स्वाभिमान, अभिमान व अहंकार : संत एकनाथ महाराज

योगिराज महाराज पैठणकरअभिमान व स्वाभिमान या दोन्ही शब्दांत मान हा शब्द सामायिक आहे. स्वाभिमान हा शब्द स्वतःच्या तत्त्वांविषयी ठाम राहण्याच्या भूमिकेशी संबंधित असतो व त्यात इतरांचाही आदर राखण्याची वृत्ती सामावलेली असते. तर अभिमान हा शब्द स्वतःच्या गुण-कर्म व अवस्थेशी संबंधित असून, माझ्याव्यतिरिक्त येथे कोणीही मोठे नाही अशी इतरांविषयी कनिष्ठतेची भावना त्यात असते. स्वाभिमान कायमस्वरूपी स्थिर असून, अभिमानाची व्याप्ती ही कालमान परिस्थितीनुसार बदलत जाते. प्रत्येक मनुष्य स्वाभिमानी असेलच असे नाही, परंतु मनुष्याला कशाचा तरी अभिमान असतोच. अभिमान हा कदाचित चांगलाही असू शकतो, अर्थात तो देश, धर्म, परंपरा, यश आदी गोष्टींशी सकारात्मकतेने युक्त असेल तर. परंतु तसे नसल्यास अभिमान हा घातकच होय. एकनाथ महाराज म्हणतात-.‘नको नको मान नको अभिमान ।सोडी मी तू पण तोचि सुखी ।।’हरिपाठ व मान, अभिमान, मी-तूपणाच्या त्यागातच सुख आहे. अभिमान हा मर्यादेत असेल तर सद्गुणही समजला जाऊ शकतो. मात्र त्याचा अतिरेक झाला की त्याचे अहंकारात रूपांतर होते. इतरांना कमी लेखण्याची भावना उत्पन्न होते तेव्हा दोष निर्माण होतो. मी कोणीतरी विशेष आहे, थोर आहे वगैरे वगैरे. बुद्धिबळाचा खेळ संपतो तेव्हा राजा काय, प्यादे काय- सगळी लाकडेच! तद्वत अहंकार गेला की प्रपंचाचे मिथ्यात्व कळते. ब्रह्मांडाच्या तुलनेत आपण कोणीच नाही हे उमजते. मग अहंकार कशाचा बाळगायचा?....भागवतात एकनाथ महाराजांनी अहंकाराचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. सात्त्विक- जो अंतःकरण द्योतक आहे. राजस- जो ज्ञान कर्मेंद्रियांचा प्रकाशक आहे. तर तामस- हा सूक्ष्मभूतांचा उत्पत्ती कर्ता होय. एकनाथ महाराज म्हणतात-‘जाता देहींचा अहंकार । निद्ये सकुटुंब सपरिवार ।स्पर्धा असुया तिरस्कार । येणे सी सत्वर समूळ निघे ।।’ अ. २९देहातील अहंकार एकदा गेला की स्पर्धा, असूया आणि तिरस्कार हेदेखील निघून जातात. म्हणून माणसाने अहंकाराचा त्याग करावा.‘एका जनार्दनी अहंकार । त्याग करावा सत्वर ।।’मान, स्वाभिमान, अभिमान व अहंकार हे चौघेही एकाच कुटुंबातील आहेत मात्र प्रत्येकाचा स्वभाव स्वतंत्र आहे..मानाचा संबंध पात्रतेशी, स्वाभिमानाचा संबंध तत्त्वांशी, अभिमानाचा संबंध अवस्थेशी व अहंकाराचा संबंध अतिरेकाशी आहे. त्यामुळे शुद्ध निखळ सुख अनुभवायचे असल्यास अहंकार दूर करून भगवंताच्या व्यापकत्वाचे सातत्याने चिंतन व्हावे. जेणेकरून मनुष्यास ‘स्व’विषयीच्या मर्यादा व व्यापकत्वाचा बोध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.