लढ्याची ‘निरागस’ कथा

- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरतसध्या कर्करोगाचं प्रमाण वाढत चाललंय... आणि दुर्दैवानं हे प्रमाण लहान मुलांमध्येही दिसतंय. माझ्या ट्रीटमेंटच्या काळात मी हॉस्पिटलमध्ये बरीच लहान मुलं पाहिली. कुणी पाच वर्षाचं, कुणी तीन वर्षांचं... एवढ्या लहान वयात कर्करोग झालेला पाहून मन भरून येत होतं..मात्र, त्याच वेळी एक गोष्ट लक्षात आली, की त्यांच्या चेहऱ्यावर एकही भीतीचा भाव नव्हता. उलट इतकं निरागस हास्य असायचं, की आपणच कमी पडतो असं वाटायचं. मोठे लोक उपचार सुरू होण्याआधीच मनाने खचतात; पण ही लहान मुलं हॉस्पिटलच्या खोलीत खेळत असतात, नर्सशी गप्पा मारत असतात..मी एक तीन वर्षाचा मुलगा पाहिला होता. त्याला इंजेक्शन देताना नर्सचं नाव मोठ्यानं हाक मारून म्हणाला, 'मी रडणार नाही, हात हलवणार नाही... माझं झालं की मला चॉकलेट मिळणार ना?' त्याच्या चेहऱ्यावरचं ते स्मित पाहून मनात आलं, खऱ्या अर्थानं धैर्य म्हणजे हेच!लहान मुलांचा कॅन्सरशी लढा पाहून एक गोष्ट जाणवते, कर्करोग त्यांना फक्त शारीरिक त्रास देतो; पण मानसिकदृष्ट्या ते त्याच्याशी लढायलाच जन्माला आलेले असतात. त्यांच्यात भीतीपेक्षा उत्सुकता जास्त असते. 'आज ड्रिप संपल्यावर आपण काय खेळणार?', 'नवीन टॉय कधी मिळणार?'... त्यांच्या प्रश्नांमध्ये आजारासाठी जागाच नसते..मोठ्या लोकांच्या मनात भविष्याची चिंता असते, 'काय होईल?', 'भविष्यात काय होईल?' मुलांचं मन फक्त वर्तमानात असतं. हा धडा आपण मोठ्यांनीही शिकायला हवा.एकदा हॉस्पिटलच्या कॉरिडॉरमध्ये एक लहान मुलगी भेटली, साधारण चार वर्षांची. हातात ड्रिप होती; पण चेहऱ्यावर खट्याळ स्मित. मी विचारलं, 'तुला त्रास होत नाही का?' ती म्हणाली, 'नाही, मी तर सुपरहिरो आहे... डॉक्टरांनी इंजेक्शन दिलं की मी अजून स्ट्रॉंग होते!'' तिचं ते वाक्य ऐकून मीच काही क्षण शांत झाले. आपण मोठे लोक त्रासात 'का मी?' असं विचारतो, आणि ही मुलगी त्रासातही 'मी स्ट्रॉंग' असं म्हणते..एक दुसरा प्रसंग आठवतो, एक सहा वर्षांची मुलगी, तिची केमो संपली होती. आज तिची लास्ट केमो होती. ती खूप आनंदात होती. तिला मी विचारलं, 'आता घरी गेल्यावर काय करणार?' ती हसून म्हणाली, 'आईला सांगेन की मला आईस्क्रीम हवंय... मी जिंकलीय ना!'बालपणातल्या कॅन्सरमध्ये पालकांची घालमेल मी पाहिली आहे... आणि हीच लहान मुलं आपल्या आई-वडिलांना हिंमत देतात. लहान मुलांचं धैर्य खरंच प्रेरणादायी आहे. आपण मोठे लोक त्यांच्याकडून ही शिकवण घेऊ शकतो, मन आनंदी आणि निडर ठेवलं तर लढणं नक्की शक्य आहे. धैर्याचं मोजमाप वयानं होत नाही. निरागस हसू, जिवंत राहण्याची ओढ आणि विश्वास याचं टॉनिक औषधापेक्षा जास्त ताकदवान असतं....