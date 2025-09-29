World Heart Day: दरवर्षी ६० लाख नवे हृदयरोगी; तणावमुक्तीसाठी घेऊ नका मद्यपान, धूम्रपानाचा आधार

नागपूर : मनाचा संबंध थेट हृदयाशी आहे. मन नाराज झाल्यास त्याचा थेट परिणाम हृदयावर होतो. मन उल्हसित ठेवल्यास हृदयावर ताण येत नाही. मात्र नोकरीतील ताणतणाव, पुढे जाण्यासाठी सुरू असलेल्या ‘रेस’ने आयुष्यात ‘स्ट्रेस’वाढविला आहे..त्यातच आजची तरुण पिढी तासंतास संगणक, मोबाईल, ऑफिस खुर्चीत बसून काम करतात. नव्या पिढीचे हे एकप्रकारचे ‘स्मोकिंग’ असून सलग तास दिड तास ‘सिटिंग इज इंज्युरियस टू हेल्थ’ ठरत आहे. अलीकडे ताणतणाव वाढला की, तणावमुक्तीसाठी मद्यपान, धूम्रपानाचा आधार घेतला जातो. .यामुळे हृदयरोगाचे प्रमाण वाढत आहे. दरवर्षी सुमारे ६० लाख नव्या हृदयविकारांच्या रुग्णांची भर पडत आहे. वेळीच लक्ष न दिल्यास तरुणांमध्ये हृदयविकाराचा झटका येण्याचे प्रमाण १२० ते १२५ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे निरीक्षण हृदयरोग तज्ज्ञांनी नोंदविले आहे..सध्या समाजाच्या जीवनशैलीत झपाट्याने बदल होत आहेत. याचा थेट परिणाम आरोग्यावर दिसतो, एकेकाळी साठीच्या वयोगटातील दिसणारा उच्च रक्तदाब चाळीशीजवळ आला आहे. यामुळे हृदयविकाराचे प्रमाण तरुणाईत वाढले आहे. मागील १० वर्षांत तरुणांमध्ये उच्चरक्तदाबाचे प्रमाण तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढले आहे. उच्चरक्तदाबामुळे मेंदूला आघात, पक्षाघात, मेंदूतील रक्तस्राव, दृष्टीदोष, मूत्रपिंड निकामी होणे अशा गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. हृदय व रक्तवाहिन्यांवर प्रचंड ताण येतो आणि त्यातून हृदयविकाराचे झटके येण्याचा धोका वाढतो..काळजी घ्या, हृदयरोग टाळाआहार ः तेलकट , तुपटक, फॅटयुक्त, जंकफूड, डबाबंद पदार्थ, तसेच जास्त मीठ टाळावे.जीवनशैली ः नियमित व्यायाम, ताणतणावमुक्त जीवन, योग्य वजन राखावे. नियमित तपासणी ः वर्षातून किमान एकदा रक्तदाब मोजणे व वेळेत निदान करणे.औषधोपचार ः फक्त आहार व व्यायाम पुरेसे नसतात; औषधोपचारांचीही गरज असते..भारतात प्रत्येक ३३ सेकंदाला एक व्यक्ती हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्युमुखी पडते. शिवाय मधूमेहाचे सर्वाधिक रुग्ण भारतात असून, प्रत्येक मधूमेही रुग्णाला हृदयविकार होण्याचा धोका असतोच. दररोज १५ मिनिटे चालणे, धावणे किंवा इतर व्यायाम केला तरी हृदयविकाराची जोखीम १४ टक्के कमी होते. भारतीयांची रक्तवाहिन्या पाश्चिमात्यांपेक्षा लहान असल्यामुळे ब्लॉकेज लवकर निर्माण होतात. - डॉ. अमेय बीडकर, हृदयरोग तज्ज्ञ, नागपूर.Foods Causing Heart Disease: हृदयरोग अन् कर्करोग टाळण्यासाठी ‘या’ पदार्थांपासून राहा दूर.हृदयरोग होणार नाही, याची दक्षता प्रत्येकाने घ्यायला पाहिजे. त्यासाठी ताण (स्ट्रेस), धुम्रपान (स्मोकिंग), साखर (शुगर), मिठ (सॉल्ट) आणि बैठी जीवनशैली (सिडेंट्री लाइफस्टाइल) हे हृदयाचे शत्रू आहे. या पाच शत्रूंना दूर ठेवले तर हृदविकाराला दूर ठेवता येते. चरबीयुक्त पदार्थांचे सेवन टाळावे. वजन नियंत्रित ठेवणे आवश्यक आहे. चाळीशी गाठल्यानंतर नियमित रक्तदाब, ईसीजी, इको व टीएमटीची चाचणी करावी. - डॉ. आनंद संचेती, हृदयरोग तज्ज्ञ, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.