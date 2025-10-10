बाहेरून मजबूत, आतून शांत ; पुरुष मानसिक आरोग्याबद्दल बोलण्यास का कचरतात ?

पुरुषाचे सामर्थ्य आणि चिकाटीबद्दल अनेकदा कौतुक केले जात असले तरी पुरुष अनेकवेळा एक अदृश्य ओझे वाहत असतात व ते क्वचितच व्यक्त होतात. भारतात सुमारे ४० टक्के पुरुष त्यांच्या मानसिक आरोग्याबद्दल कधीच उघडपणे बोलत नाहीत आणि महिलांच्या तुलनेत आत्महत्येचे प्रमाण पुरुषांमध्ये जवळजवळ दुप्पट आहे. तज्ज्ञांच्या मते पुरुषांकडून हे भावनिक वेदना व्यक्त करण्याबद्दलचा असलेला मानसिक कलंक खोलवर रुजलेला असल्याचे सांगतात. पुरुषांना “फक्त कमकुवत लोकांना त्रास होतो” याचबरोबर “मानसिक आजार खरे नसतात” किंवा “मानसोपचारतज्ज्ञाकडे जाणे म्हणजे काहीतरी चुकले आहे” अशा चुकीच्या समजुतीमुळे पुरुषांना तज्ज्ञांची मदत घेणे आणखी कठीण जाते.डॉ. रोहन जहागीरदार, मानसोपचारतज्ज्ञ, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणे.MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.मात्र, आज मानसिक आरोग्याबाबत संवाद, जागृती वाढत आहे, त्यामुळे आपण पुरुष व्यक्ितमत्वाच्या दुसऱ्या बाजूवर बोलण्याची, मदत मागण्याची, आणि बरे होण्याचे धैर्य बाळगण्याची ही आता वेळ आली आहे.जेव्हा शरीर बोलते, पण मन नाहीपुरुष अनेकदा भावनिक ताण – तणाव व्यक्त करत नाहीत. पण त्यांचे शरीर त्याबाबत बोलत असते. याबाबतचे बदल हे बदललेली मनोवृत्ती, भूक, सतत थकवा येणे, डोकेदुखी, आणि पचनाच्या समस्या अशा स्वरूपात दिसू शकते. राग, चिडचिड, आणि आक्रमकता हे दैनंदिन जीवनाचा भाग बनतात. मानसिक आरोग्यावर आलेला ताण शारीरिक आरोग्यालाही कमकुवत करतो, त्यामुळे संबंधित व्यक्ती खूप झोप घेते किंवा अगदी कमी झोपते..पण बहुतांश पुरुष हे लक्षणे गंभीरपणे घेत नाहीत आणि यामुळे दीर्घकाळ चालणारी चिंतेची किंवा नैराश्याची ही सुरवातीची लक्षणे असू शकतात. दीर्घकालीन मानसिक ताणामुळे हार्मोन्स बदलतात, त्याने पचन बिघडते, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि उच्च रक्तदाब, हृदयाचे आजार, किंवा चयापचय विकार निर्माण होऊ शकतात.मुखवटा पुरुषत्वाचा : पुरुष वेदना वेगळ्या पद्धतीने कसे व्यक्त होतात?पुरुष आणि स्त्रिया मानसिक वेदना वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रतिक्रिया व्यक्त करतात आणि दाखवतात. स्त्रिया दुःख किंवा चिंता उघडपणे व्यक्त करू शकतात, तर पुरुष अनेकदा राग, चिडचिड, अतिश्रम, मद्यपान, किंवा भावनिक अलिप्ततेद्वारे ती व्यक्त करतात. या वेदना कृतीत रूपांतरित करण्याचे मार्ग असतात तसेच संरक्षणात्मक प्रतिक्रिया दिसून येतात. या वेगळ्या अभिव्यक्तीमुळे पुरुषांचे मानसिक आरोग्याचे प्रश्न त्याचे योग्य निदान ही एखादी गंभीर घटना घडेपर्यंत लक्षात येत नाहीत..तज्ज्ञांच्या मते महामारीनंतरचा ताण, कामगिरीचा दबाव आणि सामाजिक अलिप्तता या मानसिक कोंडीला आणखी तीव्र बनवतात. बरेच पुरुष बाहेरून “ठीक” दिसतात, पण आतून शांतपणे मानसिक थकव्यासोबत लढा देत असतात.शारीरिक परिणाम : जेव्हा ताण शरीराला बदलतोनियंत्रणाबाहेर गेलेला ताण केवळ मनावर नाही तर शरीरावरही परिणाम करतो. वाढलेला कॉर्टिसॉल (ताण निर्माण करणारे-हार्मोन) टेस्टोस्टेरॉन कमी करतो त्यामुळे ऊर्जा, झोप, आणि अगदी प्रजननक्षमताही प्रभावित होते. डॉक्टर आता कमी शुक्राणू संख्या, हार्मोनल असंतुलन, आणि लैंगिक अकार्यक्षमता यांचे वाढते प्रमाण पाहत आहेत, जे दीर्घकालीन ताण आणि चिंतेशी थेट जोडलेले दिसून येतात..सततचा मानसिक ताण मेंदूवरही परिणाम करतो. त्याने एकाग्रता, स्मरणशक्ती, आणि निर्णयक्षमता कमी होते. कालांतराने, तो राग आणि भावनिक सुन्नता निर्माण होते, ज्यामुळे अगदी लहान गोष्टीही ओझ्यासारख्या वाटू लागतात. नवीन प्रकारचे धोरण: सहन न करू नका, बोलाअसुरक्षितता ही कमकुवतपणा नसून ते एक शहाणपण आहे याबाबत आज जाणीवा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मदत घेणे, भावना व्यक्त करणे, किंवा थेरपिस्टकडे जाणे हे “पुरुषत्वाला शोभत नाही” असे नसून उलट हीच खरी ताकद आहे. शारीरिक तंदुरुस्तीप्रमाणेच मानसिक तंदुरुस्तीही दैनंदिन सवयींनी राखली जाते. यामध्ये नियमित व्यायाम करून आनंदी करणाऱ्या एंडॉर्फिन्स चे प्रमाण वाढवणे सोडवणे आणि ताण निर्माण करणारे कॉर्टिसॉल चे प्रमाण कमी करणे हे आहे. त्याचबरोबर ७–८ तासांची झोप घेणे यामध्ये मेंदू विश्रांतीत स्वयःदुरुस्ती करतो. ध्यान किंवा मेडिटेशन करून विचारांना शांत करणे, मेंदूसाठी उपयुक्त ओमेगा-३, बी जीवनसत्त्वे, आणि मॅग्नेशियमयुक्त संतुलित आहार घेणे, भावनिक आधार देणारे मित्र किंवा कुटुंबाचे गट तयार करणे आणि ताण वाढण्यापूर्वी व्यावसायिक सल्ला घेणे हे आहेत..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .केवळ जगणे नाही तर त्यापुढे भावनिक स्वातंत्र्याकडे वाटचाल कराःपुरुषांच्या मानसिक आरोग्यावरील संवाद हा केवळ संकट टाळण्याबद्दल नाही, तर त्यांना परिपूर्णपणे जगण्याची परवानगी देणे हा आहे. त्यामध्ये त्यांना भावनांची जाणीव होऊन देण्याची, विश्रांती घेण्याची, आणि मदत मागण्याची स्वातंत्र्य देणे हा आहे. या जागतिक मानसिक आरोग्य दिनी प्रत्येक पुरुषाला हे आठवण करून द्यायचे आहे ते म्हणजे, ताकद किंवा सामर्थ्य म्हणजे शांतता नाही. जेव्हा तुम्ही व्यक्त होता व ते ऐकले जाते तेव्हाच तुमची बरे होण्याकडे वाटचाल सूरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.