तास सिगारेट ब्रेकवर घालवतो, जे त्यांच्या वर्कस्टेशनपासून अतिरिक्त सहा दिवसांच्या अंतरावर असते.

1990 च्या दशकाच्या मध्यापासून आणि 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात जन्मलेल्या पिढीने सिगारेट ब्रेकवर सर्वाधिक वेळ घालवला, त्यानंतर 1946 ते 1964 दरम्यान जन्मलेल्या बुमर्सचा क्रमांक लागतो.

जेन एक्स, 1965 ते 1980 दरम्यान जन्मलेले, बूमर्सपेक्षा थोडे कमी धूम्रपान करतात, तर 1980 आणि 1990 च्या दशकात जन्मलेल्यांनी कमीत कमी धूम्रपान केले.