Breakthrough in Thalassemia Care: थॅलेसेमियाबाधित चिमुकलीवर यशस्वी बोन मॅरो ट्रांसप्लांट; उपराजधानीतील बाधित कुटुंबातील मुलांसाठी नवी आशा

Thalassemia Awareness: न्यू इरा मदर अँड चाइल्ड हॉस्पिटलमध्ये मध्य भारतात पहिल्यांदाच थॅलेसेमिया मेजर असलेल्या बालकासाठी यशस्वी बाल चिकित्सा अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (बोन मॅरो ट्रॉन्सप्लान्ट) करण्यात आले आहे. आठ वर्षांच्या चिमुकलीवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यामुळे ज्यामुळे तिला आता सामान्य जीवन जगता येईल. उपराजधानीत हजारो थॅलेसेमियाबाधित असून, आता या कुटुंबातील बाधित मुलांसाठी बोन मॅरो वरदान ठरणार आहे. न्यू इरा रुग्णालयात डॉ. आतिश बकाने, डॉ. प्रियंका पवार आणि डॉ. आनंद भुतडा यांनी ही शस्त्रक्रिया यशस्वी केली. .अनुवांशिकरीत्या एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित होणारी रक्ताशी निगडित व्याधी म्हणून, थॅलेसेमियाची गणना होते. सर्व समाजघटांमध्ये थॅलेसेमिया आढळून येतो. थॅलेसेमियाग्रस्तांमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी असते. हे प्रमाण कमी दिसून आल्यास स्वतःहून लोहयुक्त (आयरन)औषधांचे सेवन करतात. यामुळे शरीरात लोहघटकाचे प्रमाण वाढते, यामुळे मधुमेह, हृदयात गुंतागुंत निर्माण होण्याची जोखीम आहे. ज्यामुळे हिमोग्लोबिन कमी असल्यास स्वतःहून लोहयुक्त औषधांचे सेवन टाळावे, असा सल्ला डॉ. भावना लखकर यांनी दिला..Tribal Healthcare Access for Cancer Patients: कॅन्सरला हरवण्यासाठी आदिवासी भागात आधुनिक उपचारांची सुरुवात!.संचालक डॉ. आनंद संचेती, डॉ. नीलेश अग्रवाल, डॉ. निधिश मिश्रा आणि डॉ. श्वेता भुतडांनी यांनी चिमुकलीला नवा जन्म दिला, या अभूतपूर्ण यशासाठी संपूर्ण टीमचे कौतुक केले. डॉ. विश्राम बुचेसंचाल यांनी डॉक्टर, परिचारिका आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यच्या अथक परिश्रमांचे मनापासून अभिनंदन केले. डॉ. संजय देशमुख, डॉ. प्रिया बाहे, डॉ. ज्योती महाजन, डॉ. कल्याणी कडू, डॉ. रोहित असरानी यांनी या पहिल्या प्रत्यारोपणातून मिळालेल्या अनुभवाचा उल्लेख केला. भविष्यातील थॅलेसेमियाच्या प्रकरणांसाठी आवश्यक आत्मविश्वास आणि प्रोटोकॉल विकसित झाल्याचे सांगितले..थॅलेसेमियाचे मायनर, इंटरमीडिया आणि मेजर असे तीन प्रकार आहेत. रक्तविकार ऑक्सिजन वहन करणाऱ्या हिमोग्लोबिनच्या निर्मितीमध्ये अडथळा निर्माण येतो. दोषपूर्ण हिमोग्लोबिन मॉलिक्युल्स तयार झाल्यानंतर होतो. चिमुकलीवर बोन मॅरो प्रत्यारोपणातून सामान्य जीवन जगण्याचा मार्ग मोकळा झाला. डॉक्टरांचे अभिनंदन.- डॉ. आनंद संचेती, नागपूर.