Explained: स्मृती मानधनाच्या वडिलांना झालेलं 'Angina Pectoris' आहे तरी काय? वाचा लक्षणे, कारणे अन् उपाय एका क्लिकवर

What Happened to Smriti Mandhana Father: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची वाईस कॅप्टन स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छाल यांचा रविवारी २३ नोव्हेंबर रोजी लग्न सोहळा पार पडणार होता. मात्र स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत अचानक बिघडल्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आणि लग्न पुढे ढकलण्यात आलं आहे.स्मृतीच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला नसून हार्ट अटॅक येण्याआधीच्या लक्षणांपैकी एक लक्षण दिसून आलं होतं असं डॉक्टरांनी सांगितल. याला मेडिकल भाषेत अँजायना पेक्टोरीस ('Angina Pectoris') असं म्हणतात. पण हे लक्षण ओळखायचं कसं आणि काय काळजी घ्यायची याची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया..Angina Pectoris म्हणजे काय?Angina Pectoris म्हणजे हृदयाच्या स्नायूंना (myocardium) पुरेसा रक्त पुरवठा किंवा ऑक्सिजन मिलत नाही ज्यामुळे हृदयाला रक्त पुरवणाऱ्या धमन्या (arteries) अरुंद (narrow) किंवा ब्लॉक होतात. ज्यामुळे परिणामी छातीत दुखणं, श्वास घेण्यास त्रास, मळमळ, उलट्या येणे किंवा घाम येणे होऊ शकतं. त्यामुळे वेदना कमी झाल्या नाही किंवा असाह्य झालं तर लगेच वैद्यकीय मदत घेणं गरजेचं असतं.तसेच अँजायना हा हार्ट अटॅक येण्याचा किंवा हृदयातील ब्लॉकेजेस हळूहळू वाढत असल्याचा एक मुख्य इशारा असू शकतो. अँजायना हा हार्ट अटॅक येण्याच्या काही वेळ आधी, एक आठवड्याआधी, तर कधी एक महिन्याआधी सुद्धा होऊ शकतो, असं हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. सचिन हुंडेकरी यांनी सांगितलं. Angina Pectoris कशामुळे होतो?छातीत दुखण्यामागे किंवा अंजीना होण्यामागे पुढील काही गोष्टीत कारणीभूत ठरू शकतातधमन्या (arteries) कडक होणेरक्ताच्या गाठी(blood clots)हार्ट व्हॉल्व्ह अरुंद झाल्यामुळे रक्तप्रवाह कमी होणेधमन्यांमध्ये प्लाक (plaque) होणे, जो फुटू शकतोहृदयाच्या स्नायूंची पंपिंग क्षमता कमी होणेकोरोनरी आर्टरीचा ताण किंवा स्पॅझम.Angina Pectoris चे प्रकारमायक्रोव्हॅस्क्युलर अँजायना:पूर्वी याला सिंड्रोम X असं म्हणायचे. यात कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होत नाही, तरी छातीत वेदना जाणवते. हृदय, हात आणि पायांपर्यंत जाणाऱ्या लहान रक्तवाहिन्यांच्या कमी कार्यक्षमतेमुळे ही वेदना होते. ही समस्या स्त्रियांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसून येते.व्हेरियंट अँजायना पेक्टोरिस:याला प्रिन्झमेटल अँजायना असंही ओळखलं जातं. ही एक दुर्मिळ समस्या आहे जी प्रामुख्याने विश्रांतीच्या वेळी होते, व्यायाम किंवा तणावानंतर नाही. ही समस्या प्रामुख्याने मध्यरात्री ते पहाटेच्या दरम्यान होते आणि ती अत्यंत वेदनादायक असू शकते. याचा संबंध धमन्यांच्या आकुंचनाशी आहे आणि ही समस्या स्त्रियांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसून येते.Angina Pectoris ची लक्षणंअँजायना होण्याची सर्वात सामान्य लक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत:छातीत दबाव किंवा पिळल्यासारखी वेदना जाणवणं, जी सहसा छातीतल्या हाडाच्याखाली जाणवतेपाठीत वरच्या भागात , दोन्ही हातांमध्ये, मान किंवा कानात वेदना होतातछातीतील वेदना जी नंतर हात, खांदे, जबडा, मान किंवा पाठीकडे पसरू शकतेश्वास घेण्यास त्रासअशक्तपणाखूप जास्त थकवा येणंसुन्न वाटणे किंवा चक्कर आल्यासारखं होणं.Angina Pectoris चं निदान कसं करतात?तुम्ही तपासणीसाठी गेले असता आरोग्यतज्ज्ञ तुमचा वैद्यकीय इतिहास (medical history) बद्दल विचारतात. बहुतेक वेळा, अँजायना फक्त लक्षणं आणि ती कधी आणि कशी येतात हे पाहूनही ओळखता येतं. पण पुढील काही चाचण्या करून निदान करता येते:इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG): ECG मध्ये मुख्यतः हृदयाची विद्युत क्रिया (electrical activity) नोंदवली जाते. यात हृदयाचे अनियमित ठोके (arrhythmia) दिसतात आणि हृदयाच्या स्नायूमध्ये झालेल्या नुकसानाची माहिती मिळते. स्ट्रेस टेस्ट (Stress Test): स्ट्रेस टेस्ट ही तुम्ही ट्रेडमिलवर चालताना किंवा स्थिर सायकलवर (exercise bike) पेडल मारताना केली जाते. यात हृदयाची कार्यक्षमता व्यायाम किंवा ताणाच्या वेळी कशी आहे ते तपासले जात. त्याव्यतिरिक्त श्वासोच्छ्वास (breathing) आणि रक्तदाब (blood pressure)सुद्धा पाहिलं जातं.ही टेस्ट कोरोनरी आर्टरी डिसीज शोधण्यासाठी किंवा हार्ट अटॅकनंतर किंवा हार्ट सर्जरीनंतर योग्य आणि सुरक्षित व्यायाम ठरवण्यासाठी केली जाऊ शकते. या टेस्टचे तीन प्रकार आहेत.एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट: फक्त ECG वापरून इस्किमिया तपासते.स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम: ECG आणि हृदयाचे अल्ट्रासाऊंड चित्रे वापरते.न्यूक्लियर पर्फ्यूजन स्ट्रेस टेस्ट: ECG आणि न्यूक्लियर कॅमेराद्वारे शोधले जाणारे रेडिओधर्मी ट्रेसर वापरते.ही चाचणी हृदयविकाराचा कौटुंबिक इतिहास असलेल्यांनी वर्षातून एकदा आणि इतरांनी ३ वर्षांतून एकदा करावी.कार्डियाक कॅथेटरायझेशन (Cardiac catheterization): यामध्ये एक तार कोरोनरी आर्टरीमध्ये घातली जाते आणि त्यामध्ये कॉन्ट्रास्ट डाय इंजेक्ट केला जातो. ज्यामध्य X-रे काढून त्यामार्फत धमनीतील अरुंदपणा (narrowed artery), ब्लॉकेज आणि इतर समस्यांबद्दल समजू शकतं.कार्डियाक MRI (Cardiac MRI): ही चाचणी हृदयाच्या स्नायूंना मिळणाऱ्या रक्तप्रवाहाची मात्रा तपासू शकते, पण बऱ्याच हॉस्पिटल्समध्ये ती उपलब्ध असण्याची शक्यता कमी आहे.कोरोनरी CT स्कॅन (Coronary CT Scan): ही चाचणी हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा झालेले कॅल्शियम आणि प्लाक तपासते, तसेच कोरोनरी आर्टरीमधून जाणारा रक्तप्रवाह सुद्धा दाखवण्यासाठी फायदेशीर ठरते.डॉक्टरांच्या मते पुढील ५ गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहेडॉ. सचिन हुंडेकरी सांगतात कोणत्याही प्रकारचा हृदयविकार टाळायचा असेल तर पुढे दिलेल्या ५ गोष्टी नियंत्रणात असणं गरजेचं आहे.वजनरक्तदाबडायबिटीजकोलेस्टेरॉलकौटुंबिक वैद्यकीय इतिहास माहित असणेकोणताही आजार टाळायचा असेल, तर या गोष्टी नियंत्रणात असणं गरजेचं आहे. ज्यांना अनुवंशिकता आहे त्यांनी आधीच आवश्यक ते टाळण्याचे उपाय करणं महत्त्वाचं आहे. वरील दिलेल्या टेस्ट्स या वेळोवेळी करणं आणि पथ्य व इतर आहाराविषयीच्या बाबींमध्ये सातत्य ठेवणं गरजेचं आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. तज्ज्ञ सांगतात....डॉक्टरांच्या मते पुढील ५ गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहेडॉ. सचिन हुंडेकरी सांगतात कोणत्याही प्रकारचा हृदयविकार टाळायचा असेल तर पुढे दिलेल्या ५ गोष्टी नियंत्रणात असणं गरजेचं आहे.वजनरक्तदाबडायबिटीजकोलेस्टेरॉलकौटुंबिक वैद्यकीय इतिहास माहित असणेकोणताही आजार टाळायचा असेल, तर या गोष्टी नियंत्रणात असणं गरजेचं आहे. ज्यांना अनुवंशिकता आहे त्यांनी आधीच आवश्यक ते टाळण्याचे उपाय करणं महत्त्वाचं आहे. वरील दिलेल्या टेस्ट्स या वेळोवेळी करणं आणि पथ्य व इतर आहाराविषयीच्या बाबींमध्ये सातत्य ठेवणं गरजेचं आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 