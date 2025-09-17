आरोग्य

Stomach Cancer: पोटाचा कर्करोग तरुणांमध्ये वाढतोय? जाणून घ्या यामागची कारणे

Stomach Cancer Among Young Adults: पोटाचा कर्करोग आता फक्त वृद्धांपुरता मर्यादित नाही, तर तरुणांमध्येही वाढत आहे. जीवनशैलीतील बदल आणि अयोग्य आहार यामुळे हा धोका वाढतोय. चला, जाणून घेऊ या या आजाराच्या मुख्य कारणांबद्दल
थोडक्यात:

  1. बदललेल्या जीवनशैलीमुळे पोटाचा कर्करोग तरुणांमध्ये वेगाने वाढत आहे, विशेषतः ३० ते ४५ वयोगटात.

  2. रसायनयुक्त अन्न, दूषित पाणी, जंक फूड आणि तणावयुक्त जीवन हे पचनसंस्थेच्या कर्करोगाचे प्रमुख कारणे ठरत आहेत.

  3. योग्य आहार, स्वच्छता, नियमित व्यायाम आणि आरोग्य तपासणी यामुळे कर्करोगाचा धोका कमी करता येतो.

