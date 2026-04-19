Stay Fit at Home: उन्हाळ्यात जिमऐवजी अॅप्सचा फिटनेस फॉर्म्युला; घरच्या घरीच व्यायामाचा वाढतोय ट्रेंड

उन्हाळ्याच्या कडक तापमानामुळे घराबाहेर पडणे अनेकांसाठी कठीण होत आहे. व्यायामाची इच्छा असणारे अनेक जण उष्णतेमुळे घरातच थांबणे पसंत करतात. यापार्श्वभूमीवर फिटनेस अॅप्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसते. घराबाहेर न पडता फिटनेस राखण्याचा पर्याय म्हणून मोबाइल अॅप्सचा आधार घेतला जात आहे..डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे फिटनेस क्षेत्रात मोठे बदल होत असून, घरबसल्या व्यायाम करणे सहज शक्य झाले आहे. विविध प्लॅटफॉम्र्सवर उपलब्ध असलेले मार्गदर्शक व्हिडिओ, डाएट प्लान्स आणि ट्रॅकिंग फिचर्समुळे अनेकांनी उन्हाळ्यात घरातच वर्कआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. उष्णतेपासून बचाव करत वेळ आणि खर्च वाचत असल्याने विशेषतः तरुण पिढी या पर्यायाकडे वळताना दिसते. .काही जिमदेखील त्यांच्या सदस्यांसाठी विशेष फिटनेस अॅप्स तयार करत आहेत, जेणेकरून उष्णतेच्या काळात सदस्यांना घरबसल्या व्यायाम करता येईल. तसेच योगा आणि झुंबा यासारखे प्रकार आता केवळ प्रत्यक्ष वर्गापुरते मर्यादित नसून डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरही उपलब्ध आहेत. युट्यूब, झूम, इन्स्टाग्राम लाइव्ह यासारख्या माध्यमांद्वारे घरबसल्या क्लासेस करता येतात. मात्र, ऑनलाइन व्यायामाचे प्रमाण वाढत असले तरी जिमचे महत्त्व कायम आहे. पर्सनल ट्रेनिंगचे मार्गदर्शन, योग्य तंत्र आणि व्यावसायिक उपकरणे यामुळे अनेक जण अजूनही जिमलाच प्राधान्य देतात. घरी व्यायाम करताना सातत्य राखणे कठीण जाते, तर जिममध्ये जाऊन व्यायाम केल्यास शिस्त आणि नियमितता अधिक चांगली राखली जाते, असे मत व्यक्त केले जात आहे..हायब्रीड प्रशिक्षणाचाही पर्यायशहरातील काही जिम्स हायब्रीड ट्रेनिंगचे पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत. यामध्ये आठवड्याचे काही दिवस जिम तर काही दिवस घरी व्यायाम असे वेळापत्रक आखले जाते. वेळेनुसार व्यायाम आणि प्रत्यक्ष मार्गदर्शन अशा दोन्ही गोष्टी साध्य होत असल्याने या पर्यायालाही अनेक जण प्राधान्य देतात. आपल्या शारीरिक क्षमता आणि व्यायामाची उद्दिष्ट निश्चित करून मग व्यायाम कसा आणि कुठे करायचा, याचा निर्णय घ्यावा. अयोग्य मार्गदर्शन किंवा चुकीची पद्धत यामुळे शरीराला धोका होऊ शकतो, असे फिटनेस प्रशिक्षक आदित्य सगदेव यांनी सांगितले.