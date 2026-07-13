आरोग्य

Bloating Hidden Health Conditions: दूध-ग्लूटेन बंद करूनही पोट फुगतंय? डॉ. सेठी सांगतात, 'हे' ४ आजार असू शकतात कारणीभूत

दूध आणि ग्लूटेन टाळूनही पोट सतत फुगत असेल, तर डॉ. सौरभ सेठी यांनी सांगितलेल्या या ४ आजारांबद्दल नक्की जाणून घ्या.
Dr Sethi Explains 4 Possible Causes of Consistent Bloating Even after Cutting Dairy and Gluten from Diet

Dr Sethi Explains 4 Possible Causes of Consistent Bloating Even after Cutting Dairy and Gluten from Diet

sakal

Anushka Tapshalkar
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बऱ्याच जणांना काहीही खाल्लं तरी लगेच पोट फुगण्याचा त्रास होतो. विशेषत: दूध, ग्लुटेन आणि कार्बोनेटेड पदार्थ खाल्ल्यानंतर लगेच त्रास होतो. अशा वेळी आपण काही चुकीचा आहार घेत आहोत का, असा प्रश्न त्यांना पडतो. पण डॉक्टरांच्यानुसार सतत होणाऱ्या ब्लोटिंगला फक्त चुकीचा आहारच कारणीभूत असेल असं नाही. बहुतांश वेळी त्यामागे शरीरात लपलेले काही आजारही जबाबदार असू शकतात. याच संदर्भात बोलताना अमेरिकेतले गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांनी अशा सततच्या पोट फुगण्यामागील ४ महत्त्वाची कारणे सांगितली आहेत.

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