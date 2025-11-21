Success Story: मूकबधिर ताहीरला नवी दृष्टी; जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांची डोळ्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया

Successful Eye Surgery on Deaf and Mute Tahir: ४५ वर्षीय मूकबधिर व्यक्तीच्या डोळ्यावर मोतीबिंदूची यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली आहे. विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील डॉक्टरांनी या व्यक्तीवर शस्त्रक्रिया करून त्याला नवीन दृष्टी दिली..ताहीर अन्सारीला जन्मतःच बोलणे आणि ऐकायला येत नाही. अशात त्याला मोतीबिंदूचा त्रास उद्भवल्याने शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक होते, मात्र त्याच्याशी संवाद कसा साधायचा, असा प्रश्न होता. .अशातही नेत्रतज्ज्ञ डॉ. शुभांगी अंबाडेकर यांनी ही जबाबदारी स्वीकारत यशस्वी पार पाडली. याकरिता जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धीरज महांगडे यांचे मार्गदर्शन मिळाले..अचूकता व कौशल्याचा वापरशस्त्रक्रियेच्या वेळी ताहीर सतत हलत असल्याने त्याच्या डोळ्यावर शस्त्रक्रिया करणे अवघड आणि जोखमीची बाब होती. त्याच्या हालचालीमुळे डोळ्याला इजा पोहोचण्याची शक्यता होती, मात्र टीमने संयम, अचूकता आणि कौशल्याचा वापर करत त्याच्या डोळ्यावर शस्त्रक्रिया केली, असे नेत्रतज्ज्ञ डॉ. शुभांगी अंबाडेकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.