Stomach Cancer: पोटाचा कर्करोग तरुणांमध्ये वाढतोय? जाणून घ्या यामागची कारणे

थोडक्यात:बदललेल्या जीवनशैलीमुळे पोटाचा कर्करोग तरुणांमध्ये वेगाने वाढत आहे, विशेषतः ३० ते ४५ वयोगटात.रसायनयुक्त अन्न, दूषित पाणी, जंक फूड आणि तणावयुक्त जीवन हे पचनसंस्थेच्या कर्करोगाचे प्रमुख कारणे ठरत आहेत.योग्य आहार, स्वच्छता, नियमित व्यायाम आणि आरोग्य तपासणी यामुळे कर्करोगाचा धोका कमी करता येतो..Lifestyle and Diet in Stomach Cancer: आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत तरुण वर्ग आरोग्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतो. असमय भोजन, अनारोग्यदायक आहार, व्यायामाचा अभाव आणि वाढलेला मानसिक ताण हे सर्व घटक पचनसंस्थेशी संबंधित आजारांना आमंत्रण देत आहेत. .यामधीलच एक गंभीर आजार म्हणजे पोटाचा कर्करोग. पूर्वी हा आजार प्रामुख्याने मध्यमवयीन आणि वृद्धांमध्ये आढळत होता, परंतु आता ३० ते ४५ वयोगटातील तरुणांमध्येही या आजाराचे प्रमाण वाढत आहे..गॅस्ट्रोएंटरिक सर्जन डॉ. श्रीकांत माकम, सोलापूर यांच्या मते, पोटाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढले असले, तरी लॅप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी व सोनोग्राफीसारख्या अत्याधुनिक तपासण्या आणि उपचार पद्धतीमुळे या आजाराचे लवकर निदान व प्रभावी उपचार शक्य झाले आहेत.पोटाचा कर्करोग वाढण्यामागची कारणं कोणती?1. अन्नातील रसायनंभाजीपाल्यावर फवारले जाणारे कीटकनाशक, स्ट्रीट फूडमधील घातक तेलं आणि प्रोसेस्ड अन्नातील केमिकल्स पचनसंस्थेवर परिणाम करतात.2. हेलिकोबॅक्टर पायलोरीचा संसर्गही एक विशेष प्रकारची बॅक्टेरिया आहे, जी जठरात वाढून कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकते. दूषित अन्न आणि पाण्यामुळे याचा प्रसार होतो.3. जंक फूड आणि फास्ट फूडचा अतिरेकबर्गर, पिझ्झा, फ्रायड पदार्थ यामध्ये असलेले ट्रान्स फॅट्स आणि प्रिझर्वेटिव्हज शरीरात विषारी प्रभाव टाकतात..4. बैठे काम आणि शारीरिक हालचालीचा अभावकार्यालयीन कामामुळे किंवा स्क्रीन टाइम वाढल्यामुळे शरीराची हालचाल कमी होते, जे पचनास अडथळा निर्माण करते.5. मानसिक ताण आणि अपुरी झोपसततचा मानसिक तणाव, अभ्यासाचा दडपण, अपुरी झोप हे देखील शरीरातील पचनक्रियेला आणि प्रतिकारशक्तीला कमजोर करतात.6. आनुवंशिकता आणि इतर वैद्यकीय इतिहासकुटुंबात कर्करोगाचा इतिहास असल्यास तरुणांमध्येही याचा धोका वाढतो..या सवयी ठेवा लक्षात1. अन्न नेहमी स्वच्छ आणि शिजवलेलेच खा2. भरपूर पाणी प्या, शक्यतो उकळलेले किंवा फिल्टर केलेले3. रस्त्यावरचे तेलकट आणि उघड्यावरचे अन्न टाळा4. दररोज थोडा वेळ व्यायाम किंवा योगाला द्या5. दरवर्षी एकदा तरी आरोग्य तपासणी करा6. तणाव दूर ठेवण्यासाठी ध्यान, संगीत किंवा मैदानी खेळ यांचा उपयोग करा.FAQs1. पोटाचा कर्करोग तरुणांमध्ये का वाढतोय? (Why is stomach cancer increasing among young adults?)अनियमित जीवनशैली, जंक फूड, दूषित पाणी, मानसिक तणाव आणि व्यायामाचा अभाव ही मुख्य कारणे आहेत.2. हेलिकोबॅक्टर पायलोरी म्हणजे काय? आणि तो कसा धोका निर्माण करतो? (What is Helicobacter pylori and how is it dangerous?)हा एक बॅक्टेरिया असून, तो जठरात वाढून पचनसंस्थेतील कर्करोगाचा धोका वाढवतो.3. पोटाचा कर्करोग टाळण्यासाठी कोणत्या सवयी उपयुक्त ठरतात? (What habits help prevent stomach cancer?)स्वच्छ अन्न खाणे, उकळलेले पाणी पिणे, व्यायाम करणे, तणाव कमी करणे आणि वेळेवर तपासणी करणे उपयुक्त ठरते.4. पोटाचा कर्करोग लवकर कसा ओळखता येतो? (How can stomach cancer be detected early?)एंडोस्कोपी, लॅप्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी आणि सोनोग्राफीसारख्या चाचण्यांमुळे लवकर निदान शक्य होते.