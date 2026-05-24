Summer Heart Attack Risk: वाढता उकाडा हृदयासाठी ठरतोय धोकादायक; छातीत दुखणं, जास्त घाम आणि चक्कर या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका

Can Hot Weather Trigger Heart Attacks: उन्हाळ्यात तापमानाचा पारा सतत वाढत असतो. मात्र त्याचा परिणाम फक्त त्वचा किंवा शरीराच्या थकव्यावरच होत नाही, तर हृदयाच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो. डॉक्टरांच्या मते, प्रचंड उष्णतेमुळे शरीराला तापमान संतुलित ठेवण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागते आणि याच काळात हार्ट अटॅकचा धोका वाढू शकतो. विशेषतः ज्यांना आधीपासून हृदयविकार, उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेहाचा त्रास आहे, त्यांनी या दिवसांत अधिक सतर्क राहणे गरजेचे आहे..उष्णतेचा हृदयावर नेमका कसा परिणाम होतो?जेव्हा बाहेरचे तापमान खूप वाढते, तेव्हा शरीर स्वतःला थंड ठेवण्यासाठी अधिक घाम निर्माण करते. या प्रक्रियेत हृदयाला शरीरभर रक्त अधिक वेगाने पंप करावे लागते. त्यामुळे हृदयावर अतिरिक्त ताण येतो. काही वेळा हा ताण गंभीर ठरून हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता वाढते.डिहायड्रेशनमुळे वाढतो धोकाउन्हाळ्यात शरीरातून मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडते. पुरेसे पाणी न घेतल्यास शरीर डिहायड्रेट होते. त्यामुळे रक्त घट्ट होऊ शकते आणि रक्तप्रवाह मंदावतो. यामुळे हृदयाला अधिक मेहनत घ्यावी लागते. काही प्रकरणांमध्ये रक्ताच्या गाठी तयार होण्याचाही धोका वाढतो..घामातून शरीरातील महत्त्वाचे मिनरल्स कमी होतातअतिरिक्त घामामुळे शरीरातील सोडियम, पोटॅशियम आणि इतर इलेक्ट्रोलाइट्स कमी होतात. हे घटक हृदयाचे ठोके नियंत्रित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यांची कमतरता निर्माण झाल्यास हृदयाची गती अनियमित होऊ शकते, चक्कर येणे किंवा अशक्तपणा जाणवू शकतो.ब्लड प्रेशरमध्ये होऊ शकतात अचानक बदलउष्णतेमुळे रक्तवाहिन्या फैलावतात. त्यामुळे काही लोकांमध्ये रक्तदाब अचानक कमी किंवा जास्त होऊ शकतो. विशेषतः हाय BP असलेल्या व्यक्तींनी उन्हाळ्यात नियमित तपासणी करणे गरजेचे मानले जाते..कोणत्या लोकांनी जास्त काळजी घ्यावी?हृदयविकार असलेले रुग्णमधुमेह असलेले लोकउच्च रक्तदाबाचा त्रास असलेले लोकवृद्ध व्यक्तीजास्त वेळ उन्हात काम करणारे लोकया गटातील लोकांनी उन्हाळ्यात विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे..उन्हाळ्यात हृदय सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय कराल?पुरेसे पाणी प्यादिवसभरात वेळोवेळी पाणी पिणे आवश्यक आहे. तहान लागण्याची वाट न पाहता शरीर हायड्रेट ठेवणे महत्त्वाचे आहे.दुपारच्या उन्हापासून दूर राहादुपारी 12 ते 4 या वेळेत बाहेर जाणे शक्यतो टाळावे. कारण या काळात तापमान सर्वाधिक असते..हलका आणि संतुलित आहार घ्याउन्हाळ्यात जड, तेलकट आणि मसालेदार पदार्थ कमी खावेत. फळे, भाज्या आणि पचायला हलका आहार घेणे फायदेशीर ठरते.शरीर थंड ठेवणारे कपडे वापरासैल आणि सूती कपडे परिधान केल्याने शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते..ही लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्याछातीत वेदना किंवा दडपण जाणवणेश्वास घेण्यास त्रास होणेअचानक जास्त घाम येणेचक्कर येणे किंवा अशक्तपणाहृदयाचे ठोके अनियमित वाटणेही लक्षणे दुर्लक्षित करणे धोकादायक ठरू शकते.उन्हाळ्यात साधी काळजी घेतली तरी हृदयाशी संबंधित अनेक धोके टाळता येऊ शकतात. त्यामुळे वाढत्या तापमानाकडे दुर्लक्ष न करता योग्य जीवनशैली आणि काळजी घेणे आवश्यक आहे.