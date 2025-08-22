मसालेदार पावसाळा

- डॉ. मालविका तांबेपावसाळा म्हटले की सगळ्यांना आठवतो तो आल्याचा गरम चहा आणि मस्त गरम भजी. एवढेच नव्हे तर पावसाळ्याच्या दिवसांत भूक कमी लागते म्हणून चाट खाणारी मंडळी आपल्याला आढळतात. पण आयुर्वेदाच्या मतानुसार पावसाळ्याच्या दिवसांत खूप चटकदार, तळलेल्या गोष्टी न खाणेच हितकर असते.या काळात पोटातील अग्नी मंदावलेला असल्यामुळे आहार सुपाच्य व सात्त्विक घेणे इष्ट समजले जाते. त्यामुळे अन्न जास्त स्वादिष्ट व पचनाला योग्य बनवायचे असले तर या काळात काही मसाले नियमितपणे वापरणे उत्तम ठरते. या मसाल्यांमुळे अन्न चविष्ट होऊन आरोग्याच्या दृष्टीने जास्त हितकर ठरू शकते. अशा काही मसाल्यांची आज आपण येथे माहिती घेऊ या..1) आले–सुंठआल्याला आयुर्वेदात महौषध असे म्हटलेले आहे. आले शरीराची शुद्धी करणारे असते. शरीरात असलेल्या आमदोषांचे निरसन करणे, कफाच्या जलीय अंशाला कमी करणे याला ..... म्हटले जाते. आल्यामुळे शरीरातील जलीय अंश कमी होत असला तरी आले जिह्वेला आर्द्र ठेवते त्यामुळे तोंडाला पाणी सुटते, लालाग्रंथीमधून पाचक रस उचित प्रमाणात स्रवतात. या सगळ्या गुणांमुळे आले व सुंठ पावसाळ्यात नक्की घ्यावे.आले रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते, पचनशक्ती व अग्नीला मदत करते, श्र्वसनवहसंस्थेला लाभदायक असते.आधुनिक मतानुसारही आले अँटिऑक्सिडंट व अँटिइन्फ्लमेटरी असते. बऱ्याच वेगवेगळ्या आजारांमध्ये व जीर्ण व्याधींमध्ये याचा खूप चांगला उपयोग होताना दिसला आहे.आयुर्वेदातही आल्याला विश्र्वभेषज असे म्हटलेले आहे. अर्थात बऱ्याच रोगांमध्ये आले औषधासारखे काम करू शकते.अँटिमायक्रोबियल गुणामुळे आले बऱ्याच इन्फेक्शन्समध्ये उपयोगी पडते असे दिसते. सर्दी, खोकला, श्र्वास घेण्यात होणार त्रास, घशात खवखवणे वगैरे त्रासांमध्ये आल्याचा उपयोग होताना दिसतो.रोजचा चहा करताना आपल्याकडे आले घालण्याची पद्धत असते, त्याशिवाय गरम पाण्यास आले उकळून, थोडे निवल्यावर त्यात लिंबाचा रस घालून पिणे उत्तम असते.डाळीला फोडणी देताना त्यात थोडे आले किसून वा बारीक चिरून घातले जाते, भाज्यांची ग्रेव्ही बनवताना त्यासाठी भाजलेले आले वापरले जाते.घरात कुणाला वाताचा त्रास असला तर सुंठ-गूळ-तूप यांच्यापासून बनविलेली गोळी घेण्याचा उपयोग होताना दिसतो.आले-लिंबाच्या रसात थोडा मध वा काळे मीठ मिसळून घेतल्यास पचन सुधारते, भूक व्यवस्थित लागते, अन्नात रुची वाटते, गॅसेस कमी होतात तसेच मळमळ व अपचनामुळे हृदयावर आलेला भार कमी होण्यास मदत मिळते असा अनुभव आहे.सध्याच्या नव्या पिढीला गार पेये जास्त आवडतात. आले किसून त्यात थोडे पाणी व साखर घालून उकळून पाक तयार करावा. गाळून घेऊन पाक काचेच्या बरणीत साठवावा. गरजेप्रमाणे या सिरपमध्ये सोडा, लिंबू बर्फ घालून पिणे मुलांना फार आवडते..2) हळदहळद हा भारतीय स्वयंपाकघरातील प्रसिद्ध मसाला आहे. भारतात हळद सगळ्यांत जास्त प्रमाणात उगवली जाते. हळद प्रमेह कमी करणारी, लेखनीय, कुष्ठघ्न, कंडुघ्न व विष्घन असते असे आयुर्वेदात सांगितलेले आहे. ही एक उत्तम रक्तशोधक आहे, ती यकृताचे कार्य सुधारण्यासाठी मदत करते.प्राचीन काळापासून हळद औषधस्वरूपात वापरली जात आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांत, विशेषतः कफ बाहेर काढण्यासाठी हळदीचा उपयोग होताना दिसतो.हळद पचन सुधरवल्याला मदत करते.पाण्यात हळदीचे सत्त्व काढून ते पाणी दुधाबरोबर उकळले जाते. अशा प्रकारे केलेले हळदीचे दूध सर्दी, खोकला, घसा दुखणे वगैरे त्रासांमध्ये मदत करते.भाज्या, आमटी इत्यादींना फोडणी देताना पावसाळ्यात आवर्जून हळद वापरावी. यामुळे सांधेदुखीचा व वाताचा त्रास कमी व्हायला मदत मिळते.आधुनिक मतानेही हळदीत अँटिॲलर्जिक, अँटिइन्फ्लमेटरी गुण असतात. त्यामुळे हळद सांधेदुखी कमी करायला, तसेच साखरेच्या पचनाला मदत करते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते, व्हायरस , बॅक्टेरियांशी लढण्यासाठी शरीराला सशक्त करते.पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये आल्याचा चहा करत असताना त्यात छोटा हळदीचा तुकडा टाकता येतो..3) लसूणलसूण हा भारतीय व पाश्र्चात्य स्वयंपाकघरातील एक महत्त्वाचा घटक आहे.ताप, वाताचे दोष, क्षय, अपस्मार, वगैरे रोगांमध्ये लसणाचा लक्षणीय फायदा होताना दिसतो.लसूण संक्रामक रोग व जखमा लवकर बऱ्या व्हायला मदत करतो तसेच पचन सुधारतो.भाजी, आमटी करताना लसूण वापरता येतो, बरोबरीने लसणाचे लोणचे, चटणी, तळलेला लसूण, लसणाने सिद्ध केलेले दूध वगैरे प्रकारे लसणाचा वापर करता येतो.कोलेस्टेरॉल, हृदयरोग, डिमेंशिया, अल्झायमर्स वगैरे त्रासांमध्ये सुद्धा लसणाचा चांगला उपयोग होताना दिसतो..4) काळी मिरी, दालचिनी, लवंग, पुदिना, गवती चहायांचा वापर पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये नियमितपणे करता येतो.हर्बल चहा, वेगवेगळ्या पाककृतींमध्ये या मसाल्यांचा आवर्जून वापर केला तर पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये आरोग्य नीट राहायला मदत मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.