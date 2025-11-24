आरोग्य

Explained: स्मृती मानधनाच्या वडिलांना झालेलं 'Angina Pectoris' आहे तरी काय? वाचा लक्षणे, कारणे अन् उपाय एका क्लिकवर

What is Angina Pectoris: स्मृतीच्या वडिलांना हार्ट अटॅक नाही, पण हार्ट अटॅकपूर्वीचं लक्षण,अँजायना पेक्टोरीस दिसून आलं. हे ओळखण्याची आणि काळजी घेण्याची माहिती जाणून घेऊया.
Angina Pectoris

What is Angina Pectoris

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

What Happened to Smriti Mandhana Father: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची वाईस कॅप्टन स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छाल यांचा रविवारी २३ नोव्हेंबर रोजी लग्न सोहळा पार पडणार होता. मात्र स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत अचानक बिघडल्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आणि लग्न पुढे ढकलण्यात आलं आहे.

स्मृतीच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला नसून हार्ट अटॅक येण्याआधीच्या लक्षणांपैकी एक लक्षण दिसून आलं होतं असं डॉक्टरांनी सांगितल. याला मेडिकल भाषेत अँजायना पेक्टोरीस ('Angina Pectoris') असं म्हणतात. पण हे लक्षण ओळखायचं कसं आणि काय काळजी घ्यायची याची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
smriti mandhana
heart attack
heart surgery
India Women Cricket Team
heart attack take care
heart attack prevention
heart attack prevention exercise
heart attack symptoms
heart attack causes
health
Heart
Healthcare
Heart Health
Heart Diseases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com