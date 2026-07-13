Bloating Hidden Health Conditions: दूध-ग्लूटेन बंद करूनही पोट फुगतंय? डॉ. सेठी सांगतात, 'हे' ४ आजार असू शकतात कारणीभूत

बऱ्याच जणांना काहीही खाल्लं तरी लगेच पोट फुगण्याचा त्रास होतो. विशेषत: दूध, ग्लुटेन आणि कार्बोनेटेड पदार्थ खाल्ल्यानंतर लगेच त्रास होतो. अशा वेळी आपण काही चुकीचा आहार घेत आहोत का, असा प्रश्न त्यांना पडतो. पण डॉक्टरांच्यानुसार सतत होणाऱ्या ब्लोटिंगला फक्त चुकीचा आहारच कारणीभूत असेल असं नाही. बहुतांश वेळी त्यामागे शरीरात लपलेले काही आजारही जबाबदार असू शकतात. याच संदर्भात बोलताना अमेरिकेतले गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांनी अशा सततच्या पोट फुगण्यामागील ४ महत्त्वाची कारणे सांगितली आहेत..SIBO (लहान आतड्यात बॅक्टेरियांची जास्त वाढ)SIBO म्हणजे Small intestinal bacterial overgrowth,ज्यात लहान आतड्यात गरजेपेक्षा जास्त बॅक्टेरिया वाढतो. हे बॅक्टेरिया अन्नाचं पचन होण्याआधीच त्याची आंबवण्याची प्रक्रिया सुरू करतात. त्यामुळे गॅस, पोट फुगणं, पोटात दुखणं आणि अपचनाचा त्रास होऊ शकतो..सीलिअॅक रोग (Celiac Disease)सीलिअॅक हा एक ऑटोइम्यून आजार आहे. या आजारात ग्लूटेन खाल्ल्यानंतर शरीर स्वतःच्या आतड्यांवरच हल्ला करतं. त्यामुळे आतड्यांचं नुकसान होतं, तसंच पोट फुगणं, जुलाब होणं, आणि वजन कमी होणं अशा समस्या उद्भवू शकतात. अनेकदा या आजाराचं निदान होण्यासाठी बरीच वर्षं लागतात..लॅक्टोज इन्टॉलरन्स (Lactose Intolerance)लहानपणी दूध सहज पचत असलं तरी मोठेपणी काही लोकांमध्ये लॅक्टोज पचवण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. त्यामुळे दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थ खाल्ल्यानंतर गॅस, पोट फुगणं आणि अस्वस्थता जाणवणं असे त्रास होऊ शकतात. संशोधनानुसार, बऱ्याच प्रौढांमध्ये ही समस्या आढळते.एच. पायलोरी (H. pylori) संसर्गएच. पायलोरी हा पोटात आढळणारा एक जीवाणू आहे. हा जीवाणू पोटातल्या आम्लाच्या कामावर परिणाम करतो आणि पचन बिघडवू शकतो. यामुळे पोट फुगणं, अपचन, पोटदुखी आणि इतर पचनाच्या तक्रारी होऊ शकतात. अनेक लोकांमध्ये हा संसर्ग असला तरी त्याची तपासणी वेळेवर होत नाही..पोट सतत फुगत असेल तर काय करावे?जर आहारात बदल करूनसुद्धा पोट फुगण्याचा त्रास कमी होत नसेल, तर स्वतःहून उपचार घेऊ नका, गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टचा सल्ला घ्या. आवश्यक तपासण्या करून ब्लोटिंग होण्यामागचं नेमकं कारण शोधलं तर योग्य उपचार मिळू शकतात आणि समस्या नियंत्रणात येऊ शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.