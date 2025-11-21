आरोग्य

Success Story: मूकबधिर ताहीरला नवी दृष्टी; जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांची डोळ्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया

Successful Cataract Surgery: जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी मूकबधिर ताहीरवर यशस्वी नेत्रशस्त्रक्रिया करून त्याला नवी दृष्टी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
Successful Eye Surgery on Deaf and Mute Tahir: ४५ वर्षीय मूकबधिर व्यक्तीच्या डोळ्यावर मोतीबिंदूची यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली आहे. विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील डॉक्टरांनी या व्यक्तीवर शस्त्रक्रिया करून त्याला नवीन दृष्टी दिली.

